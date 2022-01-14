Начальник адского пыточного конвейера, 58-летний бывший полковник сирийской разведки Анвар Раслан получил пожизненное без права на помилование. Этот судебный процесс в Германии - событие историческое, хотя российские СМИ его почти не освещают. Асад все еще держится при поддержке Путина, оба совершают в Сирии преступления против человечества, но Нюрнберг для них уже начался - в городе Кобленце.

В 2011-2012 годах в "251-м отделе" - пыточной тюрьме в Дамаске, известной как "Ад на Земле", - непосредственно через руки Раслана прошло как минимум 4 тысячи человек, 60 не выжили. Всего там были замучены десятки тысяч. Жестокие избиения, удары электрошокером, вырванные ногти, тяжкие сексуальные надругательства - режим Асада пытал протестующих с размахом и вел тщательный бюрократический учет. Искалеченные тела сотнями грузили в фургоны и сбрасывали в братские могилы (помимо пострадавших в суде давал показания похоронный агент - его рассказ был самым страшным).

Среди 800 тысяч сирийских беженцев в Германии есть те, кто прошел через пытки, и те, кто их пытал. Приехав в Германию по иорданской визе в 2015 году, полковник Раслан сразу же получил убежище. Он боялся, что до него доберутся бывшие коллеги, чтобы отомстить за предательство, но никак не предполагал, что пойдет под суд. Следствие провело огромную работу, собрав доказательства против Раслана и нескольких его подручных, тоже имевших статус беженца. Закон 2002 года позволяет Германии судить виновных в военных преступлениях, геноциде, преступлениях против человечества. Первый приговор был вынесен в Кобленце прошлом году: Эйяд аль-Гариб получил 4,5 года тюрьмы за пособничество массовым расправам с мирными демонстрантами.



Сирийские беженцы у суда в Кобленце после приговора Раслану. Фото: @TheSyriaCmpgn