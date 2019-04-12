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Также: Пытки, Право, Госдума, Совет Федерации, Политзеки, Президент, Общество, Парламент, Россия, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Людмила Нарусова, Ксения Собчак, Владимир Путин

статья Пытка и привилегия

Илья Мильштейн, 12.04.2019
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Вдова Анатолия Собчака занята разработкой законопроекта, который должен ужесточить наказание за пытки. До конца весенней сессии она обещает внести его на рассмотрение в Думу. Конечно, депутаты дисциплинированно проголосуют против, но эта неприятная для Кремля тема вновь станет объектом широкой общественной дискуссии. И никуда не денешься - Людмиле Нарусовой многое позволено самим президентом.

Круг знакомых Владимира Путина, бывших и настоящих, - коллектив разношерстный. Там есть друзья, есть приятели, есть враги, есть предатели, и у каждого своя неповторимая судьба. А еще имеется Людмила Нарусова, вдова питерского градоначальника, при котором нынешний президент РФ состоял заместителем и выбивался в люди. Их связывают совершенно особые отношения, которые хочется назвать семейными, но и это будет неточность. Трудно вообще подобрать эпитет.

С врагами и предателями разговор у гаранта известно какой. Друзья произведены в миллиардеры, и еще им разрешено страдать под санкциями и славить дорогого друга Володю. А вдове и дочери Анатолия Собчака даровано конституционное право на почти безудержную критику властей.

При выдвижении в президенты, например: этой чести удостоилась Ксения Собчак. При иных оказиях, как это не раз случалось с сенатором Нарусовой, когда она сравнивала своих коллег с крепостными и нервировала знаменитого единороса Турчака вопросами об избиении журналиста Кашина. Или вот как теперь, после встречи с родственниками фигурантов дела "Сети", когда она заявила о том, что пришла пора ужесточить наказание за пытки. А также регламентировать порядок проведения допросов и рассмотрения жалоб на истязания - к проверкам не следует допускать сотрудников карательных ведомств.

При том что это весьма болезненная для высшего начальства проблема. Решенная вроде бы еще в январе, когда СПЧ при Путине рекомендовал законодателям ввести в УК новую статью, карающую силовиков за пытки, но идея была отвергнута солидарными усилиями ФСБ и МВД. Тем не менее Людмила Борисовна занялась разработкой данного законопроекта, и это значит, что высшему начальству опять придется мучиться.

Разумеется, если сам Владимир Владимирович такой законопроект подписывать не желает, то его притормозят. Однако данная тема снова, что называется, вброшена в общественное сознание, в самый неподходящий момент. Когда скандалы, связанные с громкими пыточными делами несуществующих "экстремистских организаций", случаются постоянно. И если показания запытанных и их родни легко проигнорировать, то совсем уж не принимать во внимание речи Нарусовой и ее законотворческие инициативы куда трудней. Шутка ли, вдова Собчака, без которого не было бы Путина, без которого нет и не будет России. Она высказывает явно враждебную государству точку зрения, но с ней нельзя не считаться.

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