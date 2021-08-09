В России неожиданно стартовала новая серия дерзких акций у отделов полиции.

2 августа Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал на трое суток по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) модель Елену Никифировскую, которую сфотографировали у отдела полиции с голыми ягодицами. На девушке была куртка, похожая на полицейскую форму, с нашивкой "Провокация". Фотографу Айсель Ахмедовой по той же статье дали двое суток - ее освободили, поскольку она уже отсидела это время, будучи задержанной до суда.

"Патриотическое" уральское информагентство "Накануне.Ру" называет эту фотосессию "беспрецедентным актом хулиганства" и цитирует возмущенного прохожего: "Самое ужасное, что эта девушка, являющаяся блогершей, показывала попу за деньги на фоне памятной таблички Герою Советского Союза Сидору Путилову".

В Москве активистка Алина Иванова решила поддержать арестованную екатеринбурженку и сфотографировалась с голым задом возле отдела полиции "Арбат". Позже ее задержали и повезли в этот же самый отдел. На Иванову тоже составили протокол о мелком хулиганстве и оставили в полиции на ночь.

За демонстрацию задницы в России грозит не только административная, но и уголовная статья. В июне Ленинский райсуд Краснодара приговорил к двум годам условно с трехлетним испытательным сроком блогера и музыканта Владимира Егорова, который во время митинга 23 января в поддержку Алексея Навального залез на конную статую казака и спустил штаны. Его признали виновным по делу о хулиганстве по мотивам политической ненависти (пункт "б" части 1 статьи 213 УК). Потерпевшими от его действий признали администрацию Краснодарского края и Кубанское казачье войско. После акции Егорова арестовали на 10 суток, по уголовному делу он находился под подпиской о невыезде.

Екатеринбургская акция, однако, скорее вписывается в традицию арт-группы "Война", с ее знаменитыми акциями на "ментовскую" тему.