Взяли за жопу
В России неожиданно стартовала новая серия дерзких акций у отделов полиции.
2 августа Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал на трое суток по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) модель Елену Никифировскую, которую сфотографировали у отдела полиции с голыми ягодицами. На девушке была куртка, похожая на полицейскую форму, с нашивкой "Провокация". Фотографу Айсель Ахмедовой по той же статье дали двое суток - ее освободили, поскольку она уже отсидела это время, будучи задержанной до суда.
"Патриотическое" уральское информагентство "Накануне.Ру" называет эту фотосессию "беспрецедентным актом хулиганства" и цитирует возмущенного прохожего: "Самое ужасное, что эта девушка, являющаяся блогершей, показывала попу за деньги на фоне памятной таблички Герою Советского Союза Сидору Путилову".
В Москве активистка Алина Иванова решила поддержать арестованную екатеринбурженку и сфотографировалась с голым задом возле отдела полиции "Арбат". Позже ее задержали и повезли в этот же самый отдел. На Иванову тоже составили протокол о мелком хулиганстве и оставили в полиции на ночь.
За демонстрацию задницы в России грозит не только административная, но и уголовная статья. В июне Ленинский райсуд Краснодара приговорил к двум годам условно с трехлетним испытательным сроком блогера и музыканта Владимира Егорова, который во время митинга 23 января в поддержку Алексея Навального залез на конную статую казака и спустил штаны. Его признали виновным по делу о хулиганстве по мотивам политической ненависти (пункт "б" части 1 статьи 213 УК). Потерпевшими от его действий признали администрацию Краснодарского края и Кубанское казачье войско. После акции Егорова арестовали на 10 суток, по уголовному делу он находился под подпиской о невыезде.
Екатеринбургская акция, однако, скорее вписывается в традицию арт-группы "Война", с ее знаменитыми акциями на "ментовскую" тему.
Тема полиции - центральная в творчестве Петра Верзилова, акциониста, продюсера и издателя. В составе группы "Война" он проводил тур по ОВД накануне инаугурации Медведева. 10 лет спустя Верзилов в образе Милицанера прервал главное спортивное событие года. pic.twitter.com/nVigSCPjVF— Грани.Ру (@GraniTweet) July 16, 2018