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Прокремлевское движение SERB курирует сотрудник центра по противодействию экстремизму МВД майор Алексей Окопный. Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на бывшего члена SERB Олега Чурсина.

Чурсин - бывший полицейский, в МВД занимался подготовкой кадров. Из движения вышел полгода назад, так как разочаровался в их деятельности.

По словам Чурсина, с Окопным контактировал лидер SERB Гоша Тарасевич (Игорь Бекетов). "Бекетов часто упоминал одного из оперативников центра "Э", фамилия Окопный, - то, что время от времени они получают оперативную премию, согласовывают с ними свои акции, как себя вести, что делать, насколько жестко можно вести себя", - рассказал Чурсин.

Активисты движения "Солидарность" также считают, что движение SERB курирует центр "Э". Оперативники центра регулярно появляются на протестных акциях, где наблюдают за участниками и снимают их на камеры. По словам активистов, на акциях, куда приходили боевики SERB, часто видели и Окопного. "Уши центра "Э" тут вполне очевидны", - сказал участник движения "Солидарность" Денис Юдин.

Именно покровительством со стороны центра "Э" Юдин объясняет и отсутствие уголовного дела об избиении сотрудника полиции. В августе 2016 года на акции "Солидарности" в Москве Тарасевич подрался с полицейским и ударил его в лицо. Активисты просили возбудить дело по данному факту. "Обычно такие действия для оппозиционеров являются предметом возбуждения уголовного дела. Но Красносельское ОВД просто посмеялось над нашими заявлениями", - отметил Юдин.

Имя Окопного связывают с гибелью Юрия Червочкина. 22 ноября 2007 года 22-летний нацбол из Серпухова был зверски избит бейсбольными битами. 10 декабря он умер в больнице не приходя в сознание.

Окопный, возглавлявший тогда отдел по борьбе с экстремизмом подмосковного УБОПа, неоднократно угрожал Червочкину физической расправой. За несколько часов до нападения Червочкина и его товарища задержали и допрашивали убоповцы, о чем он разместил пост в своем блоге. Выйдя из интернет-кафе, Червочкин позвонил знакомому журналисту и сообщил, что за ним идут четверо, двоих преследователей он опознал как убоповцев.

В декабре 2012 года эти факты впервые прозвучали в судебном заседании. Симоновский райсуд Москвы частично удовлетворил иск Окопного о защите чести и достоинства. Ответчиками выступали другоросс Сергей Аксенов и гражданский активист Павел Шехтман, которые публично говорили о возможной причастности Окопного к убийству Червочкина.