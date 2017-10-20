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новость Националисты подали в мэрию Москвы две заявки на "Русский марш" 4 ноября

20.10.2017
Русский марш в Люблине 4 ноября 2016 года. Фото: Грани.Ру
Русский марш в Люблине 4 ноября 2016 года. Фото: Грани.Ру
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Националисты подали в мэрию Москвы два уведомления о проведении "Русского марша" в Люблине 4 ноября. Сначала о подаче заявки сообщил пресс-секретарь движения "Новая оппозиция" Роман Ковалев на ФБ-странице движения.

Ковалев заявил, что шествие пройдет по традиционному для националистов маршруту от улицы Перерва до Люблинской, где у памятника солдату Отечества будет проведен митинг. Мероприятие также поддержала организация националиста Юрия Горского "Новая правая альтернатива". Горский после возбуждения против него дела об экстремизме бежал в Литву и попросил там политубежища.

Позже сопредседатель Партии националистов Иван Белецкий, по некоторым данным, находящийся на Украине, назвал заявку Ковалева "фейковой". По словам Белецкого, Ковалев и Горский еще весной "за провокационную деятельность" были исключены из "Новой оппозиции" и Партии националистов. "Как известно ни у Ковалева, ни у Горского нет никакой поддержки и людей в московском регионе, - написал Белецкий. - Более полугода Ковалева не было в политике, после того, как он дал показания публичные против движения "Артподготовка". Горский также не появлялся на публичном поле после своего отбытия в Литву".

Партия Националистов подала свою заявку на проведение "Русского марша", заявил ее сопредседатель.

25 сентября Белецкий объявил о проведении "Русского марша" и создании оргкомитета мероприятия. Белецкий возглавил оргкомитет вместо лидера партии Дмитрия Демушкина, находящегося в заключении. Призыв Белецкого провести акцию поддержали "Русская правозащитная лига", "Непримиримая лига", национал-социалистическое революционное движение "Черное солнце", "Славянская сила северо-запад", движение "Свободные люди" и "Ассоциация народное сопротивление".

Заявление Партии националистов:

"Русский марш" проводится в Люблине последние несколько лет.

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20.10.2017
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