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Судья Замоскворецкого райсуда Москвы Лариса Семенова заочно арестовала фигуранта Болотного дела Дмитрия Бученкова, некоторое время назад бежавшего из-под домашнего ареста в Евросоюз. Об этом сообщает корреспондент "Граней" из зала суда.

С соответствующим ходатайством в суд обратилась чиновница уголовно-исполнительной инспекции ФСИН по Наро-Фоминскому району Подмосковья Наталья Бахарина.

Розыск эмигранта поручен прокуратуре. Производство по делу приостановлено.

Кроме того, Семенова по требованию обвинителя - помощницы замоскворецкого межрайонного прокурора Екатерины Апухтиной - вынесла частное постановление в адрес подмосковного главка ФСИН, обвинив управление в нарушении приказа Минюста, который обязывает надевать лицам, помещаемым под домашний арест, электронные браслеты.

Сам Бученков, уже прибыв в Европу, объяснял, что на момент его перевода из СИЗО под домашний арест в уголовно-исполнительной инспекции свободных браслетов не оказалось. Между тем фсиновцы указывали, что применение технических средств для контроля местонахождения арестованного не является обязательным. Также они заявляли, что изъятие загранпаспорта у помещаемого под домашний арест не относится к их компетенции.

О бегстве Бученкова стало известно 9 ноября во время очередных слушаний по существу его дела. Позже в тот же день информацию подтвердил сам эмигрант. Он пояснил, что находится в одном из государств ЕС и попросил там политического убежища. В то же время Бученков не стал уточнять страну своего пребывания.

Решение бежать, пояснил эмигрант, он принял, поскольку за полгода судебного разбирательства убедился, что его ожидает обвинительный приговор. По словам Бученкова, следователи СКР, занимавшиеся его делом, почти с самого начала поняли, что на фото с Болотной площади изображен не он. "Но задний ход им уже нельзя было давать", - заметил оппозиционер.

Бученков отбывал домашний арест в своей квартире в городе Апрелевка Наро-Фоминского района. На слушаниях 9 ноября чиновница уголовно-исполнительной инспекции Бахарина заявила, что подсудимый уехал в неизвестном направлении, а в его квартире находится семья, которой он еще в конце октября передал ключи, разрешив жить там бесплатно. Как выяснилось на нынешнем заседании, Бученков заявил жильцам, что ему вынесли оправдательный приговор.

39-летнему доценту политологии Бученкову были инкриминированы стандартные для Болотного дела часть 1 статьи 318 (применение неопасного насилия к представителю власти) и часть 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках). Как утверждает обвинение, 6 мая 2012-го на Болотной площади Бученков нападал на полицейских и переворачивал уличные туалеты. Всего ему вменили шесть эпизодов - больше, чем другим фигурантам. Потерпевшими по делу проходят семеро: шесть полицейских и сотрудник фирмы "Экоуниверсал".

Между тем Бученков вообще не участвовал в акции на Болотной площади. 6 мая 2012 года он гостил у родителей в Нижнем Новгороде. Подтверждение этого содержится и в самих материалах дела - показания дорожной системы "Патруль", зафиксировавшей передвижения его машины, однозначно свидетельствуют, что в Нижний Новгород он отправился 5-го числа, а вернулся в Москву лишь 8-го. На фото с Болотной изображен совершенно другой человек. Кто он, неизвестно; в группе поддержки Бученкова его называют Козырек, поскольку во время митинга на нем была бейсболка.

Бученкова задержали 2 декабря 2015 года и на другой день отправили в московский СИЗО-5 "Водник". Там он пробыл 15 месяцев. Лишь 2 марта 2017-го политзека перевели из СИЗО под домашний арест.

При этом еще в самом начале 2016 года по заказу адвоката Сидоркиной была проведена портретная экспертиза, подтвердившая, что Бученков и Козырек - разные лица. Однако СКР упорно игнорировал как результаты этого исследования, так и другие свидетельства непричастности активиста к делу.