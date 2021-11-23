Настоящее чудо - карательная система чуть-чуть ослабила хватку. Первый оправдательный приговор свидетелю Иеговы по статье об "экстремистской организации"! Судья Первореченского райсуда Владивостока Станислав Сальников, отказавшийся сажать невиновного, вписал свое имя в историю: "Бармакин Д. В. никогда не осуществлял экстремистскую деятельность, он исповедовал религию свидетелей Иеговы, в том числе встречался и обсуждал свои убеждения с соверующими... Проведение религиозных обрядов религии свидетелей Иеговы в жилых либо коммерческих помещениях... не нарушает закон, а является реализацией прав верующих на свободу совести и религии".

Прокурор просил 9 лет колонии. Дмитрий Бармакин год и три месяца провел в СИЗО и два года - дома в ожидании суда. По уголовному делу проходит и его жена.



Дмитрий Бармакин с женой Еленой. Фото: jw-russia.org



Месяц назад пленум Верховного суда неожиданно постановил, что богослужения не образуют состава преступления по части 2 статьи 282.2 (участие в деятельности экстремистской организации). Мало кто верит, что это сигнал к прекращению массовых репрессий против свидетелей Иеговы (на сегодняшний день - более 300 посадок) и тем более - членов "Хизб ут-тахрир" (их в основном сажают по террористической 205-й статье). В лучшем случае речь идет о нюансах правоприменения - уже после пленума ВС прошли облавы и аресты свидетелей Иеговы, были вынесены новые обвинительные приговоры. Карательные рейды против верующих почти всегда сопровождаются пытками и издевательствами. На днях Россия заняла заслуженное место в черном списке Госдепа США за "систематическое и вопиющие нарушение религиозных свобод" наряду с Эритреей, Ираном, Мьянмой и Китаем.

Прошлогодний ролик пресс-службы МВД о налете на свидетелей Иеговы в Чувашии:

Между прочим, защита репрессируемых свидетелей Иеговы легла в основу иска московской прокуратуры о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал" (предварительные слушания проходят сегодня в Мосгорсуде). Прокуроры приложили к иску старое сочинение подментованных "экспертов": включив свидетелей Иеговы в список политзаключенных, ПЦ "Мемориал" оправдывает "эсхатологический экстремизм" - ведь конец света, которого ждут эти политзеки, повлечет массовые беспорядки и нарушение территориальной целостности РФ.

Независимые эксперты на полном серьезе возражали: "Совершение насильственных действий Иеговой, не являющимся субъектом права и не могущим в силу своей божественной природы находиться под таким воздействием представленных на экспертизу текстов, никак не может быть предотвращено посредством применения антиэкстремистского законодательства. Более того, любые действия, совершаемые Иеговой, даже в том случае, если они являются насильственными, не могут быть противоправными".

Эта теолого-правовая коллизия, видимо, будет рассматриваться на мемориальском процессе в Мосгорсуде.