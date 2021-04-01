1 апреля 1951 года началась операция "Север" - массовое переселение в Сибирь свидетелей Иеговы и членов их семей. Из оккупированной Прибалтики, Западной Беларуси, Западной Украины, Бессарабии и Буковины депортировали 8576 человек (3048 семей). Выселяемым давали два часа на сборы. Их имущество было конфисковано. Депортированным разрешили вернуться на родину только в 1965 году. В соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1965 года "снятие ограничений по спецпоселению для указанных лиц не влекло за собой возврата им имущества, конфискованного при выселении".

Нынешняя политика Путина по отношению к свидетелям Иеговы - продолжение сталинских репрессий.