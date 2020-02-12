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Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Свидетели Иеговы, Право, Религия, Украина, Россия, Ксенофобия, Политика, Мир, Общество, Европа

статья Каждому по вере

12.02.2020

25 осужденных, 281 человек под следствием - таковы масштабы преследования свидетелей Иеговы в России. К рекордным шестилетним срокам приговорены Деннис Кристенсен и Сергей Климов. На днях в Ялте прокурор попросил назначить еще больший срок - 6 с половиной лет - Артему Герасимову. Иеговистов сажают по статьям об "организации деятельности экстремистской организации" и участии в ней.

Продолжаются облавы в разных регионах. Последняя прошла в Чите и других городах и поселках Забайкалья. На обыски выехали более 30 следственно-оперативных групп, после облавы под стражей остаются четыре человека.

В тот же день Брянский областной суд постановил освободить из-под стражи иеговисток Татьяшу Шашеву и Ольгу Силаеву, которые находились в СИЗО с 11 июня 2019 года. Им инкриминирована часть 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации; от 2 до 6 лет): по версии СКР, они с целью пропаганды деятельности свидетелей Иеговы проводили беседы с жителями в общественных местах и жилых помещениях, вовлекали других лиц в эту деятельность путем убеждения.

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12.02.2020
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По нацистским рецептам

Виталий Портников, 07.02.2019

И при этом датчанину еще повезло, что он оказался собственно на территории Путинского Рейха, а не на оккупированных им территориях, что его арестовали и судили, а не избили, похитили, покалечили, убили - что в массовом порядке происходило с приверженцами протестантских юрисдикций в украденном Донбассе, в зоне бесправия.
Александр Подрабинек. Courtesy photo

Свидетельское наказание

Александр Подрабинек, 07.02.2019

К сожалению, российское общество в политическом отношении очень инертно, если не сказать инфантильно. Реакция на произвол замедленна, слаба и проявляется только в ответ на такие драматические события, как арест или суд. Между тем достаточно хотя бы немного знать историю, чтобы понять, когда уже пора бить во все колокола.

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