О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/tags/banned/m.264766.html | http://mirror715.graniru.info/tags/banned/m.264766.html
Также: Запрещенка, Интернет, Дети, Общество

новость Крышенесносное ведомство

Роскомнадзор потребовал удалить из соцсетей информацию о "зацепинге" и "руфинге"
14.10.2017
Зацеперы. Кадр видеоролика
Зацеперы. Кадр видеоролика
Реклама

Роскомнадзор направил администрациям "ВКонтакте" и YouTube требования об удалении страниц с информацией о "зацепинге" (проезде снаружи поездов) и "руфинге" (восхождении на крыши высоких зданий). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"На основании судебных решений и требований Роскомнадзора социальные сети ограничивают доступ к страницам, контент которых может привлечь молодежь к совершению экстремальных поступков, в том числе опасных для жизни, - говорится в сообщении. - Субкультуры "зацепинг" и "руфинг" можно отнести к скрытой форме суицидального поведения, поскольку такие действия могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью несовершеннолетних".

По данным Роскомнадзора, информация о "зацепинге" и "руфинге" удалена с 187 страниц, еще на 91 странице находится в процессе удаления.

В 2014 году в РЖД предложили считать призывами к суициду распространяемые в соцсетях приглашения покататься на крышах электричек и поездов метрополитена. На этом основании Роскомнадзору следует блокировать сообщества зацеперов в интернете, отметили в РЖД.

26 октября прошлого года исполняющий обязанности главы Московского межрегионального следственного управления на транспорте Сергей Вазюлин заявил, что в СКР считают экстремальные увлечения "руфинг" и "зацепинг" "спланированной извне акцией" привлечения молодежи на различные опасные объекты. Эти субкультуры продвигаются через СМИ и интернет, отметил Вазюлин. Представитель СКР данные неких экспертов, утверждающих, что это является "одной из составляющих воздействия на население извне". Именно по этой причине очень важно отслеживать, кто управляет сайтами, посвященными этим увлечениям, подчеркнул Вазюлин.

По его словам, сейчас активно прорабатывается вопрос о введении новых норм уголовной ответственности за такие преступления, в частности, в статью 110 УК (доведение до самоубийства).

19 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о наказаниях за склонение к суициду. В мае документ был принят в окончательном чтении, а 7 июня закон подписал Владимир Путин. Документ ужесточает наказание по статье 110 УК и переводит преступления по ней в категорию тяжких. Наряду с этим в кодекс включаются новые статьи: 110.1 (склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства; до шести лет колонии), 110.2 (организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства; тот же максимальный срок) и 151.2 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего; до трех лет колонии).

Необходимость включения в УК статьи 151.2 автор закона единороска Ирина Яровая объяснила тем, что известны "случаи вовлечения лицами, достигшими восемнадцатилетнего возраста, подростков в "трейнсерфинг" (проезд на крыше поезда) или иные виды смертельно опасного "зацепинга", "руфинг" (незаконное проникновение на крыши высоких зданий) либо в иные занятия, в том числе игры по типу "беги или умри", когда ребенку предлагается перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом".

Руферы забираются на высокие здания и сооружения, как правило, публикуя фото и видео восхождений. Зацеперы передвигаются на поездах, цепляясь к вагонам снаружи за поручни, лестницы и подножки. Нередки случаи получения зацеперами серьезных травм и даже их гибели.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
14.10.2017
новость Новости по теме
19.04.2017 Госдума приняла в первом чтении закон о наказаниях за склонение к суициду →
10.03.2017 Правительство поддержало ужесточение наказания за пропаганду детского суицида →
14.02.2017 Глава РКН предложил приравнять организацию "групп смерти" в соцсетях к терроризму →
15.11.2016 СКР: Администрация "Вконтакте" не приняла необходимых мер для блокировки "групп смерти" →
26.10.2016 В СКР руфинг и зацепинг назвали "спланированной извне акцией" →
10.08.2016 СКР предложил обязать провайдеров следить за "суицидальным" контентом →
Фото и Видео
27111
Play own
В СИЗО за покемонов
22306
Play own
"Цензура-шлю-ха-ха"
21769
Play own
Москвичи о запрете импортных продуктов
21655
Play own
Антиклерикальный митинг на Триумфальной площади
Реклама
Выбор читателей
новость Москва выгораживает Асада
Михаил Ульянов. Кадр Russia Today
статья Голос "нации страха"
Виталий Портников
статья ЦРУ против РКН
Илья Мильштейн
в блоге Русским недодали
383
статья Бард стал политбеженцем: ВИДЕО
Борис Яковлев. Кадр Грани.Ру
новость Аресты по бахчисарайскому делу
У здания суда в Симферополе. Фото Заира Смедляева
РЕКЛАМА
новость Убийство Немцова: слушания в ПАСЕ
Мать и дочь Немцова на могиле. Фото: А.Агеева/Грани.Ру
новость Россия губит заложника
Павел Гриб. Фото с ФБ-страницы Марии Томак
новость Очередная голодовка строителей космодрома
Строительство космодрома Восточный. Фото: vostokdrom.ru
в блоге Дело Бученкова: апофеоз
7
новость МОК призвывют наказать Россию
Скотт Блэкман. Фото: teamusa.org
в блоге Сирийцы и ташкентцы
383
новость Сенцова привезли в Лабытнанги
Олег Сенцов. Фото: Грани.Ру
новость В Твиттере ловят русских
Логотип "Твиттера"
новость Трамп грозит Ирану
Дональд Трамп. Кадр CNN
новость Хищения на пайках для Росгвардии
Кадр рекламного ролика Барышского мясокомбината
новость Жучок под видом антивируса
Логотип "Лаборатории Касперского"
новость Израиль выходит из ЮНЕСКО
Биньямин Нетаньяху. Фото: gov.il
новость Профессора выслали из Польши
Гуманитарная академия в Пултуске. Фото: studyinpoland.pl
новость Комиссия Госдумы пожурит Милонова
Виталий Милонов. Кадр видеозаписи