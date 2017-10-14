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Роскомнадзор направил администрациям "ВКонтакте" и YouTube требования об удалении страниц с информацией о "зацепинге" (проезде снаружи поездов) и "руфинге" (восхождении на крыши высоких зданий). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"На основании судебных решений и требований Роскомнадзора социальные сети ограничивают доступ к страницам, контент которых может привлечь молодежь к совершению экстремальных поступков, в том числе опасных для жизни, - говорится в сообщении. - Субкультуры "зацепинг" и "руфинг" можно отнести к скрытой форме суицидального поведения, поскольку такие действия могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью несовершеннолетних".

По данным Роскомнадзора, информация о "зацепинге" и "руфинге" удалена с 187 страниц, еще на 91 странице находится в процессе удаления.

В 2014 году в РЖД предложили считать призывами к суициду распространяемые в соцсетях приглашения покататься на крышах электричек и поездов метрополитена. На этом основании Роскомнадзору следует блокировать сообщества зацеперов в интернете, отметили в РЖД.

26 октября прошлого года исполняющий обязанности главы Московского межрегионального следственного управления на транспорте Сергей Вазюлин заявил, что в СКР считают экстремальные увлечения "руфинг" и "зацепинг" "спланированной извне акцией" привлечения молодежи на различные опасные объекты. Эти субкультуры продвигаются через СМИ и интернет, отметил Вазюлин. Представитель СКР данные неких экспертов, утверждающих, что это является "одной из составляющих воздействия на население извне". Именно по этой причине очень важно отслеживать, кто управляет сайтами, посвященными этим увлечениям, подчеркнул Вазюлин.

По его словам, сейчас активно прорабатывается вопрос о введении новых норм уголовной ответственности за такие преступления, в частности, в статью 110 УК (доведение до самоубийства).

19 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о наказаниях за склонение к суициду. В мае документ был принят в окончательном чтении, а 7 июня закон подписал Владимир Путин. Документ ужесточает наказание по статье 110 УК и переводит преступления по ней в категорию тяжких. Наряду с этим в кодекс включаются новые статьи: 110.1 (склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства; до шести лет колонии), 110.2 (организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства; тот же максимальный срок) и 151.2 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего; до трех лет колонии).

Необходимость включения в УК статьи 151.2 автор закона единороска Ирина Яровая объяснила тем, что известны "случаи вовлечения лицами, достигшими восемнадцатилетнего возраста, подростков в "трейнсерфинг" (проезд на крыше поезда) или иные виды смертельно опасного "зацепинга", "руфинг" (незаконное проникновение на крыши высоких зданий) либо в иные занятия, в том числе игры по типу "беги или умри", когда ребенку предлагается перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом".

Руферы забираются на высокие здания и сооружения, как правило, публикуя фото и видео восхождений. Зацеперы передвигаются на поездах, цепляясь к вагонам снаружи за поручни, лестницы и подножки. Нередки случаи получения зацеперами серьезных травм и даже их гибели.