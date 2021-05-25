Симон Васильевич Петлюра, лидер Украинской Народной Республики в 1918-1920 годах, был убит в Париже 95 лет назад, 25 мая 1926 года. Убийца Самуил Шварцбурд мстил ему за еврейские погромы, совершавшиеся в годы гражданской войны частями армии УНР. Сам Петлюра погромы осуждал и даже пытался с ними бороться, правда, без особого успеха. Шварцбурда же подозревали в связях с ОГПУ. Тем не менее он был оправдан судом присяжных.

Надо сказать, что еврейские погромы в Украине в те годы учиняли все армии, за исключением армий Германии и Австро-Венгрии, а также стран Антанты. Погромами со значительным числом жертв отметились красноармейцы, деникинцы, а также многочисленные повстанческие атаманы со своими отрядами, мало кому подчинявшиеся. Из-за еврейских погромов была даже временно расформирована одна из дивизий Первой Конной армии. Не избежала преступлений против евреев и польская армия. Правда, как можно понять из конармейского дневника Исаака Бабеля и других источников, поляки только грабили евреев, но не убивали. А ответил за еврейские погромы в Украине один Петлюра.

В сегодняшней Украине фигура Петлюры не слишком актуальна. Даже кремлевские пропагандисты, работающие против Украины, Петлюру почти не вспоминают. Если вокруг другого лидера украинских националистов, Степана Бандеры, до сих пор кипят нешуточные страсти, он пользуется реальной популярностью в Западной Украине и его поднимают на знамя крайне правые партии и объединения, то о Петлюре вспоминают довольно редко, только по случаю годовщин событий, связанных с историей УНР и его собственной биографией.

При первых президентах Украины Леониде Кравчуке и в меньшей степени при Леониде Кучме были попытки вернуть фигуру Петлюры в актуальное политическое поле, но они не увенчались успехом, хотя и был переиздан целый ряд сочинений бывшего "головного атамана". Все ограничилось возведением памятников и переименованием в честь Петлюры улиц в ряде городов - в Киеве, его родной Полтаве, Виннице, Львове, Днепре, Житомире и других.

Дело в том, что за этим историческим деятелем прочно закрепилась репутация неудачника. Теоретически Петлюра в свое время должен был сыграть в Украине ту же роль, какую сыграл Пилсудский в возрождении независимости Польши. Но Симон Васильевич эту роль не сыграл. На то было много причин. Тут и относительная слабость украинского национального движения по сравнению с польским, и отсутствие у Петлюры, в отличие от Пилсудского, боевого опыта, и отсутствие признания и поддержки УНР со стороны Антанты, выбравшей сторону белых генералов с их лозунгом единой и неделимой России, и необходимость для УНР сражаться на три фронта - против Советской России, Польши и деникинских Вооруженных сил Юга России. Похвастаться какими-либо значимыми достижениями Петлюра не мог, а неудачников не любят ни современники, ни потомки.

Кроме того, по политическим взглядам Симон Васильевич был социал-демократом. А сейчас в Украине практически нет сколько-нибудь влиятельных партий социал-демократического направления в европейском его понимании.

Может ли фигура Петлюры обрести политическое значение в будущем? Да, это возможно, если в Украине появится влиятельная социал-демократическая партия. Тогда на Петлюру, возможно, начнут ссылаться в политических дискуссиях, а не только в исторических сочинениях.