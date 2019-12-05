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Убийство политэмигранта Зелимхана Хангошвили в центре Берлина пошло не по плану: киллер попался, Германия вынуждена реагировать на дипломатическом уровне. Велосипедист Вадим Красиков - продолжатель давней традиции, которая прерывалась только в ельцинские годы. Против диссидентов, политэмигрантов, перебежчиков советские и путинские агенты в Европе не раз применяли пули, бомбы и яды. Вот лишь некоторые эпизоды.

25 мая 1926 года в Париже был убит глава Директории и главный атаман Украинской народной республики Симон Петлюра. Убийца Самуил Шварцбурд мстил ему за еврейские погромы, совершенные в Украине подчиненными Петлюре войсками. Адвокаты семьи Петлюры утверждали, что Шварцбурд был связан с ОГПУ. Однако суд не принял во внимание выступление свидетеля Елии Добковского, который дал письменные показания об участии в деле агента ОГПУ Михаила Володина, равно как и свидетельства того, что Петлюра, как мог, старался пресекать еврейские погромы. В 1927 году судом присяжных Шварцбурд был полностью оправдан.



Убийство Навашина. Фото: gallica.bnf.fr

25 января 1937 года в Булонском лесу кинжалом был убит банкир Дмитрий Навашин, бывший директор парижского Banque commerciale pour l'Europe du Nord, принадлежавшего СССР, и бывший секретный сотрудник ОГПУ. В 1930 году он покинул банк. ОГПУ подозревало его в том, что он распоряжается зарубежными средствами троцкистов. В убийстве Навашина подозревали ОГПУ, но убийцы так и не были найдены. Ходили слухи, что он собирался выступить с разоблачением московских политических процессов.

В августе 1937 года во Франции был убит Георгий Агабеков, бывший резидент Иностранного отдела ОГПУ в Константинополе. В 1930 году он бежал во Францию и опубликовал мемуары, разоблачающие деятельность советской разведки и репрессии в СССР. Тело Агабекова не было найдено. По утверждению генерал-лейтенанта госбезопасности Павла Судоплатова, группой НКВД, ликвидировавшей Агабекова, руководил Александр Коротков, работавший под маской представителя Наркомтяжпрома при торгпредстве СССР в Германии. Он также руководил действовавшей во Франции нелегальной группой, которой была поручена ликвидация "предателей". Непосредственные убийцы Агабекова не установлены до сих пор.

4 сентября 1937 года близ Лозанны в Швейцарии был убит Игнатий Рейсс (Натан Порецкий), бывший резидент Иностранного отдела НКВД в Париже. В 1937 году он был отозван в СССР, но, зная о кампании политических репрессий, отказался возвращаться и 17 июля 1937 года выступил во французских газетах с открытым письмом, обличавшим политику Сталина. Рейсс также предупредил Льва Троцкого о готовящемся покушении, а сам перебрался в Швейцарию. Рейсс был убит группой агентов НКВД под руководством Сергея Шпигельгласа. Непосредственными убийцами являлись Борис Афанасьев (Атанасов) и Владимир Правдин (Роллан Аббиа). Никто из них не был пойман и осужден за убийство Рейсса.

23 мая 1938 года в Роттердаме в результате взрыва бомбы был убит лидер Организации украинских националистов Евген Коновалец. Бомбу, замаскированную под коробку с конфетами, ему передал агент НКВД Павел Судоплатов, выдававший себя за члена ОУН с территории Советской Украины. Судоплатов не был пойман и осужден.



Похороны Степана Бандеры

12 октября 1956 года в Мюнхене был убит один из лидеров Организации украинских националистов, глава Заграничной ОУН Лев Ребет. Убийцей был агент КГБ Богдан Сташинский, выстреливший в Ребета ампулой с цианистым калием. Тем же способом 15 октября 1959 года в Мюнхене Сташинским был убит глава Организации украинских националистов Степан Бандера. За оба убийства Сташинский был награжден орденом Красного Знамени. 12 августа 1961 года он бежал в Западный Берлин и признался в убийстве Ребета и Бандеры, подробно описав обстоятельства обоих покушений. Сташинский был приговорен западногерманским судом к 8 годам тюрьмы, из которых отсидел 4. Жив до сих пор, находится под программой защиты свидетелей.

В 1957 году на конференции Народно-трудового союза в Мюнхене был отравлен радиоактивным соединением таллия бывший капитан госбезопасности Николай Хохлов. Он был одним из организаторов убийства генерального комиссара Белоруссии Вильгельма Кубе в 1943 году. В начале 1954 года Хохлов был послан во Франкфурт-на-Майне для убийства лидера НТС Георгия Околовича, но, разочаровавшись в советской действительности, рассказал Околовичу о своем задании и предложил свои услуги НТС. Он был арестован американцами, но затем отпущен и поселился в США, где публиковался в эмигрантских изданиях и сотрудничал с ЦРУ. После покушения в Мюнхене он выжил, так как торопился на заседание конференции и не успел выпить всю чашку кофе, в которой был растворен яд. Но почти год Хохлову пришлось провести в госпитале. Американцы не сомневались в причастности к покушению на Хохлова агентов КГБ, но покушавшиеся так и не были найдены.

13 февраля 2004 года в столице Катара Дохе был убит бывший президент Республики Ичкерия Зелимхан Яндарбиев. Его автомобиль был взорван радиоуправляемой миной, прикрепленной к днищу. 13-летний сын Яндарбиева Дауд был тяжело ранен, а два охранника погибли. Два сотрудника российского посольства, известные как Анатолий Владимирович Белашков и Василий Анатольевич Богачев, являвшиеся организаторами покушения, были сотрудниками ГРУ и не имели дипломатического статуса. Третий организатор покушения, первый секретаря посольства России в Дохе Александр Фетисов, имел дипломатический статус. Все они были арестованы через несколько дней после покушения, 26 февраля, при содействии спецслужб Саудовской Аравии и США. Фетисов вскоре был отпущен, а Белашков и Богачев были в июне 2004 года приговорены к пожизненному заключению. В день их ареста российские власти арестовали в Москве двух катарских спортсменов в качестве заложников. Их освободили 23 марта после телефонного разговора Владимира Путина с эмиром Катара. В декабре 2004 года Белашков и Богачев были возвращены в Россию для дальнейшего отбытия наказания и освобождены. Тогдашний министр обороны Сергей Иванов встретил их как героев, с ковровой дорожкой у трапа. По некоторым данным, за убийство Яндарбиева Россия заплатила Катару крупную денежную компенсацию.

1 ноября 2006 года редким радиоактивным изотопом полоний-210 был отравлен в Лондоне бывший полковник ФСБ Александр Литвиненко, близкий к бизнесмену Борису Березовскому. Он скончался три недели спустя. Его предполагаемые убийцы, бывшие офицеры КГБ Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, скрываются от британского правосудия в России. Характер использованного яда указывает на причастность к отравлению Литвиненко российского государства.

Российский бизнесмен Александр Перепиличный, эмигрировавший в Англию и сотрудничавший с Биллом Браудером, основателем фонда Hermitage Capital Management, был найден мертвым вечером 10 ноября 2012 года у своего особняка на окраине городка Вейбридж (графство Суррей). В январе 2016 года на предварительных слушаниях по делу о смерти Перепиличного было объявлено, что экспертиза, организованная страховой компанией погибшего, нашла в его желудке следы экстракта редкого китайского растения гельземий, яд которого вызывает паралич спинного мозга и смерть от удушья. Смерть от гельземия внешне неотличима от смерти от инфаркта. Предположительно Перепиличный был отравлен в Париже, откуда он вернулся утром 10 ноября. Он передал швейцарской прокуратуре доказательства того, что чиновники из МВД России присвоили с помощью фальшивых документов три дочерние фирмы Hermitage Capital и осуществили незаконный возврат налогов. По неподтвержденной информации, сотрудники американской разведки сообщили MI6, что Перепиличный, вероятно, "был убит по прямому приказу самого Путина или людей, близких к нему". До сих пор причина смерти Перепиличного считается неустановленной, подозреваемых по его делу нет.



Обложка книги Хайди Блейк "Из России с кровью" об убийствах врагов Путина за рубежом

23 марта 2013 года бизнесмен Борис Березовский был найден мертвым в ванной комнате своей виллы в Аскоте, графство Беркшир, в 40 км от Лондона. Первоначально британская полиция придерживалась версии самоубийства, однако в дальнейшем эксперты разошлись во мнениях. Двое из них сочли смерть Березовского самоубийством, а третий - убийством, замаскированным под суицид. После того как партнер Березовского по компании "Аэрофлот" Николай Глушков был убит (задушен собачьим поводком) 12 марта 2018 года в своем доме в районе Нью-Малден, Лондон, большинство экспертов стали склоняться к тому, что смерть Березовского тоже была насильственной. Предполагаемые убийцы Березовского и Глушкова до сих пор не установлены, но считается более чем вероятной их связь с российскими спецслужбами.

28 апреля 2015 года в Софии веществом класса "Новичок" был отравлен болгарский бизнесмен Эмилиан Гебрев, связанный с поставками оружия на Украину и оппозиционным силам в Сирии. Однако он выжил, как и отравленные вместе с ним его сын и секретарша. В отравлении подозреваются восемь офицеров российского ГРУ во главе с генерал-майором Сергеем Федотовым (настоящие имя и фамилия - Денис Сергеев). Никто из них не был привлечен к ответственности.

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, ранее осужденный в России за шпионаж в пользу Британии, и его дочь Юлия были отравлены в британском городке Солсбери веществом класса "Новичок", но выжили. Отравителей – полковника ГРУ и Героя России Анатолия Чепигу (Руслана Боширова) и Александра Мишкина (Александра Петрова) - после возвращения на родину вряд ли оставили в живых. Непосредственным руководителем операции был уже упоминавшийся Сергей Федотов. По одной из версий, в апреле 2018 года он бежал в Англию из Италии и сообщил британским спецслужбам подлинные имена участников покушений на Гебрева и Скрипалей.