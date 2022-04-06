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статья На смерть фашиста

Александр Скобов, 06.04.2022

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Соблазн не может не приходить в мир. Но горе тому, через кого он приходит. Так говорится в одном из канонических текстов одной из авраамических религий. Как воинствующий атеист и особый противник именно авраамических религий, я, конечно, не признаю эти тексты неким "божественным откровением". Но то, что в них подчас заключается многовековая человеческая мудрость, отрицать не буду.

Неправда, что об умерших либо хорошо, либо ничего. Умер Жириновский. Человек, который принес огромное зло своей стране. Десятилетиями он растлевал ее. Вливал в ее мозги наркотический яд фашизма цистернами. Толкал ее на тот путь, на котором она сегодня выходит на финишную прямую. Туда, куда свою страну привел Гитлер в 1945 году. И страна этого ему не забудет. Вечная ему память. Позорная память.

И еще о памяти. Сегодня, когда в Буче сбываются все эротические фантазии Жириновского, я вспоминаю главного редактора одной либеральной радиостанции, с гордостью заявлявшего: "В нашем эфире не будет фашистов. Мы будем рассказывать про фашистов, но мы не будем приглашать в наш эфир фашистов".

Я никогда не считал, что фашиста нельзя приглашать в эфир. Вопрос гигиены - это соблюдение дистанции в отношении фашиста. С ним нельзя пить на брудершафт. С ним нельзя мило шутить. С его голосом нельзя давать юмористические рекламные анансы своих программ.

"Нарышкиных как собак нерезаных. Где Алексей Алексеевич Венедиктов? Ну раз вы так решили... Это будет конфетка", слышу я голос доброго прикольного дедушки Жириновского в ежедневных рекламных анонсах "Эха Москвы". И я хочу спросить своего коллегу - бывшего школьного учителя истории Алексея Венедиктова: ему сегодня не стыдно за эту рекламу?

Жириновский не был добрым прикольным дедушкой. Жириновский был ярым фашистом. Жириновский регулярно призывал с думской трибуны к ядерным бомбардировкам тех, кто имеет наглость не подчиняться российскому рейху. Превращать все это в шутку - это и значит стирать грань между допустимым и недопустимым. Это и значит открывать ворота фашизму.

Фашизм в эти ворота вошел. И к тем, кто эти ворота открывал, еще будут вопросы. После того, как новый путинский фашизм будет уничтожен. Физически уничтожен. А что касается глашатая путинского фашизма - Жириновского - то будь он проклят. Вместе с Путиным и его приспешниками - Кудриным, Набиуллиной, Силуановым, Грефом и другими.

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