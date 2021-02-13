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Попрощаться, конечно, не получилось. Двойной ответ Григория Явлинского на критику (интервью Венедиктову и новая статья) заслуживает подробного разбора. Хотя бы потому, что в своих текстах Явлинский вновь поднимает ряд вопросов, которые требуют внимания и обсуждения. Даже несмотря на то, что рассуждения о них в текстах Явлинского лишь маскируют политическую и человеческую гнусность. Причем крайне общественно вредную и опасную. Но за постановку этих вопросов - спасибо Явлинскому.

Навскидку я бы отметил два таких вопроса.

Первый. Значение путинского антиконституционного государственного переворота 2020 года до конца не понято, не осмыслено, не оценено большей частью "прогрессивной общественности". Произошло качественное изменение режима в направлении гораздо более жесткого авторитаризма с явными чертами тоталитаризма.

Второй. Тут я прямо процитирую Явлинского: "Накопился многолетний опыт, четко показывающий, что надежды на горизонтальную сетевую самоорганизацию после разрушения "старых" институтов не оправдываются". За этим - гораздо более общий вопрос: о природе нового "постиндустриального" авторитаризма, о причинах его появления и неожиданной для многих жизнеспособности, о границах его прочности, о том, насколько ему удастся обратить вспять общецивилизационную тенденцию к понижению уровня политического насилия и жестокости. Все это мы прямо сейчас тестируем на себе в режиме реального времени, ибо вступили в зону неизведанного. Однако вопрос о том, что мы столкнулись с принципиально новым историческим явлением, практически не обсуждается ни политиками, ни политологами.

Еще раз спасибо Явлинскому за постановку этого вопроса. А теперь о гнусности. Политическая критика человека, ставшего жертвой беззаконной государственной расправы, возможна, но всегда имеет моральные ограничения. Эти ограничения могут быть различны в зависимости от конкретного случая. Но в любом случае критика не должна выглядеть как оправдание беззаконной расправы. Так, вполне уместно говорить, что пытать и убивать в тюрьме Тесака нельзя, но Тесак нам все равно не товарищ. Именно в такой стилистике Явлинский говорит о Навальном. Он считает, что между Навальным и Тесаком нет разницы? Пусть скажет об этом открыто.

Его сподвижник Сергей Иваненко именно это фактически и сказал в письме Льву Шлосбергу, когда утверждал, что в случае прихода к власти Навальный "всех нас уничтожит". Да и Явлинский говорит практически то же самое, хотя и не столь открыто. Допустим, Явлинский действительно в это искренне верит. В то, что философской базой движения Навального является ницшеанство и национал-социализм. Что не Путин уже привел Россию к фашизму, а именно Навальный и его сторонники неотвратимо влекут ее к фашизму.

И тогда - караул! И тогда надо делать все, чтобы остановить Навального. Что Явлинский и делает, фактически помогая Кремлю ослабить движение Навального. Ослабить давление на диктатуру, внутреннее и внешнее. Именно это делает Явлинский, уговаривая людей не выходить на улицы. Пытаясь дискредитировать расследования ФБК, пытаясь понизить общественную значимость готовности Навального пожертвовать собой ради нанесения политического ущерба режиму.

Имеет ли такая позиция право на существование? Разумеется. Так же, как и позиция тех, кто считает, что демократическая оппозиция тащит Россию к порабощению транснациональным капиталом, а потому надо всеми средствами поддерживать путинский режим и оправдывать любые способы подавления демократической оппозиции. Просто надо понимать, что занимая подобную позицию, ты делаешь определенный выбор и становишься на определенную сторону. И становишься противником для стороны противоположной.

Я, как и многие другие сторонники "европейского выбора России", занимаю позицию, противоположную позиции Явлинского. Я считаю, что философской основой движения, инициированного Навальным, являются ценности свободы, права, социальной справедливости и человеческого достоинства. То есть европейские демократические ценности. Это движение является единственной реальной политической силой в России, противостоящей фашистской диктатуре Путина. Поэтому способствовать переходу России на европейский путь сегодня возможно только через поддержку этого движения. Любые же попытки это движение ослабить препятствуют "европейскому выбору России".

Партия "Яблоко" сегодня борется против "европейского выбора России" и фактически является пособницей фашистской диктатуры Путина. Поэтому партия "Яблоко" является сегодня моим политическим противником. Какая бы то ни было политическая поддержка партии "Яблоко" для меня сегодня невозможна. За исключением тех случаев, когда ее члены подвергаются прямым репрессиям. Правда, в таких случаях я готов оказывать поддержку и членам сталинистских организаций. Тому же Платошкину, к примеру.

Но и в этих случаях я считаю необходимой политическую критику Явлинского и его окружения. Особенно когда они проливают крокодиловы слезы по поводу поломанных судеб и избитых дубинками людей. В полицейском государстве, которое построил Путин, полицейская дубинка является единственным источником власти. Те, у кого дубинки нет, могут противопоставить ей только свою волю этой дубинке не подчиняться. В полицейском государстве воля полицейской дубинки ограничена только волей ей не подчиняться. Таковы законы политики в полицейском государстве. Именно поэтому в современной России движение Навального является политической силой, а партия "Яблоко" - нет.

Григория Явлинского приводит в ужас произнесенное Леонидом Волковым слово "топка". Но борьба с фашистской диктатурой - это всегда "топка". Это война, в которой иногда приходится бросать кавалерию на танки. Никто не думает, что бросками кавалерии на танки можно выиграть войну. Никто не ожидает, что путинская диктатура будет свергнута в ближайшее время. Но ее смогут свергнуть только люди, прошедшие через "топку". Поэтому Волков прав, а Явлинский - нет.

Явлинский и его соратники сеют вреднейшие иллюзии, что этого можно избежать. Что можно добиться "конструктивного диалога" с путинским режимом. Что если на диктатуру не давить, то, может, все обойдется. Может, тогда диктатура оставит "оппозиции с позволения начальства" огрызки легальности. Может, тогда она не будет поглощать Беларусь, продолжать агрессию против Украины, устраивать новые внешнеполитические авантюры. Ведь она устраивает внешнеполитические авантюры только для того, чтобы погасить угрозу внутри. Это ошибка. Путинский фашистский режим устраивает внешнеполитические авантюры, потому что такова его крокодилья природа. Так что не обойдется.

В подоплеке противостояния Явлинского и Навального лежит разное отношение к существующей правящей элите. Явлинский верит в возможность компромисса с ней. Он хочет этого компромисса. Навальный через "дворец Путина" и прочие свои расследования объясняет людям: с этой правящей элитой невозможен никакой компромисс. Не потому, что они богатые и нужно все отнять и поделить. А потому, что путинская правящая элита напрочь лишена какой бы то ни было совести и морали. Она имеет слишком пониженную социальную ответственность. Ее нельзя брать в "Прекрасную Россию будущего". Она там все отравит. С нею не будет никакого "европейского выбора" и "европейского пути". Необходима радикальная смена элит.

Итак, позиции обозначены. Нам остается только выбрать одну из них.