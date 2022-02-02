Оценки политики путинского Кремля в отношении кадыровского режима со стороны либеральных наблюдателей страдают тем же изъяном, что и их оценки прочих направлений политики путинского Кремля. А именно - недопониманием природы и целей путинского режима, недооценкой масштабов и осознанности его "замахов".

Общее место в рассуждениях: позорная вассальная зависимость Путина от Кадырова вытекает из того, что Кадыров и его режим оказался для Путина единственным инструментом подавления национально-освободительной борьбы чеченского народа. Инструментом формального удержания Чеченской Республики под российским флагом. Чисто символического удержания. Все же на самом деле видят, что Чеченская Республика не является и уже не будет являться частью России.

Но за поддержание этой видимости, имющей изначально ключевое значение для легитимации путинского режима, чеченскому Бэби Доку и его тонтон-макутам позволено все. Как в самой Чеченской Республике, так и в России. Этот фактор, несомненно, имеет место. Но у режима Путина есть еще как минимум две причины прикрывать, поощрять и поддерживать кадыровщину.

Во-первых, кадыровская Чечня, как и лукашистская Беларусь, является для Путина полигоном отработки новых тоталитарных практик. Обкатки тех принципов, на которых кремлевский гитлереныш осознанно и целенаправленно перестраивает Россию. Обе периферийные диктатуры для Путина - не неизбежное зло, которое он вынужден терпеть, а высокий идеал, к которому стремится он сам.

Во-вторых, в лице кадыровской диктатуры (а в перспективе - и фашистской диктатуры Лукашеску как части "союзного государства") собран очень удобный и эффективный "внешний инструмент" уже ничем не сдерживаемого террора против инакомыслящих внутри России. Инструмент, который легко вернет в российское общество в полном объеме "страх и ужас" 37-го года.

"Новый тридцать седьмой" может выглядеть примерно так. Кадыровские "суды" будут признавать "экстремистскими" высказывания представителей московского либерального бомонда. Кадыровские "правоохранительные органы" будут возбуждать против них уголовные дела. А кадыровские тонтон-макуты будут доставлять их из Москвы в кадыровские подвалы. Впрочем, у тех, кто поведет себя "правильно", будет шанс попасть в подвалы Лукашеску. Тоже страшно, но все-таки не так.

Даже незначительного числа таких случаев будет достаточно, чтобы страх и ужас надежно сковал московскую либеральную общественность. Чтобы она самозаткнулась. Вот такой постмодернистский "37-й". А кто сказал, что он будет в точности копировать оригинал?

Ну и последний вопрос. Что делать с кадыровщиной после свержения путинского режима? У новой демократической России обязательно возникнет сильнейший соблазн установить демократию и в Чеченской Республике, ликвидировав кадыровский режим силовым образом. Примерно как американцы пытались установить демократию в Афганистане. Только закончится это тем же. Поэтому не надо поддаваться таким соблазнам. Признать полную государственную независимость Чеченской Республики и бежать оттуда без оглядки. Возникнут проблемы - пусть разбирается мировое сообщество. У нас нет никакого права участвовать в будущей судьбе Чеченской Республики после того, что мы с ней сделали.