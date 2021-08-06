25 лет назад: операция "Джихад"
Перемирие, подписанное Ельциным и Яндарбиевым в Кремле в конце мая 1996 года, продержалось недолго. Уже в июле возобновились боевые действия. 6 августа на рассвете войска Аслана Масхадова начали внезапный штурм Грозного. Также были атакованы Аргун и Гудермес.
Операция "Джихад" оказалась успешной: чеченские отряды проникли в Грозный и загнали противника в "котлы". Несмотря на более чем трехкратное превосходство в людях и абсолютное - в бронетехнике и авиации, федералы потерпели позорное поражение и понесли большие потери.
Дальше события развивались стремительно: стягивание федеральных войск вокруг Грозного, ультиматум генерала Пуликовского, паника среди мирного населения, новые бомбежки, ожесточенная борьба в российском руководстве - и, наконец, приезд генераля Лебедя в Чечню и начало его переговоров с Масхадовым. 31 августа в Хасавюрте были подписаны соглашения, по которым федеральные войска выводились из Чечни, а вопрос о статусе республики откладывался до конца 2001 года. Так закончилась первая чеченская.
Александр Скобов, 2013 год:
Первая чеченская война была остановлена не протестами общества, а всеобщим шоком от неожиданного разгрома крупной оккупационной группировки в Грозном отрядами Басаева и Гелаева в августе 1996 года. Потом была так и не признанная масхадовская Ичкерия, в которой законно избранные лидеры не контролировали ничего, кроме своей личной охраны. В которой вице-премьер Басаев, располагая частной феодальной армией, превосходившей все регулярные правительственные вооруженные силы Ичкерии, "не мог" найти похитителей группы Елены Масюк. В которой расцвела работорговля.
Илья Мильштейн, 2004 год:
Увы, поражение империи подготавливало ее победу. Теперь, десять лет спустя, когда прояснились технологии "управляемой горячей точки", прочитаны горы лживых мемуаров и правдивых репортажей, чувство исторической обреченности преобладает. Представляется, что бегство от свободы в войну было неизбежным. Понятны и методы, с помощью которых тяжелая ситуация в бунтующей провинции доводилась до отчаянной, а отчаянная до нынешней тупиковой, из которой ни в каком Хасавюрте выхода не сыщешь. Ясно, сколь губительна для народов России и полезна для власти была и осталась эта война. Сколь живуча эта система, основанная на страхе и внушенном одичании электората. И как легко использовать ее в самых разнообразных целях: от внутриполитических, поскольку замороченное население уже давно и надолго увидело в чеченцах главного и единственного врага, до дипломатических в рамках широко разрекламированной Третьей мировой войны.
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