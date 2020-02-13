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Также: Скобов, Политзеки, Президент, Общество, Колонки, Россия, Пытки, Политика | Персоны: Александр Скобов, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Николай Сванидзе

статья Понять душу Путина

Александр Скобов, 13.02.2020
Александр Скобов. Фото: Алина Плитман
Александр Скобов. Фото: Алина Плитман
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Пензенский приговор по делу вымышленной "Сети" - образцовый в том плане, что он не оставляет ни малейшей лазейки, ни малейших оснований предполагать, что Путин чего-то не знал. Что его дурят некие злонамеренные "силовики" и надо просто до него достучаться и просто открыть ему глаза.

И чтобы ни у кого не осталось уже и тени сомнений, пензенский приговор был сразу же сопровожден заявлением пресс-Пескова: уже разбирались и больше вмешиваться не будем. Означает это буквально следующее: Путин считает, что за мечты о революции и разговоры о ней на кухне надо давать до 18 лет. И если для того, чтобы за мечты и разговоры о революции дать 18 лет, надо придумать несуществующую организацию и применить пытки, значит, надо придумать несуществующую организацию и применить пытки.

Ведь сначала о революции только мечтают и болтают на кухне. Это как с бумажным стаканчиком, брошенным в путинского тонтон-макута. Сначала бросают бумажный стаканчик, а потом... Путин же неоднократно объяснял это господам придворным правозащитникам. А они все никак не могут понять. Все пытаются его в чем-то убедить, открыть ему глаза. Он все знает. Просто он так считает. Таковы его убеждения. Точно так же он убежден, что само пребывание в месте проведения несогласованной акции является достаточным основанием для задержаний и приговоров к штрафам и административным арестам. А в случае повтора - к лагерным срокам. И это Путин тоже неоднократно объяснял господам придворным правозащитникам. А они все лопочут про то, что задержания и приговоры незаконны. Что люди ничего не совершали, а просто присутствовали. Вот то и совершали, что присутствовали.

Надо уважать убеждения другого человека, а не представлять дело так, что его просто дурят приближенные. Если и дурят, то только с его осознанного и добровольного согласия. Ведь как приближенные могут дурить хозяина, он тоже хорошо знает. Это его выбор. Надо уважать выбор другого человека. Так же, как и его убеждения. И если вы продолжаете пытаться "раскрыть ему глаза", вы сами становитесь смешны и жалки. И рано или поздно получите от него даже не пощечину, а удар жандармским сапогом в пах. Сочувствую Николаю Карловичу Сванидзе.

Мы должны понять душу Путина. И тогда растерянность пройдет сама собой. Тогда мы сами поймем, что в Кремле нет партнеров по диалогу. Есть только враги. В Кремле нет "рациональных негодяев", считающих, что лучше уступить часть, чтобы не потерять все. И им надо всего лишь предоставить определенные гарантии, чтобы они устроили нам оттепель, либерализацию и перестройку.

В Кремле нет "рациональных негодяев", которые поверили бы хоть одной вашей гарантии. И это вполне рационально с их стороны. Потому что, когда они потеряют власть, ни одна ваша гарантия не будет стоить ни гроша. Решать будете не вы, а тот самый "глубинный народ", который просто пошлет вас к черту со всеми вашими гарантиями.

Не надо этого бояться. И хватит повторять пошлость и вранье о том, что любая революция приводит к еще более ужасной тирании. Далеко не бархатная революция в Румынии, совершенная ее "глубинным народом", не привела к еще более ужасной тирании. При всех издержках "переходного периода" жизнь румын стала свободнее и достойнее. Судьба Чаушеску - приемлемая плата за это. Это был его выбор.

Любая революция должна быть подготовлена морально-психологически. Сперва мы должны совершить революцию внутри себя. Осознать, что любая революция есть меньшее зло по сравнению с сохранением путинского режима. Внутри себя провести ту черту, за которой, как говорил соратник Герцена Огарев, "разрыв с правительством для каждого честного человека становится обязательным". И разрыв с теми, кто не порвет с правительством, - тоже. Для морально-психологической подготовки революции надо, подобно ребятам из вымышленной "Сети", мечтать о ней и говорить о ней на кухнях. И не только на кухнях.

Перед Путиным и его приспешниками никогда не будет стоять выбор между сохранением и потерей нажитого непосильным трудом на галерах. Единственный выбор, который может перед ними встать, это выбор между судьбой Каддафи и судьбой Милошевича. Когда этот выбор реально перед ними замаячит, тогда и станет возможен диалог. О том, что для них предпочтительно. Потому что разница все же есть. Их надо поставить перед этой альтернативой. И уважать тот выбор, который они сделают.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
Александр Скобов, 13.02.2020
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Каток с анестезией

Александр Скобов, 09.12.2019

"Мягкий" приговор Егору Жукову - на самом деле очередной шаг в направлении фашизации путинского режима. Кремлевский каток продолжает давить оппозицию, но чтобы общественность не взбрыкнула, ей дают "веселящего газа". Ей дают возможность порадоваться, что свирепые беззаконные приговоры все же чередуются с мягкими беззаконными приговорами.

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