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Также: Скобов, Президент, Право, Колонки, Россия, Общество, Политика | Персоны: Александр Скобов, Алексей Навальный, Михаил Ходорковский

статья На смех и поруганье

Александр Скобов, 22.01.2020
Александр Скобов. Фото: Алина Плитман
Александр Скобов. Фото: Алина Плитман
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Я почти всегда был на стороне Алексея Навального в его конфликтах с соперниками в оппозиционном лагере. За Навальным - определенно более демократическая часть общества, чем за традиционной элитарной либеральной тусовкой. За ним - вот этот низовой планктон среднего класса, фактически сегодняшний пролетариат. И я всегда считал несправедливыми упреки в том, что Навальный сводит протест к примитивной социальной зависти, концентрируясь на том, что "жулики и воры украли наше бабло". Да, он начинал с этого, но затем очень технично подводил своих сторонников к тому, что "они" украли наши гражданские права - право выбирать власть, право ходить по нашим улицам и выражать публично вою позицию. "Они" украли у нас страну, украли будущее. Именно Навальный пробуждал в обществе чувство гражданского достоинства, способность возмущаться унижениям со стороны уголовной власти. Он взращивал в обществе "культуру неповиновения", культуру отказа подчиняться навязываемым Кремлем уголовным правилам.

Эти достоинства Навального для меня перевешивали все его недостатки. Стилистически, эстетически мне гораздо ближе Михаил Ходорковский. Однако я прекрасно понимаю, какой вопрос стоит за его разногласиями с Навальным. Ходорковский тянет к широкому компромиссу с большей частью путинской правящей элиты, Навальный - к ее радикальному обновлению. И вот тут я однозначно на стороне Навального. Считаю, что правящая элита нуждается не просто в радикальном обновлении, а в беспощадной зачистке. С роспуском социально-консервативной партии "Единая Россия" и запретом ее функционерам занимать сколько-нибудь значимые руководящие должности. Про силовиков и "судей" я даже не говорю. Тут запретом на профессии дело не ограничится.

Тем более мне сейчас грустно слышать, с каким высокомерным презрением, через губу Алексей Навальный говорит о защите Конституции. И ведь слова вроде говорит все правильные, с которыми я согласен. Да, именно эта Конституция, перекошенная в сторону президентской власти, позволила прорасти путинскому самодержавию. Прав Навальный и в том, что в ней прекрасны только две первые главы, а все остальное - про то, как эти две первые главы обходить.

Все так, но только в этих двух первых главах - все ценное, все прогрессивное, что было завоевано Перестройкой. И хотя бы поэтому не стоит так легко называть Конституцию "омерзительной". Да, ее надо менять. Возможно - принимать новую. Если мы хотим выкорчевать самодержавие, Россия должна стать чисто парламентской республикой. Именно в силу российской тяжелой исторической наследственности любая президентская политическая конструкция будет неизбежно воспроизводить автократию. Любой на первый взгляд незначительный перевес власти главы государства над представительной властью будет вести к тому, что президент "неформально" увеличит этот перевес пятикратно по сравнению с тем, что ему отмерено Конституцией. Что у нас и произошло.

Протаскиваемое сейчас Кремлем дальнейшее расширение власти президентской "вертикали" тоже, на первый взгляд, не очень значительно. Но и будет то же самое: президентская власть подгребет и подомнет под себя в пятикратном размере по равнению с написанным. Должны ли мы наблюдать за этим даже не безучастно, а с откровенным злорадством? Мол, так и надо этой изначально нечестной Конституции. Так и надо этим ельцинским либералам, которые, продавив эту Конституцию залпами башенных орудий по Белому дому, в итоге перехитрили себя. И это они посадили нам на шею Путина.

Однако проворачивая в режиме спецоперации очередную шулерскую аферу, кремлядь оскорбляет и унижает отнюдь не только незадачливых ельцинских либералов, а всех и каждого. Весь многонациональный российский народ. И это мы можем спросить с нашей Конституции за все ее недостатки и добиться их исправления. А кремлядь тянуть к ней свои грязные лапы не может. Потому что "с нами так нельзя".

Навальный прагматично ищет наиболее выгодную для себя тональность, расстановку акцентов. "Мы боремся не за Конституцию, а против узурпации власти", - заявляет он. Его можно понять. Очень не хочется ассоциировать себя с ельцинскими либералами и их малоудачным детищем. Неудачники непопулярны. И все же мне кажется, что сегодня такая позиция ошибочна. Насмехаясь над Конституцией, Навальный снижает потенциал протеста.

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Александр Скобов, 22.01.2020
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Зачем защищать Конституцию

Юрий Тимофеев, 20.01.2020

Чтобы остаться у власти, Путин решил перекорежить Конституцию. Общество в оцепенении. В минувшие выходные начались первые публичные протесты. 29 февраля Марш Немцова должен превратиться в мощную политическую акцию. Почему пока лишь 200 человек вышли на защиту Конституции? Отвечают Юлия Галямина, Сергей Давидис, Олег Козловский, Александр Черкасов.
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