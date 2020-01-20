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Чтобы остаться у власти, Путин решил перекорежить Конституцию. Общество пока в оцепенении. В минувшие выходные начались первые публичные протесты против госпереворота и узурпации власти. В Москве защищать Конституцию вышли примерно 200 человек. Запланированный на 29 февраля марш памяти Бориса Немцова должен превратиться в мощную политическую акцию. О грядущем протесте - Юлия Галямина, Сергей Давидис, Олег Козловский, Александр Черкасов.
Они давно хотели от всего этого избавиться - от международных судов, которые заставляли их, пусть и эпизодически, уважать права человека, от международных соглашений, которые заставляли их признавать территориальную целостность стран, территории которых они оккупировали. От самого понятия закона, которое больше не имеет особого значения в Российской Федерации и не должно больше никому из них мозолить глаза.
Транзит-2024, о котором давно гадали аналитики, стартовал. Владимир Путин анонсировал реформу политической системы и сменил правительство. Дмитрий Медведев отправлен в Совбез, премьером станет неяркий Михаил Мишустин. Каков истинный замысел нацлидера? Кого назначат преемником? Может ли Беларусь расслабиться? Комментарий Ильи Мильштейна.