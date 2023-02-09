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Также: Портников, Партии, Украина, Война, Колонки, Россия, Европа, Политика, Мир | Персоны: Виталий Портников, Григорий Явлинский

статья Письмо миротворцу

Виталий Портников, 09.02.2023

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Фото: фейсбук-страница Григория Явлинского

Дорогой Григорий Алексеевич!

За последние годы вы написали немало удивительных текстов, на которые я не считал возможным реагировать, так как они касались внутренней политики страны, в которой вы решили делать - ну и не сделали - свою политическую карьеру.

Но на ваш последний текст, который посвящен российско-украинской войне, я не могу не отреагировать. Он меня не обидел, этот текст. Он меня поразил.

Ваши российские читатели, конечно, будут говорить о вашей аморальности, о связи с Кремлем, о том, что вы хотите выслужиться, и так далее. Я вовсе так не думаю. Я думаю то, что думал всегда, но не хотел вам говорить, - вы просто ничего не понимаете в принципиальных вопросах российской политики. Вы выбрали не ту страну, Григорий Алексеевич. У вас с Россией общего - только паспорт.

И это не о вашем еврейском происхождении, Григорий Алексеевич. Это о Львове. Если вы в самом деле до сих пор думаете, что можно родиться во Львове, сформироваться во Львове и понимать тайники души босяка, воспитывавшегося в заплеванных подворотнях Ленинграда, то вы сильно ошибаетесь. То есть я не сомневаюсь, что вы думаете именно так - что понимаете. Но вы не понимаете даже Шлосберга, о Путине я уже и не говорю. И о тех безумцах из Нижнего Тагила или Кемерова, что будут аплодировать ядерному взрыву, если так решит телевидение, - тоже не говорю. У вас, Григорий Алексеевич, и у этих людей совершенно разное представление о ценности человеческой жизни. Вы в этом не виновны. Вы и эти странные люди сформировались в совершенно разных мирах.

Виноваты в другом - что до сих пор считаете себя человеком, который разбирается в российской политике. Хотя весь ваш непростой жизненный путь должен был подсказать вам, что вы так ничего не поняли ни в этой политике, ни в загадочной русской душе, загадочность которой только в одном - в готовности отобрать чужую душу в любой удобный или неудобный для этого момент. И в готовности пожертвовать собственной душой ради абсолютной бессмыслицы, за которую и копейки жалко. Вот и вся загадочность, Григорий Алексеевич, - глупость, жадность и жестокость. Владимир Владимирович знает это куда лучше нас с вами. Именно поэтому президент России - он, а не вы. Не скрою, я был бы рад, чтобы было наоборот. Да что греха таить, все, кто сейчас говорит о вашей аморальности и бессмысленности вашего текста, тоже были бы совсем не против. Но вы не будете президентом Российской Федерации, Григорий Алексеевич. Более того, вы никогда не имели ни одного шанса. Глупость, жадность и жестокость - это не ваше, у вас не могло получиться.

Я даже допущу, что вы написали эту статью из лучших побуждений. Что за ваших родственников во Львове вы волнуетесь больше, чем за ваших читателей в Москве - и, собственно, это тоже вполне естественно. Но что в этой статье политического? Вы что, в самом деле думаете, что если Зеленский, Байден и Макрон заявят, что хотят прекращения огня, Путин радостно остановится там, где находится? Это и есть правда? Или правда в том, чего не хотят знать ни на Западе, ни даже в Украине: Путин будет воевать, пока есть силы и возможности, и с каждым годом войны его популярность у соотечественников будет только возрастать. Разве вы не знаете, что нет такой цены, которую не был бы готов заплатить русский человек за оккупацию чужих территорий? Ну а если и в самом деле не знаете, то я решительно не понимаю, что последние пять десятилетий вы делали в Москве, среди кого жили? Может быть, ваши новые соотечественники с их подлинными желаниями и чаяниями вас не очень интересовали?

Да, Григорий Алексеевич, эта война будет продолжаться, и никакие перемирия ее уже не остановят - потому что России не нужны никакие перемирия, потому что Путину нужен крах Украины. Да, в какой-то момент российский президент может задуматься о ядерном оружии - но никакое перемирие не сможет предотвратить решение уничтожить миллионы людей. А сила и непоколебимость - может. Человек, который с детства боится крыс, верит только в силу, Григорий Алексеевич. Да и народ, Григорий Алексеевич. Русские всегда шли вперед, когда от них убегали, и всегда презирали тех, кто просил пощады. Дайте сдачи русскому мужику - и в его пьяной ухмылке вы увидите первые проблески разума. Поэтому никакого выбора у украинского народа нет: можно либо сопротивляться всему этому кошмару - либо погибнуть.

И да, вы, конечно же, скажете, что я живу комфортной жизнью и расписываюсь за других. Конечно, я пишу вам не из окопа, Григорий Алексеевич. Из окопа вам вряд ли кто-то вообще стал бы отвечать. Но считать жизнь украинцев комфортной может только тот, кто и вправду не понимает, что такое война. Война, Григорий Алексеевич, создает совершенно иное ощущение жизни - когда люди, оказывающиеся в ежедневном ожидании нового нападения, ракетного обстрела, бомбардировки живут не геополитическими перспективами, а одним днем. Но теперь, спустя год войны, все эти люди знают: если пропустить врага дальше, их ждет судьба обитателей Бучи, Изюма, Херсона, Мариуполя. Убийства, пытки, изнасилования. "Фильтрация".

Наверное, именно поэтому никто в Украине не верит ни в какое прекращение огня. Наверное, именно поэтому у нас есть шанс выжить, Григорий Алексеевич. Потому что если мы доверимся вам, а не нашей армии - Путин нас всех убьет.

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Виталий Портников, 09.02.2023
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Пособник Гитлера

Александр Скобов, 06.02.2023

Явлинский призывает отдать Путину все что он хочет, чтобы тот не бросил атомную бомбу. Всегда есть люди, готовые покориться любому насильнику, потому что им собственная шкура дороже человеческого достоинства. Спорить с ними сейчас бессмысленно, считает Александр Скобов.


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