



Г-н Явлинский разразился большой статьей, в очередной раз призывающей к немедленному прекращению огня. Вся словесная эквилибристика, все "гуманистические" причитания и откровенно мошеннические манипуляции нужны г-ну Явлинскому ради одной-единственной фразы: путинская Россия не может потерпеть поражения, потому что она ни перед чем не остановится.



А перед чем не остановится путинская Россия? Да всем же понятно, что имеется в виду применение ядерного оружия. В случае, если возникнет непосредственная угроза поражения. А что такое "поражение" для путинской России? Так ведь тоже всем понятно. Это потеря захваченных украинских территорий. То есть, переводим г-на Явлинского дальше: путинская Россия не может потерять захваченные территории.



И чего после этого стоят рассуждения г-на Явлинского о том, что после прекращения огня нужен длительный и сложный процесс дипломатического урегулирования территориальных споров? Путин будет с кем-то обсуждать "территориальный вопрос" после того, как его не смогут выкинуть с захваченных территорий силой? Не скажет в очередной раз "вопрос закрыт"? Г-н Явлинский нас совсем за идиотов держит?



Не совсем. Г-н Явлинский пускается в рассуждения о том, что мы должны стремиться к такому миру, в котором формальная принадлежность вообще не имеет значения. Как в современном Евросоюзе. Какое значение имеет, кому сейчас формально принадлежат Эльзас и Лотарингия? Вот оно что. Какое значение имеет, кому формально принадлежат захваченные Путиным украинские территории? Да оставьте их Путину, и будет на них как в Евросоюзе.



Короче, дайте Путину все, что он хочет, и всех, кого он хочет, а не то он атомную бомбу бросит. Ведь если он может бросить атомную бомбу из-за захваченных украинских территорий, он может ее бросить и из-за какой-нибудь другой своей неудовлетворенной хотелки. Да из-за любой. Г-н Явлинский не помнит, что Путин хотел, чтобы НАТО собирало манатки и уматывало за границы 97-го года? А все, что до этих границ - его. Г-н Явлинский готов отдать под власть Путина все народы до границ НАТО 97-го года?



Похоже, готов. И тут невольно возникают смутные сомнения. Если вспомнить, сколь сдержанно г-н Явлинский всегда высказывался о сути нынешнего глобального конфликта путинской России с "коллективным Западом". Он тщательно избегал возлагать всю ответственность за этот конфликт исключительно на путинскую Россию. Как бы намекая, что свою долю ответственности несет и Запад.



В подоплеке нынешнего конфликта путинской России с Западом лежит непризнание Западом "права" путинской России быть "хозяином" сопредельных народов. Так, может, в этом и видит г-н Явлинский вину Запада в конфликте? Может, он считает нормальным и справедливым желание путинской России иметь в сопредельных странах зону своих "исключительных интересов" и "исключительного контроля"? Может, все дело в том, что умудренный жизненным опытом престарелый мыслитель считает проект мироустройства, при котором люди живут без хозяина, безнадежной утопией, вроде коммунистической?



Впрочем, не будем сразу подозревать г-на Явлинского в столь гнусных мыслях. Возможно, все гораздо проще. Просто г-н Явлинский согласен жить в мире, в котором любая мразь может делать со всеми все, что она хочет, угрожая в случае сопротивления бросить атомную бомбу, потому что жизнь дороже.



И это нормально. Всегда есть люди, готовые покориться любому насильнику, потому что им собственная шкура дороже человеческого достоинства. А есть другие люди, готовые умереть, но не покориться насильнику. Те и другие всегда не любили друг друга. Обвиняли друг друга в попытках решать за них. И это правда, потому что от решений одних в значительной степени зависит судьба других.



Этот спор вряд ли может к чему-то привести. Человека, для которого покориться насильнику немыслимо, не убедят в обратном никакие аргументы, даже самые "гуманистические". Равно и наоборот. Этот спор не решается голосованием. Он решается исключительно волей. Волей одних не покориться насильнику невзирая ни на что, и волей других спасать свою шкуру невзирая ни на что. Но в связи с этим спором возникает еще как минимум два вопроса.



Вопрос первый. Что полезнее для прогресса цивилизации: "адаптивная способность одних приспосабливаться к любой мерзости или способность других сказать "нет" насильнику, чего бы это ни стоило? Вопрос, как сейчас модно говорить, неоднозначный. Но из него вытекает второй, наиболее "практический" для нас вопрос. А в чем, собственно говоря, этот самый "прогресс цивилизации" заключается?



Яблочные клевреты г-на Явлинского любят поговорить о том, что мир изменился. И теперь в нем нет ценностей выше, чем ценность человеческой жизни. И вот тут спор, который ведет г-н Явлинский со своими "оппонентами", приобретает воистину эпический характер, достойный древнегреческой трагедии. Он поднимается до уровня высокой философии, до "платоновской дискуссии".



Это спор о том, какой "прекрасный новый мир" мы хотим построить и в чем его коренное отличие от мира старого. До недавнего времени некоторые отдельные сторонники прогресса наивно полагали, что в "новом мире", к которому движется человечество, никому не будет позволено унижать более слабого. Никому не будет позволено быть "хозяином" над другими. Умудренный жизненным опытом престарелый мыслитель объясняет им, что они заблуждались. В мире, который мы строим, ничто не будет иметь значения, кроме спасения собственной шкуры. Ни формальная принадлежность территорий, ни человеческое достоинство.



Сколько сегодня стоит человеческая жизнь, всем нам только что показал Путин. Она не стоит ничего. И это та новая реальность, в которой мы уже живем. Восстановить ценность человеческой жизни невозможно, не уничтожив тех, кто ее только что обесценил. Кто уже убил сотни тысяч людей. Чужих и своих, кстати, тоже. Которых ведь тоже в глубине души жалко.



Обо всем об этом в другой обстановке, наверное, можно было бы подискутировать с г-ном Явлинским. Но время у нас военное, и "платоновская дискуссия" на эти темы как-то не очень уместна. Куда уместнее просто сказать, что г-н Явлинский является пособником нового Гитлера, ничем не отличающимся от пособников Гитлера старого.