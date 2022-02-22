После признания Путиным "ДНР" и "ЛНР" регулярные российские войска открыто входят в Донбасс. Федеральное собрание "ратифицирует" договоры с "республиками". На экстренном заседании СБ ООН Россия оказалась в изоляции. Запад готовит санкции. Курсы рубля и российских акций рухнули.

На торгах в понедельник индекс Мосбиржи падал на 14,2 процента, а индекс РТС - на 17,3 процента. Это крупнейший обвал с 2008 года. Рубль стал самой волатильной валютой в мире, обогнав по этому показателю турецкую лиру: курс доллара в ходе торгов 21 февраля превышал 79 рублей, а в моменте - даже 80 рублей. Сейчас курс рубля превышает 80 рублей, цена на нефть - 97 долларов.

Председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что, по его мнению, в документах о признании "ДНР" "имеется в виду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах, чем те, которые сейчас занимает ДНР". Позже Калашников назвал "уткой" информацию о том, что "ДНР" и "ЛНР" будут признаны Россией в границах Донецкой и Луганской областей.

Глава МИДа Казахстана Мухтар Тлеуберди сообщил, что "вопрос о признании Казахстаном Донецкой и Луганской народных республик не стоит". "Мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН", - отметил дипломат.

Главы МИДов стран Евросоюза на внеочередной неформальной встрече во Франции во вторник примут экстренные санкции против России в связи с признанием "ДНР" и "ЛНР", сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. "Это экстренные меры, часть санкций, пока это не полный пакет", - сказал он. "Указы президента Путина о введении так называемой миротворческой миссии в так называемые Донецкую и Луганскую народные республики являются еще одной прямой агрессией против Украины, нарушением ее территориальной целостности и суверенитета", - написал Боррель в твиттере. В коммюнике Елисейского дворца говорится, что президент Франции Эмманюэль Макрон осуждает решение России. "Это явное одностороннее нарушение международных обязательств России и посягательство на суверенитет Украины", - уверены в Париже. Как написала в Твиттере глава МИДа Германии Анналена Бербок, признание Путиным "народных республик" "умышленно сводит на нет многолетние усилия в "нормандском формате" и ОБСЕ". "Мы будем реагировать на это нарушение международного права и координировать свои действия с партнерами", - пообещала Бербок. "Этот шаг (признание "ДНР"-"ЛНР". - Ред.) представляет собой дальнейшую атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины, сигнализирует о конце минского процесса и нарушает устав ООН. Он демонстрирует, что Россия предпочла путь конфронтации диалогу", - подчеркивает министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

На заседании Совбеза ООН почти все страны осудили признание Россией "ДНР" и "ЛНР", отмечает Bloomberg. По словам посла США в ООН Линды Томас-Гринфилд, Владимир Путин "разорвал минские соглашения в клочья", а нынешние действия России "явно являются основой для того, чтобы попытаться создать предлог к дальнейшему вторжению в Украину". Томас-Гринфилд отметила, что Путин "тестирует нашу международную систему, он проверяет нашу решимость". Путин, по ее словам, намерен показать, что силой способен "превратить ООН в фарс". "Мы должны действовать сообща в ответ на этот кризис", - подчеркнула Томас-Гринфилд. Посол напомнила, что президент США Джо Байден уже ввел санкции, запрещающие американцам вести бизнес с "ДНР"-"ЛНР", а 22 февраля последуют меры по "привлечению России к ответственности за явное нарушение международного права". Постпред России Василий Небензя заявил, что сейчас "многие коллеги хотят расписаться в том, что минские соглашения мертвы, но это не так" и Киев по-прежнему обязан их выполнить, а российские власти "допускать новую кровавую бойню на Донбассе больше не намерены". Представитель Китая Чжан Цзюнь призвал все стороны к сдержанности и диалогу.

Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам заявил, что сейчас "нет никаких причин для хаотических действий". "Мы преданы мирному и дипломатическому пути, будем идти по нему и только по нему. Мы на своей земле, мы никого и ничего не боимся, мы никому и ничего не должны, и мы ничего и никому не отдадим, и мы в этом уверены", - пообещал президент. Зеленский отметил, что Украина однозначно квалифицирует последние действия России как "нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства", а "вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство России". По словам Зеленского, признание независимости ОРДЛО может означать односторонний выход из минских договоренностей и игнорирование решений в рамках нормандского формата.

Джо Байден подписал указ о санкциях против "ДНР" и "ЛНР". Документ запрещает американцам делать новые инвестиции в "республики". Запрещаются импорт товаров, услуг или технологий из "республик" в США, экспорт их туда американским государством или гражданами США. Указ позволяет вводить санкции против тех, кто ведет бизнес в "республиках". Одновременно документ обеспечивает продолжение там гуманитарной деятельности.

Поздним вечером стали появляться первые видеокадры танков и другой военной техники регулярной российской армии на дорогах ОРДЛО. Съемка корреспондента Le Figaro Алена Барлюэ: Cette nuit, en direction de Donetsk, des dizaines de chars russes, pièces d'artillerie tractées par des camions et véhicules militaires. Exclu #Le Figaro. #DNR pic.twitter.com/F5rV0ByvD1 — Alain Barluet (@abarluet) February 21, 2022

Согласно путинскому указу, вооруженные силы РФ осуществляет в "ДНР" и "ЛНР" "функции по поддержанию мира". Российская армия открыто вторгается в Донбасс.