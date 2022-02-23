ХРОНИКА АГРЕССИИ: 23 ФЕВРАЛЯ
Фото: Минобороны Украины
Власти Украины готовятся ввести чрезвычайное положение - решение СНБО должна утвердить Верховная рада. Украинский МИД просит граждан страны уезжать из России. Накануне Путин потребовал от Украины разоружиться и признать аннексию Крыма.
ФСБ утверждает, что задержала в Крыму шестерых граждан России - сторонников "Правого сектора", якобы планировавших устроить взрыв в православной церкви. У одного из задержанных в гараже якобы нашли компоненты для изготовления взрывного устройства и взрывчатые вещества, а в средствах связи задержанных - инструкции по изготовлению взрывчатки и переписку с обсуждением теракта, подтверждающую их причастность к "пропаганде радикальной идеологии" в интернете. Также у них якобы найдена символика ПС.
Китай обвинил США в нагнетании "страха и паники" в связи с ситуацией в Украине и в разжигании напряженности путем поставок вооружений в страну. Как заявила представительница МИДа КНР Хуа Чуньин, ее страна выступает против односторонних санкций, которые Вашингтон ввел против России. Пекин призывает снизить напряженность через переговоры.
Хуа Чуньин. Фото: CGTN
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов объявил об инициативе СНБО ввести по всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей, чрезвычайное положение на 30 дней. Решение должна утвердить Верховная рада. По словам Данилова, ограничения будут разными в зависимости от региона: "Это будет усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства, это может быть ограничение движения транспорта, дополнительный осмотр транспорта, проверка документов у физических лиц". Данилов пояснил, что в Луганской и Донецкой области ввести режим ЧП невозможно, но там и так действует особый правовой режим из-за боевых действий.
В Украине по указу Владимира Зеленского начат призыв на военную службу резервистов в возрасте от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой и сержантский состав. Резервисты будут служить в тех войсковых частях и по тем же специальностям, где они служили перед тем, как подписать контракт о службе в резерве. Максимальный срок службы составляет один год.
Фото: Минобороны Украины
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в "ДНР" и "ЛНР" не происходит геноцида, а российские войска в Донбассе - не миротворцы. "Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без ее согласия, они не беспристрастные миротворцы. Они вообще не миротворцы", - сказал он. Гутерриш подчеркнул, что решение России признать "ДНР" и "ЛНР" - это нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины и "смертельный удар по минским соглашениям". Гутерриш призвал Россию полностью соблюдать устав ООН: "Принципы устава ООН - это не меню, их нельзя применять выборочно. Государства-члены ООН приняли их все и должны соблюдать их все".
МИД Украины призвал сограждан воздержаться от поездок в Россию, а тех, кто уже находится там, - немедленно покинуть страну. Ведомство ссылается на то, что усиление российской агрессии против Украины может привести к существенному ограничению возможностей по оказанию украинцам консульской помощи. "Пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинцев в России", - заявляют в МИДе.
США ввели ограниченный пакет санкций против России в связи с признанием "ДНР-ЛНР". Наложены новые запреты на покупку российских ОФЗ. Под санкции попали три госбанка и сыновья Кириенко, Бортникова и Фрадкова. Дальше →
Владимир Путин в видеообращении по случаю 23 февраля вновь говорил о якобы угрожающей "военной активности блока НАТО". "Наша страна всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем. Но повторю: интересы России, безопасность наших граждан для нас безусловны", - сказал Путин, пообещав и дальше развивать армию и флот.
Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался от встречи с главой МИДа России Сергеем Лавровым, которая должна была пройти 24 февраля. "Когда мы видим, что вторжение началось, Россия ясно дала понять, что полностью отказывается от дипломатии. Не имеет смысла проводить эту встречу в настоящее время. Я проконсультировался с нашими союзниками и партнерами, они поддержали это решение", - пояснил госсекретарь.
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