ФСБ утверждает, что задержала в Крыму шестерых граждан России - сторонников "Правого сектора", якобы планировавших устроить взрыв в православной церкви. У одного из задержанных в гараже якобы нашли компоненты для изготовления взрывного устройства и взрывчатые вещества, а в средствах связи задержанных - инструкции по изготовлению взрывчатки и переписку с обсуждением теракта, подтверждающую их причастность к "пропаганде радикальной идеологии" в интернете. Также у них якобы найдена символика ПС.

Китай обвинил США в нагнетании "страха и паники" в связи с ситуацией в Украине и в разжигании напряженности путем поставок вооружений в страну. Как заявила представительница МИДа КНР Хуа Чуньин, ее страна выступает против односторонних санкций, которые Вашингтон ввел против России. Пекин призывает снизить напряженность через переговоры.

Хуа Чуньин. Фото: CGTN

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов объявил об инициативе СНБО ввести по всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей, чрезвычайное положение на 30 дней. Решение должна утвердить Верховная рада. По словам Данилова, ограничения будут разными в зависимости от региона: "Это будет усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства, это может быть ограничение движения транспорта, дополнительный осмотр транспорта, проверка документов у физических лиц". Данилов пояснил, что в Луганской и Донецкой области ввести режим ЧП невозможно, но там и так действует особый правовой режим из-за боевых действий.

В Украине по указу Владимира Зеленского начат призыв на военную службу резервистов в возрасте от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой и сержантский состав. Резервисты будут служить в тех войсковых частях и по тем же специальностям, где они служили перед тем, как подписать контракт о службе в резерве. Максимальный срок службы составляет один год.



Фото: Минобороны Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в "ДНР" и "ЛНР" не происходит геноцида, а российские войска в Донбассе - не миротворцы. "Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без ее согласия, они не беспристрастные миротворцы. Они вообще не миротворцы", - сказал он. Гутерриш подчеркнул, что решение России признать "ДНР" и "ЛНР" - это нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины и "смертельный удар по минским соглашениям". Гутерриш призвал Россию полностью соблюдать устав ООН: "Принципы устава ООН - это не меню, их нельзя применять выборочно. Государства-члены ООН приняли их все и должны соблюдать их все".

МИД Украины призвал сограждан воздержаться от поездок в Россию, а тех, кто уже находится там, - немедленно покинуть страну. Ведомство ссылается на то, что усиление российской агрессии против Украины может привести к существенному ограничению возможностей по оказанию украинцам консульской помощи. "Пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинцев в России", - заявляют в МИДе.

США ввели ограниченный пакет санкций против России в связи с признанием "ДНР-ЛНР". Наложены новые запреты на покупку российских ОФЗ. Под санкции попали три госбанка и сыновья Кириенко, Бортникова и Фрадкова. Дальше →

Владимир Путин в видеообращении по случаю 23 февраля вновь говорил о якобы угрожающей "военной активности блока НАТО". "Наша страна всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем. Но повторю: интересы России, безопасность наших граждан для нас безусловны", - сказал Путин, пообещав и дальше развивать армию и флот.