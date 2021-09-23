Всякий раз перед очередными выборами в России кажется, что писать будет не о чем, потому что все и так ясно: "нарисуют" нужный результат, сделают победительницей обрыдшую даже Путину "Единую Россию", раздадут всем сестрам по серьгам, посмеются над свидетельствами очевидных фальсификаций, поделят бессмысленные должности - на том все и закончится.

Но когда кажется, что дно уже давно пробито, режим дает все новые и новые поводы подивиться его наглости и безнаказанности. Конечно, эти выборы наглее предыдущих. Эти выборы власть откровенно проиграла - но даже внимания не обратила, как не обратил внимания на свой проигрыш президентских выборов путинский дружок из Минска. Но Лукашенко заставили заметить, что он все-таки проиграл, вышедшие на улицы белорусских городов белорусы - и малахольный диктатор стал отстреливаться от собственного народа и зачастил в Кремль. А в России протестов нет, так что и замечать нечего. "Единая Россия", "Справедливая", КПРФ - какая, в конце концов, разница, кто лидирует в этом соревновании гоблинов, когда людям вообще не предлагают никаких альтернатив, когда их буквально заставляют выбирать из различных оттенков самодовольного приспособленчества?

И тем не менее понятно одно: даже при таком отсутствии выбора власть не может обеспечить себе "чистой" победы, даже сейчас ей приходится дорисовывать, вбрасывать, использовать электронное голосование. Мы нередко говорим, что путинский режим, к сожалению, находит поддержку в широких слоях общества. И что люди в основном заинтересованы исключительно в собственной экономической ситуации и им по большому счету все равно, какая в России власть. Но давайте просто представим себе, что в России прошли обычные честные выборы. Просто выборы без фальсификаций - даже с этими допущенными кандидатами. Где бы были в этом случае Путин и запутинцы, вся эта нечистая на руку камарилья? А если бы в России прошли выборы с выдвижением кандидатов, на которое Кремль не мог бы повлиять? Уверяю вас, Владимиру Владимировичу пришлось бы переквалифицироваться в управдомы. Никакой такой народной поддержкой ни он, ни его клевреты не пользуются - иначе зачем нужно так подло и бессовестно врать на каждых выборах?

Нет, этот режим зиждется отнюдь не только на равнодушии. Прежде всего на страхе. И на фальсификациях. Это самая обыкновенная оккупационная власть, захватившая чужую по сути страну, измывающаяся над ее жителями и рыщущая алчным взглядом, что бы еще по соседству захватить и разворовать, - вон присобачила к этим выборам жителей украинского Донбасса, после того как разграбила регион.

Поэтому совершенно прав единственный провидец среди путинских бобчинских-добчинских, Вячеслав Володин, который в пароксизме лести изрек: "Не будет Путина - не будет России". И в самом деле - не будет. Этой - уже не будет. Преемник Путина ее просто не удержит. Все это рухнет еще на наших глазах, как только путинский режим исчерпает свое историческое время. Как только исчезнет страх и возможность лгать и фальсифицировать.