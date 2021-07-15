Ученость - вот причина
Увлечение российского правителя отечественной историей начало приобретать маниакальные формы. Путин не просто читал написанную спичрайтерами статью, в которой в очередной раз доказывается, что никаких украинцев и белорусов просто не может существовать, но и защищал тезисы этой статьи в спешно записанном интервью.
Понять логику происходящего стороннему наблюдателю трудно, но тут стоит вспомнить, как Сталин вдруг объявил себя крупнейшим специалистом в области языкознания, как Хрущев поучал интеллигенцию на бесконечных дачных совещаниях, как Брежнев присудил себе Ленинскую премию по литературе за три тоненьких брошюры, объявленных мемуарами генсека. О стихоплетстве Андропова я умолчу. Кстати, в путинском окружении есть такой же графоман - Лавров, и его стихотворным опытам принято умиляться.
Общая черта всех российских тиранов - комплекс неполноценности, с которым они правят, убивают и умирают. Истеричный пропагандист Ленин, аргументировавший свою правоту оскорблениями и ругательствами, - гений, и все тут. Впрочем, если расстрелять всех образованных людей вокруг, действительно будешь выглядеть глыбой из мавзолея. Недоучившийся семинарист-грабитель Сталин, разбиравшийся во всем, от филологии до генетики. Необразованный, но ушлый Хрущев, точно знавший, как писать стихи и рисовать картины. Конъюнктурщик-мелиоратор Брежнев, которому не давала покоя чужая литературная слава. Теперь вот в этом ряду - великий историк Путин, с энтузиазмом повторяющий тезисы неучей, набранных его кадровиками в пресс-службу Кремля.
Примечательно, что предшественники Путина - Горбачев и Ельцин - никаких изысканий на исторические или филологические темы не проводили, а выпустили, как это и приличествует отставным политикам, мемуары о своем пребывании во власти. Но это потому, что и Горбачеву, и Ельцину, как бы к ним обоим ни относиться, пришлось заниматься реальной политической деятельностью. Думать о переменах, о конкуренции. Бороться друг с другом и с иными оппонентами. Отвечать на вызовы. Когда ты глава государства, занятый противостоянием и выживанием, тебе не до статей на исторические и филологические темы. Ты озабочен не формированием собственного образа, а сохранением и упрочением собственной власти в условиях постоянной борьбы.
Но Сталин, Хрущев, Брежнев, Путин - это не про политику, а про тиранию в различных ее проявлениях. Это про сидение на троне. Это про монархические причуды. Это про стремление оправдать преступления научными тезисами - тут Путин, кстати, вплотную приближается именно к Сталину, тот тоже любил подводить научное обоснование под любую мерзость. Нужно признать, что за прошедшее после Октябрьского переворота столетие тирания изрядно измельчала и выглядит карикатурной даже с интеллектуальной точки зрения. Ленин, вне всякого сомнения, был хорошо образованным человеком. Сталин вполне был способен обсуждать теоретические вопросы - не на уровне Троцкого или Зиновьева, конечно, но все же. Хрущев орал на Вознесенского и Эрнста Неизвестного - и орал вместе с Шолоховым, между прочим, а не вместе с Захаром Прилепиным. У Брежнева были способные спичрайтеры, сварганившие ему мемуар.
А Путин со своей обслугой выглядят спальным районом, ворвавшимся на пьяную голову даже не в барские, а в обкомовские хоромы. У них на районе все русские - вон и Александр Григорьевич подтверждает, Шевченко писал на русском, Гоголь русский патриот, поляки, Австро-Венгрия, вот это все... Поразительно, что этот человек, пытающийся уверить нас в своей исключительной исторической миссии, даже не заботится о качестве галиматьи, которую он подписывает, - до такой степени атрофировалось у него чувство реальности.
И это совершенно неудивительно для человека, который в качестве главного доказательства своей правоты выбирает вовсе не статью на кремлевском сайте, а дозу "Новичка". Копающийся в исторических мифах отравитель - это замечательный образ для исторического романа, какой-нибудь новый "Парфюмер".
Беда россиян в том, что они в этом романе живут и вряд ли понимают, почему всем остальным так не хочется попасть на его обветшалые страницы.
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