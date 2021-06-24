"В ознаменование воссоединения народов Восточного Средиземноморья с нашим великим социалистическим содружеством Комитет физкультуры и спорта при Совете Министров СССР совместно с Министерством обороны СССР и ДОСААФ решили провести в секторе Черного моря военно-спортивный праздник под общим названием "Весна"" - дочитывает скуластый диктор Арбенин в диком пиджаке очередное сообщение ТАСС. Это завершающие страницы великого романа Василия Аксенова "Остров Крым", утопии, высмеивающей нелепость и трагичность советской системы и ее оккупационных потуг.

Но Путин с Шойгу книжек, как и следовало ожидать, не читают. Иначе вряд ли появилось бы сообщение ТАСС - да, все того же ТАСС - о том, что президент попросил министра обороны содействовать проведению соревнований по самбо на одном из боевых кораблей Черноморского флота. Вполне возможно, что это невинное сообщение, что Путин и в самом деле хочет выглядеть главным другом советских спортсменов, как до него товарищ Сталин. Но после аксеновского "военно-спортивного праздника" выглядит как фарс.

Вообще все выглядит как фарс, ну буквально все - ни одного живого места уже не осталось. Путин и Шойгу обращаются к Московской конференции по безопасности с утверждениями, что Кремль просто мечтает о деэскалации в отношениях с Западом - вот только НАТО не идет навстречу! В это же самое время Министерство обороны России гордо рапортует об обстреле британского эсминца - такая вот чудесная деэскалация с бомбами, а Министерство обороны Великобритании утверждает, что никакого обстрела не было, а были заурядные военные учения, о которых был проинформирован экипаж британского судна. Но стремящимся к деэскалации руководителям России очень хочется продемонстрировать, как они пуляют из всех орудий по натовским супостатам, чтобы заставить их покинуть несуществующие территориальные воды России у берегов оккупированного Крыма. И супостаты покидают просто потому, что они в этих территориальных водах не находились и не находятся. Поздравляем Россию с победами. И с усилением маразма заодно. Потому что с недавних пор любое заявление российского президента можно комментировать только с широко раскрытыми от изумления глазами. И в попытке понять - он в самом деле так думает или просто издевается?

Конечно, можно сказать, что этот усиливающийся маразм - перед рассветом. Но по опыту советского застоя мы знаем, что гниение может быть долгим, что элита и общество готовы мириться с маразмом до тех пор, пока этот маразм сам себя не уничтожит - и страну вместе с собой. Так что нам предстоит еще долго слушать утратившего всякую связь с реальностью президента России и узнавать, какой еще военно-спортивный праздник он решил поручить провести своему министру обороны.

"Репортажи о ходе праздника будут периодически транслироваться по Второй программе Центрального Телевидения".