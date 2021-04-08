

Николай Патрушев. Фото: scrf.gov.ru

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил газете "Коммерсант", что интервью президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена, в котором тот согласился с определением Владимира Путина как убийцы (журналистка использует английское killer, слово "убийца" в присутствии Патрушева она просто опасается произносить), сравнимо со знаменитой Фултонской речью Уинстона Черчилля - речью, после которой цивилизованный мир согласился с необходимостью бросить вызов сталинизму, только усилившему свою волчью хватку после Второй мировой войны.

Но Байден не произносил никаких фултонских речей, он упомянул о Путине вскользь, и то только потому, что его спросили о незадачливом кремлевском правителе. На самом деле Фултонскую речь произносит Патрушев.

Если попросить пересказать содержание этой речи для учащихся младших классов, то вся она может уместиться в одной фразе: а у вас в Америке негров линчуют! Ну в самом деле - это не Россия концентрирует свои войска у границ Украины, а Киев "решает свои вопросы за счет Донбасса". Это не Россия устраивает хакерские атаки в западных странах ("очередное огульное обвинение"), а американцы не реагируют на предложение Путина о сотрудничестве в киберпространстве. Это не Россия проигрывает пандемии, отправляя вакцину в другие страны, а США, где уже вакцинированы десятки миллионов граждан. Это не Россия травила Скрипаля или Навального ("доказательств - ноль"), а США разрабатывают биологическое оружие у российских и китайских границ. Это не Россия использует свой газ или вакцины в качестве политического инструмента, а США помогают другим государствам ради их закабаления еще со времен Вудро Вильсона. Но при этом с ужасной, всех закабаляющей и обманывающей страной чертовски хочется поработать - "сценарий нормализации отношений был бы оптимальным".

И этим Фултонская речь Патрушева отличается от Фултонской речи Черчилля. В день ее произнесения Черчилль не хотел сотрудничать со Сталиным. Он хотел победить Сталина и коммунизм - пусть иными методами, чем Гитлера и нацизм, и с исторической точки зрения у него это получилось.

А Путину, Патрушеву и другим наперсточникам в штатском очень хочется, чтобы Байден обратил на них внимание. Они и злодейства свои устраивают именно для того, чтобы в мире поверили, что они все еще руководят сверхдержавой, а не ржавой, разворованной и заплеванной бензоколонкой с ракетами. И они все еще не понимают, почему вместо признания они удостаиваются лишь уничижительных оценок - да и тех мимоходом.

И именно поэтому они рано или поздно проиграют.