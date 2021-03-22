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Также: Российско-американские отношения, Телевидение, США, СМИ, Мир, Общество, Политика | Персоны: Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев, Джо Байден

статья На трапе войны

22.03.2021

После того как Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей и отклонил приглашение на "дебаты", российского телезрителя ждал большой антиамериканский уикенд. Но заготовки отправились в корзину - Байден споткнулся и упал на трапе самолета. Эти кадры крутили вновь и вновь, соревнуясь в хамстве и идиотизме. Ключевые слова - "Брежнев" и "деменция".

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22.03.2021
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Виталий Портников

Вы не кассир, вы убийца

Виталий Портников, 18.03.2021

После Грузии и Сирии, после Крыма и Донбасса, после Немцова и Навального стремление Путина к стяжательству окончательно потеснилось перед стремлением Путина к уничтожению - даже если подлинной целью этого уничтожения была всего лишь защита своей власти и своих денег. И теперь чаша мирового терпения переполнилась.

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