После Грузии и Сирии, после Крыма и Донбасса, после Немцова и Навального стремление Путина к стяжательству окончательно потеснилось перед стремлением Путина к уничтожению - даже если подлинной целью этого уничтожения была всего лишь защита своей власти и своих денег. И теперь чаша мирового терпения переполнилась.