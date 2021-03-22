На трапе войны
После того как Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей и отклонил приглашение на "дебаты", российского телезрителя ждал большой антиамериканский уикенд. Но заготовки отправились в корзину - Байден споткнулся и упал на трапе самолета. Эти кадры крутили вновь и вновь, соревнуясь в хамстве и идиотизме. Ключевые слова - "Брежнев" и "деменция".
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