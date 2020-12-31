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Уходящий год должен был стать моментом триумфа российского авторитаризма: путинская бесконечность была прописана в Конституции, одобрена на референдуме, и человек, еще недавно уверявший соотечественников в нецелесообразности любых конституционных изменений, даже перемещавшийся на должность премьер-министра, чтобы этих изменений не допустить, получил возможность править Россией столько, сколько его душе угодно. Чем не триумф?

Если бы только не пандемия, конечно. Пандемия буквально в один момент превратила демиурга, решающего судьбы народов, грозящего Западу новейшим оружием и рассказывающего миру о российской непобедимой "скрепной" нравственности, в пожилого человека, спрятавшегося в бункере от окружающих, требующего от визитеров карантина и обрызгивающего их душем из антисептика.

Но если бы только это! Такие меры безопасности, наверно, можно было бы объяснить преувеличенной заботой о своем здоровье, свойственной авторитарным правителям. И, если угодно сторонникам, преувеличенной заботой о России. Другие мировые лидеры, как известно, никуда не прятались, а некоторые даже попадали на больничные койки. Но разве может Путин действовать как Трамп или Джонсон? В конце концов, в случае их безвременного ухода Соединенные Штаты или Великобритания никуда не денутся, их и без коронавируса могут просто переизбирать или нет. А если не будет Путина, то, как известно, не будет и России. Так что болеть ему никак нельзя.

Но самоизоляция Путина - это мелочь по сравнению с его фактическим отказом от ответственности. Другие мировые лидеры возглавили борьбу с коронавирусом - в зависимости от собственных представлений о масштабах опасности, разумеется. Но Кремль фактически делегировал ответственность региональным властям. Оказалось - что собственно, и не ново - что Путин хочет командовать парадами, а не войнами. Одно дело - напасть на маленькую Грузию или послать диверсантов в Крым, а потом гордо вращать глазами на телевизионных экранах. И совсем другое - враг, которому не интересны ни ядерный статус России, ни угрозы ее президента. С таким врагом, конечно же, лучше бороться губернаторам, а не главе государства. Путин хочет управлять исключительно победами.

И именно поэтому его "обнуление" оказалось вовсе не таким величественным, как это планировалось официальной пропагандой еще до начала пандемии. Получилось жалким. Еще раз напомнило, что во главе России - случайный человек, которому просто повезло с нефтедолларовым дождем. Человек, готовый отступить перед любой настоящей трагедией и опасностью - от "Курска" до коронавируса включительно. И создавший камарилью таких же случайных людей, хладнокровно набивающих карманы на пепелище.

Людей к тому же чрезвычайно мелочных - сколько бы они ни пыжились. Именно поэтому то, что год "обнуления" завершился позорной историей с отравлением Алексея Навального, тоже весьма символично.