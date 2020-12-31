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Также: Портников, Президент, Здоровье, Колонки, Россия, Общество, Политика | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин

статья Фокус с короной

Виталий Портников, 31.12.2020
Виталий Портников
Виталий Портников
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Уходящий год должен был стать моментом триумфа российского авторитаризма: путинская бесконечность была прописана в Конституции, одобрена на референдуме, и человек, еще недавно уверявший соотечественников в нецелесообразности любых конституционных изменений, даже перемещавшийся на должность премьер-министра, чтобы этих изменений не допустить, получил возможность править Россией столько, сколько его душе угодно. Чем не триумф?

Если бы только не пандемия, конечно. Пандемия буквально в один момент превратила демиурга, решающего судьбы народов, грозящего Западу новейшим оружием и рассказывающего миру о российской непобедимой "скрепной" нравственности, в пожилого человека, спрятавшегося в бункере от окружающих, требующего от визитеров карантина и обрызгивающего их душем из антисептика.

Но если бы только это! Такие меры безопасности, наверно, можно было бы объяснить преувеличенной заботой о своем здоровье, свойственной авторитарным правителям. И, если угодно сторонникам, преувеличенной заботой о России. Другие мировые лидеры, как известно, никуда не прятались, а некоторые даже попадали на больничные койки. Но разве может Путин действовать как Трамп или Джонсон? В конце концов, в случае их безвременного ухода Соединенные Штаты или Великобритания никуда не денутся, их и без коронавируса могут просто переизбирать или нет. А если не будет Путина, то, как известно, не будет и России. Так что болеть ему никак нельзя.

Но самоизоляция Путина - это мелочь по сравнению с его фактическим отказом от ответственности. Другие мировые лидеры возглавили борьбу с коронавирусом - в зависимости от собственных представлений о масштабах опасности, разумеется. Но Кремль фактически делегировал ответственность региональным властям. Оказалось - что собственно, и не ново - что Путин хочет командовать парадами, а не войнами. Одно дело - напасть на маленькую Грузию или послать диверсантов в Крым, а потом гордо вращать глазами на телевизионных экранах. И совсем другое - враг, которому не интересны ни ядерный статус России, ни угрозы ее президента. С таким врагом, конечно же, лучше бороться губернаторам, а не главе государства. Путин хочет управлять исключительно победами.

И именно поэтому его "обнуление" оказалось вовсе не таким величественным, как это планировалось официальной пропагандой еще до начала пандемии. Получилось жалким. Еще раз напомнило, что во главе России - случайный человек, которому просто повезло с нефтедолларовым дождем. Человек, готовый отступить перед любой настоящей трагедией и опасностью - от "Курска" до коронавируса включительно. И создавший камарилью таких же случайных людей, хладнокровно набивающих карманы на пепелище.

Людей к тому же чрезвычайно мелочных - сколько бы они ни пыжились. Именно поэтому то, что год "обнуления" завершился позорной историей с отравлением Алексея Навального, тоже весьма символично.

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Виталий Портников, 31.12.2020
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Виталий Портников

Старое платье короля

Виталий Портников, 24.12.2020

Зачем убивать Политковскую? Зачем убивать Немцова? Зачем травить Литвиненко? Зачем травить Навального? И, конечно же, этот список может быть продолжен фамилиями людей, которые в последние годы умерли от сердечных приступов или покончили с собой - рано или поздно мы узнаем, что с ними произошло на самом деле.
Виталий Портников

Ежась в тумане

Виталий Портников, 18.06.2020

Да, конечно, во времена эпидемий монархи укрывались в своих дворцах от чумы, но они не требовали в то же самое время устраивать парады счастливых подданных. Да, конечно, после взрыва на Чернобыльской АЭС коммунистическая власть устроила первомайскую демонстрацию, однако Владимир Щербицкий и другие руководители cоветской Украины сами находились на праздничной трибуне и подвергались той же опасности, что и остальные участники шествия.

Виталий Портников

Отнимитесь, регионы

Виталий Портников, 09.04.2020

Путин - это универсальный Доктор Зло. Он - про убийство, а не про спасение. Его челядь должна заниматься спасением людей именно потому, что обитатель Кремля просто не считает это хоть сколько-нибудь важным. Важно изолироваться самому, чтобы не подхватить опасную заразу, а там хоть трава не расти. На совещаниях с губернаторами он откровенно скучает, как римский император, вынужденный вместо отрубания голов заниматься выращиванием капусты.
Виталий Портников

Скипетр и скафандр

Виталий Портников, 26.03.2020

Система Ельцина смогла устоять и мутировать, потому что выстраивалась и укреплялась в выздоравливавшей стране, желавшей перемен, она опиралась на надежды. Системе Путина не пережить Путина, потому что выстраивалась она в стране заболевшей и к переменам не склонной, никаких надежд не питающей. У адептов этой системы надежда одна - Путин, облаченный в скафандр.
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