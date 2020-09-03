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И сторонники, и противники Владимира Путина нередко воспринимают его как расчетливого и хладнокровного государственного деятеля, имеющего стратегические планы и обставляющего оппонентов именно благодаря безупречной логике и далекоидущим намерениям. Мы ухитрились за эти два десятилетия забыть, что имеем дело всего лишь с непримечательным чиновником, получившим власть из слабеющих рук "царя Бориса" для обеспечения интересов и спокойствия ельцинского семейства - чем, собственно, преемник до сих пор успешно и занимается.

А еще он возглавляет власть двоечников.

Потому что только двоечники умудряются два раза травить врагов одним и тем же ядом так, чтобы об этом стало известно всему окружающему миру. Да, я допускаю, что "удачные" отравления тоже были - но два таких очевидных зашквара, демонстрирующих террористическую сущность российского режима, стоят любых предыдущих успехов отравителей. И самое главное - эти отравители ничего нового не придумывают, они просто работают по учебникам из Высшей школы КГБ, но так, будто прогуливали практические занятия и не дочитали главу до конца.

Только двоечники умудряются на протяжении шести лет объяснять свою поддержку авторитарных режимов действиями неких "экстремистских организаций", которые в 2014 году должны были развязать гражданскую войну в Украине, а сейчас собираются сделать то же самое в Беларуси. Причем Сергей Лавров, который сделал это удивительное заявление на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, ухитрился даже не изменить список этих организаций "украинских экстремистов" - будто ему просто подали речь шестилетней давности.

Только двоечники путают реальную политику и реконструкцию, неумело копируют то специальные операции Сталина, то специальные операции Гитлера - но так, чтобы на любом "вежливом зеленом человечке", приплывшем в Крым, "заблудившемся" в украинских лесах или на минских проспектах, отчетливо была видна каинова кремлевская печать. То собьют не тот самолет, то не рассчитают с дозой, то ошибутся с реальными настроениями людей - но по-прежнему уверены, что, куда бы ни пришли Петров и Боширов, впереди обязательно встанут женщины, дети и Маргарита Симоньян.

Так разворовать миллиарды в нефтяные годы, что от мнимого путинского благополучия осталось только воспоминание. Так опустить международную репутацию собственной страны, что даже купленные ею же доброжелатели тщательно моют руки после случайных рукопожатий с ее представителями. Так демонстрировать собственную жестокость и неуклюжесть одновременно - и при этом верить в собственное величие. И в веру остальных в это величие. И выбрасывать миллиарды на ветер пропаганды этой веры, а не в развитие страны. И выбрасывать миллиарды на танки и ракеты, которые должны заставить любить, а не на строительство страны, которую могли бы хотя бы уважать. И таскаться по городу и миру с мензурками "Новичка", как тень Екатерины Медичи.

Это было бы смешно, если бы не было так отвратительно. Отвратительно быть заложниками преступных невежд.