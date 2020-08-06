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Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Портников, Белоруссия, Украина, Россия, Колонки, Европа, Политика, Мир | Персоны: Виталий Портников, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский

статья Батька в тебе и во мне

Виталий Портников, 06.08.2020
Виталий Портников
Виталий Портников
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Трон под Александром Лукашенко зашатался. Белорусский правитель выглядит совсем не так уверенно, как во время предыдущих "избирательных кампаний". О необходимости смены власти заговорили даже те, кто до последнего времени не подозревал, что власть вообще меняется. И вопрос даже не в том, выиграет Лукашенко выборы или нет, мы-то все прекрасно понимаем, что это никакие не выборы, что в Беларуси не было никаких выборов с 1994 года. Вопрос в том, что произойдет после его бесславной "победы".

Но, опять-таки, дело не только в том, пойдет ли белорусский правитель на разгон протестов и насколько массовыми будут протесты против возможной фальсификации выборов президента страны. Вопрос в том, что будут делать белорусы, если им удастся избавиться от опостылевшего диктатора.

Много лет назад один мой знакомый чешский журналист, сделавший неплохую карьеру во времена позднего социализма, но не вписавшийся в новые реалии, с горечью говорил мне, что его соотечественники превратились в "маленьких Клаусов", имея в виду тогдашнего главу правительства своей страны. Я не стал спорить, кем на самом деле стали чехи - а среди них было немало как "маленьких Клаусов", так и "маленьких Гавелов" - я лишь отметил, что они перестали быть "маленькими Гусаками". А это уже немало.

За почти три десятилетия правления бессменного президента миллионы белорусов стали "маленькими Лукашенко", даже не представляющими себе, что мир выглядит не так, как его представляет себе хозяин Беларуси. Более того, Лукашенко и стал президентом именно потому, что его представление о мире в 1994 году совпадало с представлениями большинства его соотечественников - и потом он подгонял реальность под эти инфантильные представления.

В 1994 году в Беларуси произошло то, что потом станет модным трендом во многих странах мира, - победа детства над ответственностью, желание изменить мир в угоду своему непониманию мира, а не развиваться, чтобы стать частью цивилизации, стремление остановить время. Произошло то, что после победы в Украине в 2019 году подражающего Лукашенко комика Владимира Зеленского окрестят точным словечком "клоунократия". Лукашенко - такой же комик, только постаревший и с кровью на руках.

Вопрос не в том, могут ли избавиться белорусы от Лукашенко. Вопрос в том, способны ли они повзрослеть. Достаточно ли среди них тех, кто не просто не хочет быть "маленьким Лукашенко", но и не хочет стать "маленьким Путиным".

Потому что только в этом случае у людей, три десятилетия остававшихся заложниками колхозного дракона, появится шанс стать хозяевами своего будущего.

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Виталий Портников, 06.08.2020
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Фото: charter97.org

Траектория таракана

Илья Мильштейн, 14.06.2020

Президентская гонка в Беларуси может завершиться по-всякому. Тотальной зачисткой оппозиции незадолго до 1 августа с дальнейшей фальсификацией голосов в пользу Александра Лукашенко, как уже бывало. Массовыми акциями протеста с последующим их кровавым подавлением, чего даже при этом правителе еще не случалось. Ситуация обостряется с каждым днем. Комментарий Ильи Мильштейна.

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