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Пикетчик в Минске. Фото: charter97.org

Президентская гонка в Беларуси может завершиться по-всякому. Тотальной зачисткой оппозиции незадолго до 1 августа с дальнейшей фальсификацией голосов в пользу Александра Лукашенко, как уже бывало. Массовыми акциями протеста с последующим их кровавым подавлением, чего даже при этом правителе еще не случалось. Ситуация обостряется с каждым днем.

Батька беснуется. Россия отмалчивается. Белорусы собирают подписи.

Такие события, если задаться целью описать их предельно кратко, происходят сегодня в Беларуси и по соседству с ней. Если же наполнить эти лапидарные строки более конкретным содержанием, то в нем обнаружится очень сложный и непредсказуемый сюжет. По всем указанным выше линиям: Лукашенко, Кремль, белорусы.

Правда, что касается интересов сторон, вовлеченных в это чрезвычайное происшествие - выборы президента БР, то здесь опять все просто. Александр Григорьевич желает сохранить власть - как говорится, любой ценой. Владимир Владимирович не прочь расширить территорию "русского мира" за счет бывшей союзной республики. Граждане Белоруссии в большинстве своем мечтают скинуть вождя, опостылевшего за 26 лет непрерывного правления.

А дальше начинаются вопросы, на которые ясного ответа нет.

Вот эта дикая истерика национального лидера, с упоминанием азиатских убийц, друзей батьки - ее как нужно воспринимать? Он реально готов, вслед за Каримовым в Андижане, вывести армию на городские улицы и "расстрелять тысячи человек", земляков и соотечественников? Или угрожать бойней готов, но вряд ли рискнет ее устраивать? Все-таки одно дело - точечные ликвидации политических противников при помощи личных "эскадронов смерти" или водворение бунтарей в тюрьмы, и совсем другое - массовое истребление белорусов по методике карательных отрядов СС. И куда он потом двинется, совершеннейший изгой на Западе, если искренне и не без оснований считает Путина главным и самым опасным врагом? Тогда ведь сразу кончится время хитроумных метаний между Европой и Россией, и с хладнокровным собирателем постсоветских земель Лукашенко останется один на один.

По поводу Владимира Владимировича и его грядущих планов тоже есть разные версии. Понятно, что и он испытывает по отношению к Александру Григорьевичу чувство братской, взаимной, глубоко выстраданной ненависти. Нельзя, однако, не заметить, что процесс пережевывания ранее захваченных кусков чужих территорий, в Грузии и на Украине, не прошел для него безболезненно. Денег на эту трапезу после всех санкций и контрсанкций, а также экономического обвала в эпоху пандемии в казне может не оказаться. Оттого нет уверенности в том, что именно сегодня Россия захочет прирастать Белоруссией. В рамках гуманитарной войсковой операции по спасению младших братьев от их ополоумевшего недофюрера. Или какими-то другими способами, более аккуратными, но и абсолютно гибельными для Лукашенко.

Наконец, загадкой для чуждого иноплеменного взора автора этих строк предстает и местный избиратель. Тут с твердостью можно лишь сказать, что Беларусь - не Украина. А это значит, что белорусский народ не грезит о Майдане, и если что и сближает людей, свергавших Януковича, с людьми, отказывающими в доверии Лукашенко, - это протестный патриотизм. То есть потребность самостоятельно разобраться со своим осточертевшим начальством.

Но, в отличие от пассионарных украинцев, терпеливые белорусы гражданскую войну как средство борьбы за свободу и справедливость рассматривают в последнюю очередь. Отсюда их предвыборная, если можно так выразиться, стратегия: мирно, без оружия сойтись на улицах белорусских городов и собрать подписи в поддержку своих кандидатов. Дотянуть до выборов и проголосовать за них - за экс-банкира Бабарико, за технократа Цепкало, за жену блогера Тихановского, тамошнего Навального, к выборам не допущенного. Они хотят по-тихому "прихлопнуть таракана тапком", как бы не подозревая о том, что этот ростом в десятиэтажный дом минский Тараканище обыкновенным избирательным тапком не прихлопывается. С учетом данного обстоятельства стратегию белорусского сопротивления следует признать, вероятно, заведомо проигрышной, но разумной. Ибо недофюреры приходят и уходят, а народ остается, и сегодня сбережение нации представляется самой важной задачей для белорусов.

Потому все они сегодня скорее выжидают, чем действуют - каждый в своей манере.

Батька беснуется. Он "перетрахивает" правительство, назначая на должность премьера бывшего шефа Госкомвоенпрома Головченко. Запрещает социологию - продажную девку "пузатых буржуев", инициируя обыски и аресты топ-менеджмента в Белгазпромбанке, который в недалеком прошлом возглавлял Бабарико. Тихановский под судом, многие из сборщиков подписей и участников пикетов в защиту оппозиции также подвергнуты преследованиям. Тем не менее последней черты президент пока не переходит, надеясь, по-видимому, что ему поверят на слово. Этот, мол, шутить не станет, надо будет - потопит страну в крови. Лучше не нарываться.

Россия отмалчивается. По официальным сведениям, в последний раз Путин с Лукашенко беседовали 5 мая, по телефону, обсуждая преимущественно коронавирус. По неофициальным, Александр Григорьевич радушно приглашен на парад 24 июня, куда едва ли приедет. Это было бы очень странно на фоне его антироссийских заявлений; впрочем, траектория по-тараканьи стремительных движений этого политика столь прихотлива, что прогнозировать ничего нельзя. Не исключено, что своим присутствием на сакральном для президента РФ мероприятии он захочет снизить риски российского вмешательства в его внутренние дела - и приедет. И все-таки, в дальней перспективе, ошибется.

А белорусы упорно собирают подписи. Белорусы не лезут на рожон, но и не намерены отказываться от своего призрачного шанса строго законным способом прихлопнуть диктатора. Белорусы даже подают на него жалобу в силовые органы, желая выяснить, как соотносятся с действующим УК расстрельные речи идущего на шестой срок. И в большом интервью системно-либеральному российскому СМИ Виктор Бабарико, основной конкурент Лукашенко на выборах, сочетает гневную риторику со сдержанной. Он в общем вне себя, но полагает "пока бессмысленным" говорить, что будет, если его не зарегистрируют или посадят. И про свою былую связь с принадлежащим российскому "Газпрому" банку высказывается с той флегматичностью, которая дорогого стоит. Мол, если Алексей Миллер узнает Бабарико при встрече, то Бабарико будет рад.

Возможно, этого козыря в игре Лукашенко против несогласных - путинский "Газпром" на стороне его оппонентов - президенту хватит, для того чтобы одержать еще одну "элехантную" победу над оппозиционерами. Относительно бескровную, если сравнивать ее с обещанным Андижаном или нашей Чечней, которую ранний Путин использовал в качестве полигона для успешной реализации предвыборных технологий. Однако и после очередного триумфа проблем у Александра Григорьевича намного меньше не станет. Поскольку Россия никуда не денется. И белорусы с их терпеливым, насмешливым, убийственным презрением к перезрелому батьке тоже останутся при нем. Что ж, он сам их себе выбирал, винить некого.