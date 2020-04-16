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Также: Портников, Украина, Колонки, Европа, Мир, Политика | Персоны: Виталий Портников, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Виктор Медведчук

статья Подбор заложников

Виталий Портников, 16.04.2020
Виталий Портников
Виталий Портников
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Государственное бюро расследований - один из органов, которые в Украине создали для борьбы с коррупцией, - превратилось в главное орудие реванша сил, потерпевших поражение в ходе Революции достоинства 2013-2014 годов.

Еще в период, когда бюро руководила нынешний генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова, в ГБР были подготовлены подозрения бывшему президенту страны Петру Порошенко - причем подозрения, связанные вовсе не с коррупционными обвинениями, а с осуществлением полномочий главы государства. О юридической безграмотности таких подозрений говорили тогдашние руководители прокуратуры - и генеральный прокурор Руслан Рябошапка, и его заместитель Виктор Чумак, временно возглавивший прокуратуру после отстранения Рябошапки. Причем интересно, что Чумак был одним из самых острых и бескомпромиссных критиков Порошенко на протяжении практически всего периода его президентства. Однако закон есть закон.

Впрочем, после назначения Венедиктовой генеральным прокурором интерес ГБР к Порошенко угас. Возможно, по вполне прозаической причине - в результате конфликта со своим недавним покровителем, олигархом Игорем Коломойским, действующий президент Владимир Зеленский утратил большинство в парламенте и теперь нуждается в поддержке патриотических сил, возглавляемых предшественником. Но отнюдь не только их. В одной ситуации поддержку Зеленскому может оказать Порошенко, а в другой - лидер пророссийской Оппозиционной платформы Виктор Медведчук, приятель и фаворит Владимира Путина.

Не поэтому ли ГБР превратилось в орудие преследования активистов Майдана? Надуманное обвинение предъявлено журналистке и бывшему депутату парламента Татьяне Чорновол, на допрос - пока что в качестве свидетеля - вызывают историка и депутата действующего парламента Владимира Вятровича. Чорновол обвиняют в умышленном убийстве сотрудника офиса Партии регионов, скончавшегося во время пожара в штаб-квартире партии Януковича в один из самых горячих дней Майдана. Обвинение в умышленном убийстве - единственная возможность обойти закон об амнистии участников событий тех непростых дней, потому-то оно и выглядит так нелепо. А с Вятровичем хотят поговорить о международном форуме, посвященном 85-й годовщине памяти жертв Голодомора, - как известно, политики, потерявшие власть в результате Майдана 2013-2014 годов, самого факта Голодомора не признают просто потому, что его не признает их хозяин Владимир Путин.

Активность ГБР на "майданном направлении" может показаться нелепостью, еще одним доказательством разбалансированности государства во времена Владимира Зеленского. Ведь среди сторонников бывшего телевизионного комика в одной и той же депутатской фракции, в одних и тех же структурах управления оказались как сторонники Майдана, так и его противники - люди, объединенные одним неуемным желанием прокатиться на "социальном лифте", неутоленной жаждой власти любой ценой.

Но вполне возможно, что мы имеем дело не только с накрывающим Украину хаосом, но и с простым совпадением интересов различных кланов в популистиской власти. Одним нужен реванш, а другим - голоса во время голосований в Раде. И точно так же, как Путин берет заложников, чтобы потом обменивать их у Зеленского на нужных ему людей или политические уступки, - это и есть российская формула "обмена пленными" - Зеленский берет заложников, чтобы потом обменивать их у Порошенко на результативные голосования в парламенте, - это и есть украинская формула "национального единства".

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 16.04.2020
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Виталий Портников, 02.04.2020

Улучшение отношений с Москвой как раз в интересах Коломойского, но с реализацией нового "плана Козака" могут не соглашаться не только украинские патриоты, но и союзники отставного помощника президента России Владислава Суркова, умеющего "топить" конкурентов. При этом и Коломойский, и Сурков оказываются невольными союзниками украинских государственников, которые не хотят ползучей капитуляции страны.
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