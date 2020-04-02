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Также: Портников, Украина, Колонки, Европа, Мир, Россия, Война, Политика | Персоны: Виталий Портников, Владимир Зеленский, Игорь Коломойский, Владислав Сурков, Дмитрий Козак, Петр Порошенко

статья Компромат в "Восточном экспрессе"

Виталий Портников, 02.04.2020
Виталий Портников
Виталий Портников
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Украинский президент Владимир Зеленский, сделавший борьбу с коррупцией в окружении предшественника одной из главных тем собственной предвыборной кампании, практически никак не отреагировал на появление видеозаписей, на которых, как любят говорить в Киеве, "человек, похожий" на брата главы президентского офиса Андрея Ермака, вовсю торгует прибыльными должностями и обещает поддержку родственника и других чиновников из окружения Зеленского.

Во времена Порошенко такой убийственный компромат даже на чиновников с куда более скромными возможностями влияния на главу государства приводил к массовой истерии, требованиям немедленных отставок не только этих чиновников, но и самого главы государства. Сейчас же о необходимости расследования говорят только некоторые журналисты и несколько депутатов от правящей партии "Слуга народа" (ну и, понятно, оппозиционные политики). Профессиональные антикоррупционные активисты, прославившиеся чудесным превращением борьбы с коррупцией в предметы движимого и недвижимого имущества, как воды в рот набрали. И это понятно. Борьба с коррупцией в Украине всегда была не столько подвигом, сколько средством передвижения, помогавшим некоторым наиболее успешным антикоррупционерам приблизиться с социальной точки зрения к наименее успешным коррупционерам. Перефразируя Черчилля, если коррупция - это неравномерное распределение богатства, то показушная борьба с ней - это неравномерное распределение убожества.

Тем не менее важно понять, кто заинтересован в ослаблении позиций главы президентского офиса, которого в последнее время называют чуть ли не "вице-президентом" страны - так велико его влияние на главу государства. И тут оказывается, что желающих помешать полету Андрея Ермака слишком много. Это просто "Убийство в "Восточном экспрессе"" какое-то!

Первый в очереди, конечно же, олигарх Игорь Коломойский. Ермак выиграл аппаратную войну с его бывшим адвокатом и первым главой офиса президента Андреем Богданом и добился устранения с должностей многих выдвиженцев первого президентского фаворита. А для Коломойского, озабоченного расследованием его успешной деятельности в Соединенных Штатах, вопрос безальтернативного влияния на Зеленского и контроля над властными структурами - в буквальном смысле слова вопрос выживания. Если в причастности олигарха к ослаблению позиций Ермака можно еще сомневаться, то связь Коломойского с фактической утратой Зеленским влияния на парламентское большинство очевидна: все критически важные для страны решения на недавней внеочередной сессии украинского парламента приняты только благодаря поддержке национал-демократической оппозиции.

Но с другой стороны, есть и те, кто не в восторге от усилий Ермака на российском направлении. Улучшение отношений с Москвой как раз в интересах Коломойского, но с реализацией нового "плана Козака" могут не соглашаться не только украинские патриоты, но и союзники отставного помощника президента России Владислава Суркова, умеющего "топить" конкурентов. Коломойский может стремиться заменить главу офиса Зеленского. Сурков - переговорщика на российском направлении. Любой новый чиновник, который не будет соглашаться с предложениями Дмитрия Козака и займет более последовательную и артикулированную позицию в отстаивании украинских национальных интересов, вновь заставит Кремль поиграть в радикализацию конфликта. А здесь без Суркова не обойтись.

При этом и Коломойский, и Сурков оказываются невольными союзниками украинских государственников, которые не хотят ползучей капитуляции страны и создания разных там консультативных советов с представителями "народных республик" оккупированного Донбасса. При этом голоса этих самых государственников спасают Зеленского в парламенте, а сам он пытается спасти Ермака. Ведь никакого другого чиновника, кому Зеленский мог бы доверять - и с точки зрения руководства страной, и с точки зрения переговоров с людьми Путина, - в окружении президента уже не осталось. Все остальные - это просто "95 квартал", труппа Зеленского и ее администраторы.

Президент старается изо всех сил. Генеральная прокуратура, которая после смены руководства считается полностью подконтрольной главе государства и руководителю его офиса, возбудила уже четыре уголовных дела... нет, не против брата Ермака, а против обнародовавшего скандальные записи депутата от "Слуги народа". Впрочем, в украинских условиях такой подход никогда не заканчивался хорошо для самих чиновников, а только усиливал скандал и увеличивал количество его жертв. Зеленскому уже вскоре предстоит в этом убедиться.

Комментарии 61 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 02.04.2020
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Виталий Портников

Кремлевская копирка

Виталий Портников, 19.12.2019

Теперь самое важное - что на самом деле решил предпринять Владимир Путин после очередного фиаско очередного "нормандского саммита". Захочет додавить Владимира Зеленского, чтобы новый украинский президент все-таки капитулировал перед ним на следующей встрече, или попытается поскорее заменить Зеленского более уступчивым кандидатом.
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