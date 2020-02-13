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Также: Портников, Президент, Совет Федерации, Право, Колонки, Россия, Парламент, Общество, Политика | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин, Иосиф Сталин

статья Отечества отцы

Виталий Портников, 13.02.2020
Виталий Портников
Виталий Портников
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Среди поправок к фактически новой "путинской" Конституции одобрены ко второму чтению предложения, которые дадут возможность бывшим президентам России стать пожизненными членами Совета Федерации страны, да и сама когорта назначаемых главой государства "сенаторов" увеличится до 30 человек. Причем семеро из них должны назначаться навсегда.

Могут сказать, что это просто почетная пенсия, ведь Совет Федерации давно уже превратился в отстойник для политиков, которые либо пережили свое региональное или федеральное влияние, либо решили получить отступного за уход с должности руководителя региона, либо устали от прозябания в Госдуме. Но в российских условиях не место красит человека, а человек - место. Владимир Путин подтвердил правоту этой пословицы, когда пересел из кресла президента в кресло премьер-министра Российской Федерации. Тогда многим тоже поначалу казалось, что режим если не рухнул, то "либерализуется", не отрезвило даже нападение на Грузию. Но Путин так и остался первым лицом этого режима - вплоть до возвращения в Кремль.

И если бывший президент вместе с другим бывшим президентом окажется навечно в Совете Федерации - его можно избрать председателем палаты, а можно и не избирать, а просто ему кланяться, когда он соизволит появляться на заседаниях, - то это и будет узаконенная и даже почти конституционная монархия, о реставрации которой так любят говорить в кремлевских кабинетах. Исправление ошибок уже не только Бориса Николаевича с его вольницей, не только Михаила Сергеевича с его крахом великой державы, но и Владимира Ильича с его нездоровой ненавистью к трону.

И возвращение к Иосифу Виссарионовичу - вот у кого были и держава, и трон, и всеобщее уважение, и страх, а вольницы никакой не было отродясь. А должности? Иосиф Виссарионович скончался рядовым секретарем ЦК партии и председателем Совета Министров. "Главой государства" - председателем президиума Верховного Совета СССР - при нем служил в этот момент уже даже не благополучно отправленный в могилу на Красной площади дедушка Калинин, а серый неприметный функционер Николай Шверник, которого по этому случаю даже не захотели делать членом Политбюро.

Неужели Путин не найдет себе такого Шверника? Я думаю, выстроится очередь Шверников в штатском! А страной в это время станет компетентно управлять когорта всем известных отцов, "пожизненных сенаторов" во главе с Первым Пожизненным и Вторым Пожизненным. Ну а потом все мы знаем, что будет: безумие геронтократии, эстафета похорон, делу Путина верны, перестройка, демократия, гласность, реформы, какую страну потеряли...

И исправление ошибок.

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Виталий Портников, 13.02.2020
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Непоправимые поправки

Лев Левинсон, 06.02.2020

Владычицей морскою президента не назовут, и РПЦ МП вряд ли обретет в Конституции свою каноническую территорию. Но поправки, касающиеся местного самоуправления, уже принятые в первом чтении, также не согласуются с основами конституционного строя. Происходящее сейчас - это генеральная репетиция. Или, лучше сказать, испытание на мышах.
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Патриархальная обнова

Илья Мильштейн, 03.02.2020

Не исключено, что Кирилл со своими рекомендациями просто слегка опередил время. И по истечении некоторых сроков, годика через три-четыре, вдруг откроется, что церковь от государства отделять в России нехорошо и что патриарха непременно следует величать Владимиром Владимировичем, наделив его при этом привычными функциями главнокомандующего и шефа всех силовых ведомств.

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На смех и поруганье

Александр Скобов, 22.01.2020

Проворачивая в режиме спецоперации очередную шулерскую аферу, кремлядь оскорбляет и унижает отнюдь не только незадачливых ельцинских либералов, а всех и каждого. Весь многонациональный российский народ. И это мы можем спросить с нашей Конституции за все ее недостатки и добиться их исправления. А кремлядь тянуть к ней свои грязные лапы не может.

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