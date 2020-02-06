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Одновременное исчезновение директоров всех белорусских сахарных заводов - с последующим торжествующим антикоррупционным выступлением Александра Лукашенко, объяснившего согражданам, что именно он распорядился отправить в камеры всех причастных к злоупотреблениям в отрасли, - может напомнить о знаменитых сталинских процессах над вредителями, поисках виновных в промышленности, промпартиях и зажигательных речах Вышинского, которому Лукашенко не уступает в плане ораторских талантов и искреннего негодования.

Но сравнения не очень уместны, да и не очень нужны хотя бы потому, что за 25 с лишним лет пребывания у власти в Беларуси Лукашенко выработал свой собственный рецепт борьбы с вредителями. Если что и помогло Александру Григорьевичу, так это не чтение речей Вышинского и не воспоминания о показательных процессах, а точное понимание психологии тех, кем он решил руководить. Он ведь так и добивался популярности, так и прошел свой путь от истории с гвоздями, якобы незаконно использованными на даче первого руководителя независимой Беларуси Станислава Шушкевича, - и до ареста сахарных директоров.

Лукашенко - главный и, пожалуй, единственный борец с коррупцией в собственной стране. Именно эта бесконечная борьба и позволила создать миф о белорусском "порядке" и бескомпромиссности президента. Подходам Лукашенко к этой бесконечной борьбе подражают практически все постсоветские лидеры - от Владимира Путина с регулярными арестами региональных баронов до Владимира Зеленского, старательно копирующего "батьку" в публичных выступлениях.

Но белорусская коррупция - вкупе с белорусской бедностью - никуда не исчезает, потому что Александр Лукашенко - не только главный борец с белорусской коррупцией, но и главный покровитель верного ему чиновничества и услужливых бизнесменов, обеспечивающих благополучие первого лица и его родни. Подлинные причины президентского гнева в том или ином случае мы узнаем только тогда, когда эпоха Лукашенко в Беларуси закончится (а сама Беларусь при этом останется, а не превратится в добычу Путина). Но само изобретение "батьки" - построение коррупционного авторитарного государства, в котором президент десятилетиями борется с коррупцией на радость ненавидящим чиновников и богачей подданным, - может пережить лукашенковскую Беларусь.