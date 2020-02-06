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Одновременное исчезновение директоров всех белорусских сахарных заводов - с последующим торжествующим антикоррупционным выступлением Александра Лукашенко, объяснившего согражданам, что именно он распорядился отправить в камеры всех причастных к злоупотреблениям в отрасли, - может напомнить о знаменитых сталинских процессах над вредителями, поисках виновных в промышленности, промпартиях и зажигательных речах Вышинского, которому Лукашенко не уступает в плане ораторских талантов и искреннего негодования.
Но сравнения не очень уместны, да и не очень нужны хотя бы потому, что за 25 с лишним лет пребывания у власти в Беларуси Лукашенко выработал свой собственный рецепт борьбы с вредителями. Если что и помогло Александру Григорьевичу, так это не чтение речей Вышинского и не воспоминания о показательных процессах, а точное понимание психологии тех, кем он решил руководить. Он ведь так и добивался популярности, так и прошел свой путь от истории с гвоздями, якобы незаконно использованными на даче первого руководителя независимой Беларуси Станислава Шушкевича, - и до ареста сахарных директоров.
Лукашенко - главный и, пожалуй, единственный борец с коррупцией в собственной стране. Именно эта бесконечная борьба и позволила создать миф о белорусском "порядке" и бескомпромиссности президента. Подходам Лукашенко к этой бесконечной борьбе подражают практически все постсоветские лидеры - от Владимира Путина с регулярными арестами региональных баронов до Владимира Зеленского, старательно копирующего "батьку" в публичных выступлениях.
Но белорусская коррупция - вкупе с белорусской бедностью - никуда не исчезает, потому что Александр Лукашенко - не только главный борец с белорусской коррупцией, но и главный покровитель верного ему чиновничества и услужливых бизнесменов, обеспечивающих благополучие первого лица и его родни. Подлинные причины президентского гнева в том или ином случае мы узнаем только тогда, когда эпоха Лукашенко в Беларуси закончится (а сама Беларусь при этом останется, а не превратится в добычу Путина). Но само изобретение "батьки" - построение коррупционного авторитарного государства, в котором президент десятилетиями борется с коррупцией на радость ненавидящим чиновников и богачей подданным, - может пережить лукашенковскую Беларусь.
Не исключено, что обличитель предпоследнего европейского диктатора вовлечен в некие дурацкие, скверно просчитанные интриги, но это казус малозначительный. Куда важнее тот факт, что один из ключевых свидетелей преступления без срока давности, акта государственного терроризма, прервал многолетнее молчание. Это событие, внезапные откровения никому не ведомого пехотинца из банды чистильщиков, внушает надежду.
Житель постсоветского пространства не может свергнуть диктатора. Он может свергнуть только того, кто не сумел этим диктатором стать. Но победы демократии это отнюдь не гарантирует - просто потому, что, избавившись от "недоделанной диктатуры", хомо постсоветикус продолжает свой вечный поиск того, кто его осчастливит. Не случайно же на революционной Украине самым популярным политиком последних десятилетий неизменно был Александр Лукашенко.
Исключений не так уж много. Украина с ее выборами и восстаниями. Молдова с ее клановой борьбой. Грузия и Армения с их революциями и переворотами. И Кыргызстан с его мятежами. Больше власть не меняется нигде и никогда. Четыре маленьких страны, две из которых к тому же потеряли часть без того не очень обширной территории. И одна большая.
Если бы Лукашенко был предан России, как Мадуро, он давно бы признал Абхазию с Осетией, а не предоставлял бы Саакашвили прямой эфир белорусского телевидения. Если бы Янукович был предан России, как Мадуро, он перестрелял бы обнаглевший Майдан в первые дни массовых протестов, вступил бы в ОДКБ и Евразийский союз и потом разгонял бы уже только голодные бунты, если бы российских кредитов не хватило.