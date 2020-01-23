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Выступление Владимира Путина на Международном форуме в Иерусалиме мыслилось Кремлем и организовавшим площадку для самолюбования российского президента околокремлевским олигархом Вячеславом Кантором как мощная заявка на преемственность - преемственность лидера страны-победительницы, защитницы и освободительницы. А получается выступление человека, который торгует заложниками.
Украинский президент Владимир Зеленский пытается встретиться с Путиным в Иерусалиме, чтобы сдвинуть с мертвой точки согласованный на парижском саммите процесс освобождения украинских граждан, удерживаемых в российских, крымских и донецких тюрьмах. Удерживаемых в нечеловеческих условиях, о которых после освобождения многие бывшие заложники просто боятся вспоминать. И мы еще не знаем, каких политических и экономических уступок, какой дани потребует кремлевский баскак от Зеленского, если встреча состоится и обмен все же произойдет.
Но теперь мы точно знаем, что потребовал Путин от израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху в обмен на освобождение его соотечественницы Наамы Иссахар, приговоренной к заключению в России после задержания в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Александровское подворье - чтобы, как шубу с барского плеча, подарить его компании кликуш из степашинского Императорского(!) православного палестинского общества.
Торговля евреями! То, чем занимались в годы Второй мировой войны нацисты и их пособники! Человек, который меняет еврейскую девушку на здания в лучших традициях Холокоста, с невозмутимым и назидательным видом будет выступать на форуме Холокоста в одном из самых трагичных мемориалов современного мира в роли царя-освободителя еврейского народа под еврейские и прочие аплодисменты!
Это, конечно, никакая не гримаса истории. Это просто мерзость.
В конце 30-х это были нацисты. После войны - ультралевые террористы, которые проходили подготовку в специальных лагерях советских спецслужб. Сегодня Кремль одной рукой поддерживает ультраправых, другой - леваков, лишь бы они были полны решимости разрушить Европейский Союз и развязать Путину руки в его мечтах по возрождению советской империи и укрощению ее бывших республик и сателлитов.
Вот как все было. И Кремль смирился не потому, что осознал, а потому, что у него вырвали зубы, потому, что, как замечает товарищ Путин, "произошла крупнейшая геополитическая катастрофа ХХ века" - ну вы поняли, евреи примерно по поводу такой же катастрофы напиваются на Пурим, провожая в последний путь товарища Амана.
Дональд Туск смотрит в корень, когда заявляет, что целью президента РФ "в долгосрочной перспективе" является "распад Евросоюза и НАТО". А средства для достижения этой цели могут быть разные, включая вербальное нападение на Польшу. Навязывая Западу дебаты о прошлом, в котором каждому из участников этих болезненных диспутов есть чего стыдиться, он чувствует себя неуязвимым, как всякий бесстыдный лицемер.