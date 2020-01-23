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Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Портников, Президент, Антисемитизм, Ближний Восток, Колонки, Россия, Ксенофобия, Мир, Политика, Общество, Политзеки, Украина, Европа | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин, Владимир Зеленский

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Виталий Портников, 23.01.2020
Виталий Портников
Виталий Портников
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Выступление Владимира Путина на Международном форуме в Иерусалиме мыслилось Кремлем и организовавшим площадку для самолюбования российского президента околокремлевским олигархом Вячеславом Кантором как мощная заявка на преемственность - преемственность лидера страны-победительницы, защитницы и освободительницы. А получается выступление человека, который торгует заложниками.

Украинский президент Владимир Зеленский пытается встретиться с Путиным в Иерусалиме, чтобы сдвинуть с мертвой точки согласованный на парижском саммите процесс освобождения украинских граждан, удерживаемых в российских, крымских и донецких тюрьмах. Удерживаемых в нечеловеческих условиях, о которых после освобождения многие бывшие заложники просто боятся вспоминать. И мы еще не знаем, каких политических и экономических уступок, какой дани потребует кремлевский баскак от Зеленского, если встреча состоится и обмен все же произойдет.

Но теперь мы точно знаем, что потребовал Путин от израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху в обмен на освобождение его соотечественницы Наамы Иссахар, приговоренной к заключению в России после задержания в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Александровское подворье - чтобы, как шубу с барского плеча, подарить его компании кликуш из степашинского Императорского(!) православного палестинского общества.

Торговля евреями! То, чем занимались в годы Второй мировой войны нацисты и их пособники! Человек, который меняет еврейскую девушку на здания в лучших традициях Холокоста, с невозмутимым и назидательным видом будет выступать на форуме Холокоста в одном из самых трагичных мемориалов современного мира в роли царя-освободителя еврейского народа под еврейские и прочие аплодисменты!

Это, конечно, никакая не гримаса истории. Это просто мерзость.

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Виталий Портников, 23.01.2020
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