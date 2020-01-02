Реклама

2019 год завершился первым с момента нападения России на Украину обменом новогодними поздравлениями между главами государств. Инициатором этого обмена - как и инициатором всех телефонных разговоров с Владимиром Путиным - был новый украинский президент Владимир Зеленский.

Формально решение поздравить с праздником человека, инициировавшего оккупацию части территории и не скрывающего своих претензий на все, что осталось (на итоговой пресс-конференции в конце года Путин вновь заговорил об "исконном" Причерноморье), объяснялось необходимостью поговорить после обмена пленными. Зеленский вообще оправдывает свое стремление общаться с Путиным именно так: он освобождает украинцев, а "воинственное меньшинство" ему в этом мешает. Но не нужно доказывать, что это лишь отговорка, потому что поговорить об обмене и новых возможностях освобождения украинских граждан можно было и через несколько дней после праздников, тогда разговор не привлек бы такого внимания и воспринимался как деловая беседа, а не как звонок другу.

Зеленскому очень хотелось позвонить Путину на Новый год по одной простой причине: это был звонок "настоящему" президенту от человека, который себя настоящим президентом вряд ли считает. И вовсе не потому, что в его восприятии этому мешает долгая карьера телевизионного комика. Зеленский - и судя по его новогоднему обращению, в котором была сделана очередная попытка нивелирования украинских государственных ценностей, и судя по его собственным интервью и по интервью его отца, которые точно передают атмосферу, в которой воспитывался будущий украинский президент, - вряд ли считает настоящим государством Украину. А разве может быть у ненастоящего государства настоящий президент? Да никогда в жизни!

Вот Путин - это другое. Это человек, кабинет которого находится в сакральном месте для каждого советского и постсоветского человека. Он управляет государством, в котором никому ничего не нужно доказывать и в котором все говорят на единственно правильном и понятном языке, а не на сельском недоразумении, о которое вынужден ломать язык любой интеллигентный криворожанин. Этот человек может, конечно, казнить, но может, конечно, и миловать. И если не вести себя так дерзко и нагло, как предшественник, если улыбаться и поздравлять с праздничками - авось прекратит стрелять, отпустит задержанных и позволит маленькому президенту маленькой страны благополучно править в своем уделе.

Простая логика маленького человека, который стал президентом большой страны, воюющей за саму возможность существовать и оставаться Украиной. Но проблема и трагедия Украины в том, что такая логика - вовсе не случайность. И сам Зеленский - вовсе не случайность. Именно потому, что большая часть жителей этой большой страны воспринимают себя как маленьких людей в маленьком недогосударстве, Владимир Зеленский и стал президентом Украины, победил с таким оглушающим, оглупляющим перевесом и получил возможность разговаривать по телефону с самим Владимиром Путиным. Именно потому, что такое совковое восприятие никуда в Украине не делось, рейтинг президента вряд ли катастрофически снизится после праздничного звонка в Кремль. Именно потому, что для многих жителей Украины слово "патриот" стало таким же бранным оскорбительным словом, каким еще недавно было слово "националист", весь этот позор и происходит.

Но вместе с тем этот позор не поддерживается единогласно. Каждый такой шаг Зеленского все сильнее углубляет пропасть между президентом и патриотической частью общества. А значит - между патриотами Украины и теми, кому все равно, теми, чьи интересы действительно представляет новая власть.

В Кремле это прекрасно понимают. Те, кто не смог устроить в Украине внутренний конфликт после Майдана 2013-2014 годов, кто вынужден был выдавать за внутренний конфликт оккупацию украинских земель, сейчас пытаются разжечь настоящий внутренний конфликт между украинцами. Резонно рассчитывая, что за этим настоящим конфликтом забудется мистификация "самообороны Крыма", "народных республик" и прочей путинской шелухи. Путину нужна гражданская война в Украине, чтобы оправдать себя и установить контроль над Украиной после нового конфликта.

И потому он с таким удовлетворением воспринимает каждый звонок Зеленского.