О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина | Свидетели Иеговы
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/portnikov/m.277691.html
Также: Портников, Украина, Президент, Война, Колонки, Европа, Россия, Мир, Политика | Персоны: Виталий Портников, Владимир Зеленский, Владимир Путин

статья Вера в Путина

Виталий Портников, 17.10.2019
Виталий Портников
Виталий Портников
Реклама

Во время визита в Латвию президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, готов ли Владимир Путин к соблюдению договоренностей с Украиной, заявил, что стремление к миру "есть у всех сторон". Обстрелы украинских позиций при этом не прекращались, люди гибли, в Москве члены Совета Федерации пугали украинцев вечной войной, а главарь "Донецкой народной республики" Денис Пушилин вообще призвал к демонтажу Украинского государства, невольно выдав подлинные планы Кремля.

Но Зеленский продолжает верить в миролюбие "всех сторон". И в необходимость своей встречи с Владимиром Путиным, целесообразность которой он не может объяснить. Он говорит о нужности этой встречи буквально с первого дня своего избрания на пост президента, он объясняет необходимостью ее добиться выполнение путинских условий - в том числе подписание формулы Штайнмайера украинской делегацией на переговорах в Минске. Во время многочасовой встречи с журналистами Зеленский не скрывал, что хотел бы двусторонней встречи с Путиным, даже и без нормандского формата - но все против.

Это желание увидеться и "порешать вопросы" не имеет под собой никакой рациональной основы – потому что Зеленский не может не замечать, как Путин использует его желание встретиться, как ставит условие за условием, как сознательно провоцирует дестабилизацию в Украине, нарастание протестов, ослабление позиций власти и ее возможный крах. Как продолжает "проявлять миролюбие", обстреливая и убивая.

Это просто вера. Вера в Путина. Вера в то, что если ему сказать о "плохих боярах" и пообещать больше не обижать, все сразу прекратится. И война, и обстрелы, и убийства. Обычная вера маленького человека в доброго царя. Вера, которой больны миллионы россиян. Вера, которой больны миллионы соотечественников Владимира Зеленского. Вера, которой болен сам Владимир Зеленский - потому что можно избрать маленького человека президентом, но никакая народная поддержка не сделает его большим. Для большого президента нужны большие люди. Люди, которые не верят в царей.

Но в этой вере есть и рациональное зерно. Зеленский не может перестать верить в свою встречу с Путиным, потому что стал президентом с обещаниями прекратить войну. С объяснениями, что лучший способ ее прекращения - "просто перестать стрелять". С уверенностью, что война за свободу и независимость страны, которую он считает своей родиной, происходит не потому, что эту свободу защищают, а потому, что на войне обогащаются.

Если он скажет - самому себе и гражданам - простую правду о том, что с Путиным ни о чем нельзя договориться, что в продолжении войны был виновен вовсе не Порошенко, что "перестать стрелять" можно только с украинской стороны и тогда погибнет еще больше украинцев, - то получится, что он с самого начала лгал. Лгал самому себе. Лгал соотечественникам - всем, кто, может быть, наивно верил и надеялся. Лгал всем, кто еще продолжает верить в Путина.

Человек вряд ли может жить с грузом такой ответственности за собственную ложь - тем более человек, который никогда не был политиком. Тем более маленький человек, который из-за нелепого совпадения обстоятельств и расчетов стал во главе большого истекающего кровью государства.

Поэтому Владимир Зеленский будет продолжать верить. И надеяться на встречу с Путиным.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 17.10.2019
статья Статьи по теме
Виталий Портников

Отползание от Штайнмайера

Виталий Портников, 10.10.2019

Путину эти уступки не нужны. Путину нужен Зеленский на коленях - и чтобы все фотографы и телеоператоры сфотографировали украинского президента в этой унизительной позе. Путину не нужна нейтральная и дружественная Украина. Ему вообще никакая Украина не нужна. Когда бывший президент Леонид Кучма предупреждал в Минске, что имплементация формулы Штайнмайера может привести к массовым протестам в Украине, он вряд ли напугал этим российскую сторону. Напротив, он ее обрадовал.

Виталий Портников

Инструмент ликвидации

Виталий Портников, 03.10.2019

се идет по российскому плану: неопытного президента Украины и его дилетантское окружение заманивают в новую ловушку - ловушку прямых переговоров с "ополченцами". "Формула Штайнмайера" была лишь первым этапом в этом заманивании. Зеленский для Путина - инструмент не кастрирования Украины, как для западных "доброжелателей" этой страны, а ее ликвидации. Ну а перед ликвидацией - дестабилизации. Чтобы в стране вспыхнул настоящий пожар, который уже никто не сможет погасить.

Фото и Видео
50836
Play own
"Преступления" Константина Котова
50834
Play own
На Красной площади за Котова
50830
Play own
"Новое величие": работа агента ФСБ
50829
Play own
Приговор ростовским мальчишкам
Реклама


Выбор читателей
статья Ударь оборотня
Илья Мильштейн
новость Киев: Распустить "ЛНР" и "ДНР"
Митинг против капитуляции в Киеве. Фото: Oleksiy Panych
статья Сирийская победа Путина
Армия Курдистана. Фото: Flickr/Kurdishstruggle
статья Хроники "московского дела"
Владимир Емельянов. Фото: zona.media
новость Котов едет в колонию
Константин Котов по видеосвязи. Фото: телеграм-канал "Арестанты 212"
новость По Красной площади за Котова: ВИДЕО
Акция на Красной площади 13.10.2019. Фото Ю.Тимофеева/Грани.Ру
РЕКЛАМА
статья Смертная казнь: итоги скандала
Илья Мильштейн
новость Арест иеговистов в Сочи
Центральный райсуд Сочи. Фото: "Яндекс-карты"
статья Как образумить Европу
Встреча гуманитариев в Колледже бернардинцев. Фото: Грани.Ру
статья Идиоты против "иноагентов"
Илья Мильштейн
статья Когда империя рухнет
Борис Стомахин. Фото Грани.Ру
статья Трамп предал курдов
Женщины в армии Курдистана. Фото: Flickr/Kurdishstruggle
статья Методы ФСБ: ВИДЕО
Учебная стрельба. Кадр видео из материалов дела "НВ"
статья Взрыв в метро: нестыковки
Задержание Аброра Азимова. Съемка ФСБ
статья Тайна марсельского убийства
Король Александр I после выстрелов
новость Обыски у навальнистов
Обыск в московском офисе ФБК. Кадр с камеры видеонаблюдения
статья Скажи шантажисту "нет"
Александр Подрабинек
статья Майдан против Зеленского
Илья Мильштейн
статья Анекдот про следаков
Илья Мильштейн
статья Дело Чирцова: ВИДЕО
Никита Чирцов отталкивает полицейского. Кадр видео Грани.Ру