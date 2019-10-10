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Также: Портников, Украина, Россия, Европа, Война, Колонки, Политика, Мир | Персоны: Виталий Портников, Владимир Зеленский, Владимир Путин

статья Отползание от Штайнмайера

Виталий Портников, 10.10.2019
Виталий Портников
Виталий Портников
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После того как украинская сторона под давлением из Кремля пошла на имплементацию так называемой "формулы Штайнмайера" и согласилась на разведение войск - только чтобы Владимир Зеленский удостоился сомнительной чести пожать руку Владимира Путина, - российская сторона начала от формулы уверенно отползать на заранее подготовленные рубежи.

Оказалось, что одного только подписания формулы недостаточно. Нужно еще ввести ее в украинское законодательство. Оказалось, что в вопросе разведения войск Россия не может влиять на руководство "народных республик" - ну разве что может им посоветовать, как себя вести, а они могут и не прислушаться. Вопрос о том, как Россия собирается выводить свои войска с территории Донбасса, если "ихтамнет", и как в этом случае проводить честные выборы, никто даже и не задает. Потому что знает ответ.

Вопрос можно было бы задать другой - зачем Кремль издевается над Владимиром Зеленским, который, кажется, сделал встречу с Владимиром Путиным венцом своей стремительной политической карьеры? Почему не хочет "конструктивно" договориться с украинским президентом, получить от него автономию Донбасса, нейтралитет Украины, отказ от вступления в НАТО и прочие уступки, на которые вполне может пойти Зеленский - только чтобы Путин перестал стрелять?

Потому что Путину эти уступки не нужны. Путину нужен Зеленский на коленях - и чтобы все фотографы и телеоператоры сфотографировали украинского президента в этой унизительной позе. Путину не нужна нейтральная и дружественная Украина. Ему вообще никакая Украина не нужна.

Путину нужен крах Украины. Когда бывший президент Леонид Кучма предупреждал в Минске, что имплементация формулы Штайнмайера может привести к массовым протестам в Украине, он вряд ли напугал этим российскую сторону. Напротив, он ее обрадовал.

Путину эти массовые протесты и нужны. Поэтому он будет принуждать Зеленского к новым и новым шагам в пользу России, только чтобы эти протесты усиливать. Поэтому будет упорно искать среди украинских силовиков того, кто изобьет, а еще лучше - расстреляет протестующих и устроит настоящий Майдан.

Разве Путин не действовал так же в 2013-2014 годах? Разве не принуждал Януковича к новым и новым уступкам Москве, понимая, что усиливает тем самым протестное движение? Разве не посылал Суркова в Киев в самые тяжелые дни Майдана?

А в результате - откусил Крым и кусок Донбасса. А хотел больше, намного больше. И эти его хотелки в точности перечислены в его "крымской речи" - это практически весь восток и юг Украины.

Просто украинский народ тогда не позволил. И сейчас Путин хочет взять реванш за то унизительное поражение от каких-то холопов. Хочет разрушить и украсть их страну - может быть, даже без единого выстрела со своей стороны, без танков и ракет.

Он хочет, чтобы все за него сделал заманиваемый в ловушку Зеленский.

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Виталий Портников, 10.10.2019
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Виталий Портников

Инструмент ликвидации

Виталий Портников, 03.10.2019

се идет по российскому плану: неопытного президента Украины и его дилетантское окружение заманивают в новую ловушку - ловушку прямых переговоров с "ополченцами". "Формула Штайнмайера" была лишь первым этапом в этом заманивании. Зеленский для Путина - инструмент не кастрирования Украины, как для западных "доброжелателей" этой страны, а ее ликвидации. Ну а перед ликвидацией - дестабилизации. Чтобы в стране вспыхнул настоящий пожар, который уже никто не сможет погасить.

Илья Мильштейн

Первое предупреждение

Илья Мильштейн, 07.10.2019

Украинцы призывают своего президента отказаться от переговоров с Россией на условиях, которые сродни капитуляции и предательству. Это совсем другое выступление. Нет, еще не революция и не попытка государственного переворота, и людей тут собралось пока довольно мало, и есть основания надеяться, что до крови дело не дойдет. Это Майдан-предостережение. Однако по степени драматизма он, пожалуй, не уступит тем, где решались исход президентских выборов и судьба законно избранного беглеца.
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