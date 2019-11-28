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Также: Портников, Украина, Россия, Война, Экономика, Колонки, Европа, Политика, Мир | Персоны: Виталий Портников, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон

статья Нормандский тариф

Виталий Портников, 28.11.2019
Виталий Портников
Виталий Портников
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"Газпром" продолжает проигрывать "Нафтогазу Украины" один международный арбитраж за другим, а Владимир Путин не устает требовать от Киева отказа от всех исков в обмен на продолжение транзита и скидку на газ.

Ранее Москва проделывала тот же трюк, только в отсутствие международного арбитража. За дешевый газ требовали политической покорности и экономических преференций. Вспомним хотя бы два самых ярких примера из не такого уж далекого прошлого.

Когда "Газпром" впервые в истории российско-украинских отношений стал напрямую поставлять газ Киеву, не прикрываясь ни туркменским сырьем, ни посредниками из "Росукрэнерго", скидка была оформлена накануне президентских выборов 2010 года, и это стало важной частью договоренностей между премьер-министрами Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко. А когда скидка закончилась, победителя выборов Виктора Януковича принудили подписать пресловутые харьковские соглашения, которые продлевали срок пребывания Черноморского флота России на украинской территории и предоставляли военным куда больше возможностей, чем прежде. Именно благодаря скидке на газ Черноморский флот удалось превратить в настоящий оккупационный контингент, который сыграет главную роль в аннексии Крыма.

Сейчас Путин пытается применить тот же нехитрый приемчик в диалоге с Владимиром Зеленским - куда менее опытным и куда более честолюбивым, чем Янукович. Бывшему комику предлагается говорить о газе в контексте нормандского формата - и Зеленский уже обсуждает энергетическую тему с Путиным, будто не замечая подвоха. Предложение Кремля действительно выглядит, на первый взгляд, привлекательным для Банковой: дешевый газ и продолжение транзита в обмен на отказ от судебных исков и прекращение обстрелов.

Зеленскому такое предложение может вообще показаться спасением. Во-первых, украинский президент обещал своим сторонникам "просто перестать стрелять" и прекратить войну, а тут за это еще и газ с транзитом дают. Во-вторых, украинский президент отчаянно нуждается в деньгах - его первый бюджет вовсе не стал бюджетом прорыва, коммунальные тарифы не снижены, и без дополнительных средств избирателей не удовлетворить.

В-третьих, путинские предложения по газу вполне могут быть поддержаны и западными посредниками. По разным причинам, разумеется. Эмманюэль Макрон может увидеть в этой договоренности скорое завершение конфликта в Донбассе - что утвердит его в роли нового европейского лидера, способного решать проблемы не в противостоянии, а в сотрудничестве с Россией. А у Ангелы Меркель появится возможность добиться синхронизации окончания строительства "Северного потока - 2" с российскими обещаниями продолжить транзит по украинской ГТС и, таким образом, хотя бы на время сохранить лицо - и свое, и Германии.

Но будет ли согласие с путинскими предложениями означать мир? На этот вопрос легко ответить, вспомнив, чем окончились харьковские соглашения. А в данном случае Москва к тому же имеет возможность легко отказаться от всех обещаний по окончании строительства "Северного потока - 2" - или, может быть, Путин испугается Макрона? Так что очередной обмен суверенитета на газ - это не мир, это даже не перемирие.

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Виталий Портников, 28.11.2019
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Виталий Портников

Заложники трубы

Виталий Портников, 31.10.2019

В критический момент - например, когда Кремль в очередной раз решит шантажировать Украину или начать боевые действия на ее территории - европейцы получат предложение, от которого не смогут отказаться. Предложение о поставках газа через альтернативные трубопроводы просто потому, что украинская ГТС "не справляется". Не справляется потому, что украинское руководство проявляет недоговороспособность. Или потому, что на территории Украины идут боевые действия с участием неизвестных "добровольцев" и очередных "восставших шахтеров".
Виталий Портников

Граждане и слуги

Виталий Портников, 24.10.2019

Поступок Шевченко интересен тем, что он просто повторил на большом российском телевизионном экране то, что говорят его начальники и многие соратники в кулуарах. Что он вынес болезнь коллаборационизма из тени на свет - и теперь тот, кто тоже болен, но не хочет об этом рассказывать, вынужден с отвращением открещиваться от человека, продемонстрировавшего российским телезрителям свои язвы.

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