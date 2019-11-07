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Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина | Свидетели Иеговы
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Также: Портников, Свобода слова, Россия, Украина, Колонки, СМИ, Политика, Европа, Общество, Мир | Персоны: Виталий Портников

статья Столица лжи

Виталий Портников, 07.11.2019
Виталий Портников
Виталий Портников
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"Мы можем только сочувствовать представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в его правомерных попытках поднимать проблемы со свободой слова в стране, где ее нет", - сказала накануне открытия конференции ОБСЕ по свободе СМИ в российской столице спикер МИДа Украины Катерина Зеленко.

Впрочем, госпожа Зеленко зря переживала за господина Дезира. После того как бывший украинский журналист Кирилл Вышинский, занимающий сейчас высокий пост в пропагандистском борделе Дмитрия Киселева, вручил чиновнику список дискриминируемых украинских журналистов, Дезир пообещал тщательно его изучить. И в самом деле - вместо того чтобы говорить о том, что российские медиа - одна большая лживая декорация, сквозь бетон которой с трудом пробиваются худосочные ростки правды, гораздо удобнее бороться против дискриминации журналистов в Украине. Не сомневаюсь, что у господина Дезира все получится.

Даже в самой процедуре передачи списка Кириллом Вышинским была одна сплошная ложь. В день, когда в Москве проходила конференция ОБСЕ, Вышинский, которому украинский суд предъявил обвинение в государственной измене, должен был - согласно его собственному обещанию - прибыть на судебное заседание. Потому что сам бывший журналист себя виновным не считает и рассчитывает на оправдательный приговор.

Но Вышинский в Киев не приехал - опять-таки по его собственным словам, из-за проблем со здоровьем. И кто бы усомнился в том, что человек, который более года провел в следственном изоляторе, может такие проблемы иметь. Вот только эти проблемы не помешали господину Вышинскому выступать на конференции ОБСЕ и вручать списки господину Дезиру. Я вовсе не считаю, что после обмена на украинских политзаключенных Вышинский вообще должен показываться в Киеве - не для того же его, в конце концов, освобождали. Я просто не понимаю, почему это все должно сопровождаться постоянной ложью.

Ну в самом деле - человек, которого в собственной стране обвиняют в государственной измене, не боится возвращаться в эту страну для участия в судебном заседании, но не едет на суд только потому, что болен, зато в день, когда этот суд проходит, вручает представителю ОБСЕ список дискриминируемых в Украине журналистов.

А я пишу эту статью для запрещенного в России ресурса. Пишу статью о конференции, одним из участников которой был чиновник, который принимал решение об этом запрете. Пишу, находясь в стране, с трибуны парламента которой еще вчера журналисты, которые пришли на слушания о свободе слова, упрекали в недостаточном уважении к этой свободе команду действующего президента. И понятно, что в Украине, как и в любой бывшей советской республике, к настоящей свободе слова еще идти и идти.

Но не стоит путать свободу правды со свободой лжи, с вечной российской свободой ругать президента США на Красной площади. От того, что к этой свободе добавилось право проклинать Украину и украинцев на всех телевизионных каналах и всех международных площадках, Россия свободнее не стала.

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Виталий Портников, 07.11.2019
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Вопросы гигиены

06.11.2019

Конференцию ОБСЕ по теме свободы прессы в этом году решили провести в Москве. Главными спикерами были Сергей Лавров, Мария Захарова, Кирилл Вышинский, Сергей Брилев, Алексей Пушков, Александр Жаров. Звучали речи о заговоре русофобов и притеснениях российских государственных СМИ. В мероприятии приняли участие знаковые фигуры "либерального мейнстрима" - Иван Голунов, журналисты "Новой газеты", Тихон Дзядко, Анна Качкаева, Демьян Кудрявцев. ВИДЕО.
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