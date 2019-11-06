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Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина | Свидетели Иеговы
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Также: Свобода слова, Россия, Мир, СМИ, Политика, Общество | Персоны: Сергей Лавров, Александр Жаров, Сергей Брилев, Мария Захарова, Алексей Пушков, Демьян Кудрявцев, Анна Качкаева, Тихон Дзядко, Иван Голунов

статья Вопросы гигиены

06.11.2019
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Конференцию ОБСЕ по теме свободы прессы в этом году решили провести в Москве. Главными спикерами были Сергей Лавров, Мария Захарова, Кирилл Вышинский, Сергей Брилев, Алексей Пушков, Александр Жаров. Звучали бессвязные страстные речи о заговоре русофобов и притеснениях российских государственных СМИ.

В мероприятии приняли участие знаковые фигуры "либерального мейнстрима" - Иван Голунов, журналисты "Новой газеты", Тихон Дзядко, Анна Качкаева, Демьян Кудрявцев.

Комментарии 8 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
06.11.2019
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн

Чудо об Иване

Илья Мильштейн, 11.06.2019

Не следует поддаваться эйфории с элементами радостной капитуляции. А иначе как оценить заявление Галины Тимченко и ее коллег, призывающих завтра не выходить на демонстрацию в поддержку свободы слова, ибо переговоры с мэрией по этому поводу "зашли в тупик". Так ведь совсем недавно, незадолго до чуда, заходили в тупик и переговоры адвокатов Голунова со следователями и с судьей.
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