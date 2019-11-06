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Конференцию ОБСЕ по теме свободы прессы в этом году решили провести в Москве. Главными спикерами были Сергей Лавров, Мария Захарова, Кирилл Вышинский, Сергей Брилев, Алексей Пушков, Александр Жаров. Звучали бессвязные страстные речи о заговоре русофобов и притеснениях российских государственных СМИ.
В мероприятии приняли участие знаковые фигуры "либерального мейнстрима" - Иван Голунов, журналисты "Новой газеты", Тихон Дзядко, Анна Качкаева, Демьян Кудрявцев.
Не следует поддаваться эйфории с элементами радостной капитуляции. А иначе как оценить заявление Галины Тимченко и ее коллег, призывающих завтра не выходить на демонстрацию в поддержку свободы слова, ибо переговоры с мэрией по этому поводу "зашли в тупик". Так ведь совсем недавно, незадолго до чуда, заходили в тупик и переговоры адвокатов Голунова со следователями и с судьей.