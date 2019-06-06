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Слова, которые появились на фейсбук-странице нового украинского президента Владимира Зеленского в день начала его первого официального визита в Брюссель, почему-то вызвали особое бешенство у официальных российских и неофициальных пророссийских медиа. Пропагандистам показалось возмутительным, что украинский президент "посмел" поставить в один ряд гибель пятилетнего мальчика, застреленного подвыпившими полицейскими в Переяславе, и смерти украинских детей - жертв российского нападения на Донбасс.
Конечно, гибель ребенка - пусть даже случайная - от рук тех, кто должен охранять общественный порядок, а не развлекаться с оружием, - демонстрирует серьезные проблемы в системе, причем проблемы нравственные. Но украинцы для того и хотят перемен в собственной стране, чтобы таких проблем не возникало. И умеют на такие проблемы реагировать - как показали протесты против самоуправства милиционеров во Врадиевке, с которых, собственно, и началась эрозия режима Януковича.
А вот с войной пикетами и протестами не совладаешь. Война, которую Россия развязала против Украины и продолжает по сей день, бьет в первую очередь по самым слабым - по детям, по старикам, по обездоленным. Она отбирает жизни, она ломает судьбы, она сгоняет людей с насиженных мест. И да, она убивает детей. Говоря о несчастном ребенке, ставшем жертвой трагической преступной случайности, можем ли мы забывать о десятках убитых украинских детей, которые стали жертвами преднамеренного преступления Владимира Путина и ближайшего окружения российского правителя.
Ведь все эти люди - Путин, Медведев, Патрушев, Шойгу, Нарышкин и прочие лавровы - собирались в Кремле, чертили планы, как они нападут на Украину, как они ее "урезонят" и прикарманят. И знали, наверняка знали, что жертвами их безумных планов станут сотни детей, женщин, защитников своей страны от агрессора. Они были к этому готовы. И это вам не пьяный полицейский, не понимавший, куда он целится. Это настоящие маньяки. Маньяки, которым никогда не приснятся убитые ими малыши. Потому что все эти погибшие для них - просто материал, который помогает управлять Россией и ощущать себя повелителями вселенной. А ради безумия - все средства хороши, даже детская кровь на старческих руках.
Поэтому не стоит упрекать президента Зеленского за то, что он сказал правду об агрессии и вспомнил об убитых детях. О чем вообще должен думать уважающий себя даже не президент, а просто гражданин, как не о своих невинных согражданах, ставших жертвами войны и террора? Какую еще позицию он может занять, кроме позиции осуждения агрессора?
Министр труда Максим Топилин заявил, что выплата пенсий новым гражданам РФ, проживающим в Донбассе, не станет проблемой для российского бюджета. Ведь вовсе не факт, что эти граждане вообще получат деньги. Как выразился министр, "человек, чтобы получать пенсию, все равно должен зарегистрироваться на территории России сначала, поэтому посмотрим, как будет происходить этот процесс". Илья Мильштейн - о запредельном цинизме российских властей.