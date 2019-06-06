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Также: Портников, Украина, Россия, Война, Колонки, Европа, Политика, Дети, Мир, Общество | Персоны: Виталий Портников, Владимир Зеленский

статья Дети и убийцы

Виталий Портников, 06.06.2019
Виталий Портников
Виталий Портников
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Слова, которые появились на фейсбук-странице нового украинского президента Владимира Зеленского в день начала его первого официального визита в Брюссель, почему-то вызвали особое бешенство у официальных российских и неофициальных пророссийских медиа. Пропагандистам показалось возмутительным, что украинский президент "посмел" поставить в один ряд гибель пятилетнего мальчика, застреленного подвыпившими полицейскими в Переяславе, и смерти украинских детей - жертв российского нападения на Донбасс.

Конечно, гибель ребенка - пусть даже случайная - от рук тех, кто должен охранять общественный порядок, а не развлекаться с оружием, - демонстрирует серьезные проблемы в системе, причем проблемы нравственные. Но украинцы для того и хотят перемен в собственной стране, чтобы таких проблем не возникало. И умеют на такие проблемы реагировать - как показали протесты против самоуправства милиционеров во Врадиевке, с которых, собственно, и началась эрозия режима Януковича.

А вот с войной пикетами и протестами не совладаешь. Война, которую Россия развязала против Украины и продолжает по сей день, бьет в первую очередь по самым слабым - по детям, по старикам, по обездоленным. Она отбирает жизни, она ломает судьбы, она сгоняет людей с насиженных мест. И да, она убивает детей. Говоря о несчастном ребенке, ставшем жертвой трагической преступной случайности, можем ли мы забывать о десятках убитых украинских детей, которые стали жертвами преднамеренного преступления Владимира Путина и ближайшего окружения российского правителя.

Ведь все эти люди - Путин, Медведев, Патрушев, Шойгу, Нарышкин и прочие лавровы - собирались в Кремле, чертили планы, как они нападут на Украину, как они ее "урезонят" и прикарманят. И знали, наверняка знали, что жертвами их безумных планов станут сотни детей, женщин, защитников своей страны от агрессора. Они были к этому готовы. И это вам не пьяный полицейский, не понимавший, куда он целится. Это настоящие маньяки. Маньяки, которым никогда не приснятся убитые ими малыши. Потому что все эти погибшие для них - просто материал, который помогает управлять Россией и ощущать себя повелителями вселенной. А ради безумия - все средства хороши, даже детская кровь на старческих руках.

Поэтому не стоит упрекать президента Зеленского за то, что он сказал правду об агрессии и вспомнил об убитых детях. О чем вообще должен думать уважающий себя даже не президент, а просто гражданин, как не о своих невинных согражданах, ставших жертвами войны и террора? Какую еще позицию он может занять, кроме позиции осуждения агрессора?

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Виталий Портников, 06.06.2019
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