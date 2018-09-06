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Западные медиа уже который день не могут успокоиться из-за появления в российском телевизионном эфире программы "Москва. Кремль. Путин". Она действительно стоит внимания журналистов, потому что в ней российская телевизионная пропаганда превзошла саму себя - хотя могло показаться, что дальше уже некуда. В этой программе прекрасно все, ну буквально все: от угодливости на лицах ведущего и гостей эфира до тщательно подобранного видеоряда, призванного продемонстрировать мужественность и человечность обожествляемого объекта не только в контакте с чиновниками и охранниками, но даже в соприкосновении с козерогами.

Для человека, не впавшего в кремлевскую прелесть, эта программа должна быть в первую очередь смешной, забавной в своем неуклюжем подобострастии. Но западным журналистам хочется не смеяться, а анализировать, анализировать всерьез - и в этом состоит их главная ошибка по отношению к Путину и кремлевскому режиму в целом. Хочется думать, что все это рационально. Что российский президент на фоне пенсионной реформы так озабочен снижением своего рейтинга, что решил запустить в эфир специальную телевизионную программу о себе любимом. Что задача Соловьева с компанией - этот рейтинг поднять.

Рационально мыслящему человеку трудно сказать себе, что он наблюдает самый обыкновенный маразм - естественную стадию развития любого авторитарного режима. Никто не знал, упал или поднялся рейтинг дорогого Леонида Ильича, когда на генсека стали навешивать одну звезду героя за другой, а написанные группой спичрайтеров "мемуары" издавались миллионными тиражами и были отмечены Ленинской премией. Никто не думал о рейтинге дорогого Никиты Сергеевича, когда его награждали похожими звездами - только за более короткий срок - и издавали толстенную книженцию "Лицом к лицу с Америкой", в которой безразмерный репортаж об американских приключениях первого секретаря завершался стихотворным письмом простого гражданина со строчками "пред вами падаю ниц".

Когда рейтинг Иосифа Виссарионовича 22 июня 1941 года действительно упал, вождь просто спрятался от соратников и населения. А вот когда ему удалось забросать гитлеровцев трупами подданных, тут уж даже не восхвалению, а обожествлению сановного вурдалака не было границ - и оно продолжилось как раз до 5 марта 1953 года, когда после стенаний разнообразных грибачевых о том, что Сталину не удалось прожить столь важные для строительства коммунизма десять тысяч лет пишущая и снимающая обслуга перешла к облизыванию других портретов.

Все эти оды, фильмы и программы - они не для народа, а для одного-единственного потребителя, как и секс в публичном доме не для публики, а для клиента. И то, и другое по обыкновению хорошо оплачивается. Раньше - Переделкином и поездками за шмотками в Югославию, а теперь вообще озером Комо. Есть за что лизать.

Так что дело вовсе не в пенсионной реформе и упавшем рейтинге. Дело в том, что дорогому Владимиру Владимировичу давно уже недостаточно быть столбовой дворянкой, он хочет быть владычицей морскою. Он хочет, чтобы пред ним падали ниц. И они падают.