О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Голодовка Сенцова | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Победобесие
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/portnikov/m.272552.html | http://mirror715.graniru.info/opinion/portnikov/m.272552.html
Также: Портников, Телевидение, История, Президент, Колонки, СМИ, Общество, Россия, Политика | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин, Владимир Соловьев, Иосиф Сталин

статья Концерт по заявке

Виталий Портников, 06.09.2018
Виталий Портников
Виталий Портников
Реклама
статья Статья

Блин Комо

Злоба прорывается разве что в словах о "жулике и мошеннике" Навальном, а тревога - в упоминании о занятиях бизнесом в девяностые, когда Соловьев, дескать, и поднакопил денежку, которую позже вложил в недвижимость. В Москве, в Переделкине и на озере Комо.

Илья Мильштейн
29.09.2017
26
Дерьмометр 24.10.2013
в блоге Соловьев за Суслова

Западные медиа уже который день не могут успокоиться из-за появления в российском телевизионном эфире программы "Москва. Кремль. Путин". Она действительно стоит внимания журналистов, потому что в ней российская телевизионная пропаганда превзошла саму себя - хотя могло показаться, что дальше уже некуда. В этой программе прекрасно все, ну буквально все: от угодливости на лицах ведущего и гостей эфира до тщательно подобранного видеоряда, призванного продемонстрировать мужественность и человечность обожествляемого объекта не только в контакте с чиновниками и охранниками, но даже в соприкосновении с козерогами.

Для человека, не впавшего в кремлевскую прелесть, эта программа должна быть в первую очередь смешной, забавной в своем неуклюжем подобострастии. Но западным журналистам хочется не смеяться, а анализировать, анализировать всерьез - и в этом состоит их главная ошибка по отношению к Путину и кремлевскому режиму в целом. Хочется думать, что все это рационально. Что российский президент на фоне пенсионной реформы так озабочен снижением своего рейтинга, что решил запустить в эфир специальную телевизионную программу о себе любимом. Что задача Соловьева с компанией - этот рейтинг поднять.

Рационально мыслящему человеку трудно сказать себе, что он наблюдает самый обыкновенный маразм - естественную стадию развития любого авторитарного режима. Никто не знал, упал или поднялся рейтинг дорогого Леонида Ильича, когда на генсека стали навешивать одну звезду героя за другой, а написанные группой спичрайтеров "мемуары" издавались миллионными тиражами и были отмечены Ленинской премией. Никто не думал о рейтинге дорогого Никиты Сергеевича, когда его награждали похожими звездами - только за более короткий срок - и издавали толстенную книженцию "Лицом к лицу с Америкой", в которой безразмерный репортаж об американских приключениях первого секретаря завершался стихотворным письмом простого гражданина со строчками "пред вами падаю ниц".

Когда рейтинг Иосифа Виссарионовича 22 июня 1941 года действительно упал, вождь просто спрятался от соратников и населения. А вот когда ему удалось забросать гитлеровцев трупами подданных, тут уж даже не восхвалению, а обожествлению сановного вурдалака не было границ - и оно продолжилось как раз до 5 марта 1953 года, когда после стенаний разнообразных грибачевых о том, что Сталину не удалось прожить столь важные для строительства коммунизма десять тысяч лет пишущая и снимающая обслуга перешла к облизыванию других портретов.

Все эти оды, фильмы и программы - они не для народа, а для одного-единственного потребителя, как и секс в публичном доме не для публики, а для клиента. И то, и другое по обыкновению хорошо оплачивается. Раньше - Переделкином и поездками за шмотками в Югославию, а теперь вообще озером Комо. Есть за что лизать.

Так что дело вовсе не в пенсионной реформе и упавшем рейтинге. Дело в том, что дорогому Владимиру Владимировичу давно уже недостаточно быть столбовой дворянкой, он хочет быть владычицей морскою. Он хочет, чтобы пред ним падали ниц. И они падают.

Комментарии 101 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 06.09.2018
статья Статьи по теме
Виталий Портников

Без смеха и упрека

Виталий Портников, 25.01.2018

Российские блюстители нравственности возмущены, что их самое любимое, самое правильное руководство за весь ХХ век - Сталина и его камарилью - изображают какими-то мерзкими клоунами. Так это же не комедия, это жизнь. Они и были клоунами - только страшными. В темные времена - страшные клоуны.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Узник замка Миф

Илья Мильштейн, 27.04.2015

Широко разрекламированный фильм "Президент" целиком и полностью укладывается в одический жанр и другим, конечно же, быть не мог. Таковы каноны, такова и обстановка в стране. Это очень предсказуемое кино, в котором творится культ личности национального лидера и вся новейшая история пропитывается мифами.
Фото и Видео
46768
Play own
Обменять всех на всех!
46545
Play own
"Новое величие": Крюков объявляет голодовку
46507
Play own
Петербург: жестокий разгон акции 9 сентября
46510
Play own
Столкновения на Большой Дмитровке
Реклама


Выбор читателей
статья Голодовка Сенцова: 132-й день
Олег Сенцов, 09.08.2018. Источник: ФБ-страница Людмилы Денисовой
новость Как Асад не дозвонился
Башар Асад и Владимир Путин. Кремль, 20.10.2015. Фото: kremlin.ru
новость ЦПЭ охотится на школьниц
Камилла Брайловская. Фото с личной ФБ-страницы
в блоге Американцы петушатся
383
статья Спасти Сенцова: ВИДЕО
Пикет у администрации президента в поддержку Сенцова. Кадр "Граней"
РЕКЛАМА
статья Россия уходит в астрал
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Сбербанк теряет валюту
Штаб-квартира Сбербанка России. Фото: mos.ru
в блоге Максима Соколова распылят
383
в блоге Солдат Шумков: улики
12461
новость Неудавшееся бегство Ассанжа
Джулиан Ассанж. Фото: usasnich.com
новость Антивирусный патриотизм
Логотип "Лаборатории Касперского"
новость Волнения в КБР: молчание властей
Противостояние в Кёнделене. Кадр видео "Кавказского узла"
новость Австрийское дело Воротникова
Олег Воротников в Австрии. Кадр НТВ
новость Хакасия: едрос Зимин слился
Виктор Зимин. Фото: r-19.ru
новость Петров и Боширов: голландский эпизод
Александр Петров и Руслан Боширов. Источник: Metropolitan police
в блоге Закрытый суд над "врагом народа"
25645
в блоге Все равно нам не верят
383
новость Новые старые санкции
Евгений Пригожин. Источник: rupolit.net
новость Гибель группы Джемаля: опасный отчет
Михаил Ходорковский. Кадр "Радио Свобода"
новость Эстония: срок за работу на ГРУ
Харьюский уездный суд. Фото: err.ee