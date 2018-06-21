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Уголовное дело, которое в Армении возбудили против депутата парламента от еще недавно правившей Республиканской партии и бывшего заместителя министра обороны Манвела Григоряна, стало для многих жителей страны настоящим шоком. Генерал, который в воюющей стране ворует у солдат лекарства, форму и продукты, - это, конечно, крайняя форма нравственного разложения постсоветской элиты. Это та же самая номенклатура, но существующая в рыночных отношениях, научившаяся ценить и воровать все, что можно использовать для бизнеса.

Читая новости о деле Григоряна, я вспоминал, во что превратилась украинская армия накануне нападения России на нашу страну. Дело ведь не только в российской агентуре, в том, что Янукович назначал министрами граждан соседней страны. Дело и в том, что армию просто разворовывали, она была для политиков и генералов просто плацдармом для воровства, а вовсе не военной организацией.

И это началось вовсе не при Януковиче. Так было и при Кучме, и при Ющенко. Любые попытки это остановить сталкивались с искренним непониманием со стороны ворующих. И в самом деле - зачем нужна армия стране, на которую никто не собирается нападать? Не лучше ли ее расхитить? И я покривил бы душой, если бы сказал, что расхищение прекратилось после начала войны, когда граждане должны были обеспечивать и армию, и добровольческие батальоны буквально с миру по нитке.

Мы постоянно узнаем о раскрытии коррупционных преступлений, связанных с вооруженными силами. И не можем понять - как же так, во время войны? Но Армения живет "во время войны" буквально с первого дня после провозглашения независимости, два ее предыдущих президента были лидерами Нагорного Карабаха - и это ничему не мешает.

Постсоветская номенклатура живет сегодняшним днем. Она может произносить патриотические лозунги и воровать одновременно. Я бы сказал - чем громче лозунг, тем больше ворья.

И России это касается в полной мере. Россия-то и войны организует ради обогащения своей верхушки. Путин, Шойгу, Патрушев, Бортников - бизнесмены в погонах, а какие-нибудь Сердюков с Рогозиным - так и вовсе без погон. Но российские вооруженные силы давно уже стали местом для обогащения просто потому, что на них тратят во много раз больше средств, чем на армянскую или украинскую армию. Не расхитить такой бюджет - это сущий идиотизм, а Россией управляют, может быть, проходимцы, но никак не идиоты.

И, конечно, война. Война все спишет - это про них. Сколько можно списать, потерять, продать - чем больше войн и смертей, тем они богаче. Не случайно в последние годы и армия, и разведка перешли на аутсорсинг, когда "частникам" поручается все - от завоеваний до заказных убийств, а регулярные силы применяются только в критической ситуации.

И это вовсе не потому, что так дешевле и безопаснее, не только потому, что "нас там нет". Это еще и прибыльнее.