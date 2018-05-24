О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Победобесие | Пропавшие за Крым | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/portnikov/m.270216.html | http://mirror715.graniru.info/opinion/portnikov/m.270216.html
Также: Портников, Украина, Президент, Право, Криминал, Колонки, Европа, Россия, Общество, Происшествия, Мир, Политика | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин, Сергей Аксенов, Виктор Янукович, Владимир Константинов, Владислав Сурков

статья Присоединиться и делиться

Виталий Портников, 24.05.2018
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
Реклама
статья Статья

Крымодеры

Сейчас, когда я пишу эти строки, советские мародеры растаскивают на части украинский и татарский Крым. Так некогда палачи на Голгофе делили скудную одежду Христа. Сергей Гоблинович Аксенов ссорится из-за общака с Рамзаном Кадыровым и российскими бандитскими компаниями. Ибо каждый, кто польстится на чужое, - бандит.

Валерия Новодворская
20.03.2014

Арест в Москве бывшего ялтинского "градоначальника" Андрея Ростенко может быть представлен официальной пропагандой и ее крымскими служителями как проявление непрестанной самоотверженной борьбы с коррупцией, которая ведется лично Владимиром Путиным и преданным ему крымским наместником Сергеем Аксеновым. Но на самом деле этот арест напоминает совсем о другом - о подлинном характере оккупационного режима, установленного в Крыму после аннексии.

Ведь что такое оккупационный режим, к которому мы привыкли? Это либо присланные из центра гауляйтеры, которые железной рукой правят покоренными народами и разворовывают завоеванную территорию к своему удовольствию и к удовлетворению Всенародно Избранного Оккупанта, - либо подъем с самого общественного дна маргинальных предателей, которые хотят услужить новой власти, а в обмен получают должности и деньги. Это либо Кох - либо Квислинг. Но в крымских условиях этот никакой не Кох и даже не Квислинг. Это всего лишь Аксенов и Константинов.

Нельзя сказать, что эти люди присланы в Крым из Москвы. И нельзя сказать, что они поднялись с самого общественного дна, неудовлетворенные и обозленные. Классический режим оккупации - это Донбасс с его Сурковым - куратором и Захарченко (Плотницким, Моторолой и прочими) - выгодополучателями. Вот эти люди были ничем, а стали всем. Вот где есть гауляйтеры, в погонах или без, которые диктуют правила игры местным квислингам, назначают наместников и устраивают опереточные перевороты.

А крымский режим - это режим воровок на доверии. Смысл аннексии как раз в том, что элита автономии, которая занималась расхищением полуострова во времена Януковича (а многие еще с начала 90-х) осталась при своих интересах. Спикер "парламента" не сменился, разве что подвинули вороватых "макеевских" соратников Януковича, но они всегда были чужеродным телом среди доморощенных крымских уголовников, всех этих разнообразных "башмаков", о которых впору можно было снимать сериал "Криминальный Симферополь" (Феодосия, Ялта, Судак, Севастополь - подходит любой город полуострова, всюду мрак).

Москва обеспечила настоящую - с кремлевской, да и с симферопольской точки зрения - крымскую самостоятельность. Самостоятельность воровства, которая, разумеется, обеспечивается готовностью сохранивших власть и деньги проходимцев делиться со своими покровителями и ни в чем им не перечить. За это Аксенов с Константиновым и компанией получили Крым в пользование - разумеется, до ограды российских военных баз. Там воруют уже генералы, адмиралы и прочая шушера в погонах.

И то, что время от времени кого-то из коррупционеров арестовывают свои же, не должно никого удивлять. Умение делиться наворованным - это тоже наука, которую не каждому дано усвоить на отлично: часто мешают глупость и жадность. Собственно, такие же расправы над теми, кто не научился делиться, - от арестов до убийств - в Крыму были и во времена Януковича. Путин лишь сохранил режим "воровок на доверии" в его первозданной чистоте - именно поэтому Крым сегодня выглядит даже не путинской Россией, а заповедником исчезнувшей в 2014 году криминальной Украины Януковича с ее воровским беспределом, правовым нигилизмом и могуществом новых "башмаков".

Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 24.05.2018
статья Статьи по теме
Виталий Портников. Courtesy photo

Дьявол вербует сотрудников

Виталий Портников, 03.04.2015

Крымские татары десятилетиями боролись за возвращение домой – и вернулись, потому что Крым – их Родина. Именно их Родина. И никакие речи Аксенова в переводе, никакие провокации наследников Андропова, никакие придуманные в ФСБ организации и "правильные" телеканалы не заставят их об этом забыть.

Проверка на годность

Дарья Костромина, 17.03.2015

Год после аннексии: как изменилась жизнь простых крымчан? Стала ли она богаче и привольнее? Как живется им по российским законам, с новыми судами, полицией и бюрократией? Рассказывают участница Крымской полевой миссии по правам человека Александра Крыленкова и адвокат Джемиль Темишев, который ведет несколько политических дел в Крыму.
Николай Митрохин

Грубые люди

Николай Митрохин, 27.08.2014

Судьба ДНР и ЛНР в военном отношении настолько висит на волоске, что российские военные выполняют роль реанимационной бригады, стремящейся довезти пациента до больницы. В практическом плане это означает попытку Путина сохранить лицо и продлить существование этих "республик" как минимум до конца переговоров.
Фото и Видео
43381
Play own
Задержания на согласованном митинге
Севастополь, 9 мая 2018. Фото Александры Ефименко
9 мая в Крыму: дети (15 фото)
43229
Play own
Избиение демонстрантов в Петербурге
43232
Play own
Мы вас не боимся
Реклама


Выбор читателей
статья Голодовка Сенцова: день 11-й
новость Сирия: призрачная бомбежка
Нефтяные объекты в Хушаме. Кадр видео из твиттера @ISIS_Hunters
новость Юлия Скрипаль: первое интервью
Юлия Скрипаль. Кадр видеообращения
статья Закон Жириновского
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Королева красоты
РЕКЛАМА
новость Путинофилы у власти в Италии
Джузеппе Конте. Кадр видео Reuters
новость Отставки в "Русале"
Логотип "Русала"
новость Увольнение за Ротенберга и Тимченко
Александр Кудрин. Фото: finparty.ru
новость Чудо-ракета падает
Крылатая ракета. Фото Reuters.
в блоге Тайный подвиг Кудрина
383
новость "Правосек" Шумков: голодовка за Сенцова
Александр Шумков. Фото с ФБ-страницы "Свободу Олександру Шумкову - FreeShumkov"
новость ВТБ: Мы не кредитуем Дерипаску
Олег Дерипаска и Андрей Костин. Фото: emelinaludmila.ru
новость Разорительный Страсбург
ЕСПЧ. Фото: echr.coe.int
новость Курган: суд за Telegram
Курганский горсуд. Фото: kurgansky.krg.sudrf.ru
новость ФСБ выдворяет раввина
Ошер Кричевский. Фото: vomske.ru
статья Абрамовича не пускают в Англию
Илья Мильштейн
в блоге На Родину не жалуются
383
новость Украина: отказ татарскому активисту
Ильмир Имаев после освобождения из колонии, 31.07.2017. Источник: idelreal.org
новость Закон о контрсанкциях принят
Госдума. Кадр НТВ
новость Минск: срок украинскому журналисту
Павел Шаройко. Источник: ukrinform.ua