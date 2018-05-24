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Арест в Москве бывшего ялтинского "градоначальника" Андрея Ростенко может быть представлен официальной пропагандой и ее крымскими служителями как проявление непрестанной самоотверженной борьбы с коррупцией, которая ведется лично Владимиром Путиным и преданным ему крымским наместником Сергеем Аксеновым. Но на самом деле этот арест напоминает совсем о другом - о подлинном характере оккупационного режима, установленного в Крыму после аннексии.

Ведь что такое оккупационный режим, к которому мы привыкли? Это либо присланные из центра гауляйтеры, которые железной рукой правят покоренными народами и разворовывают завоеванную территорию к своему удовольствию и к удовлетворению Всенародно Избранного Оккупанта, - либо подъем с самого общественного дна маргинальных предателей, которые хотят услужить новой власти, а в обмен получают должности и деньги. Это либо Кох - либо Квислинг. Но в крымских условиях этот никакой не Кох и даже не Квислинг. Это всего лишь Аксенов и Константинов.

Нельзя сказать, что эти люди присланы в Крым из Москвы. И нельзя сказать, что они поднялись с самого общественного дна, неудовлетворенные и обозленные. Классический режим оккупации - это Донбасс с его Сурковым - куратором и Захарченко (Плотницким, Моторолой и прочими) - выгодополучателями. Вот эти люди были ничем, а стали всем. Вот где есть гауляйтеры, в погонах или без, которые диктуют правила игры местным квислингам, назначают наместников и устраивают опереточные перевороты.

А крымский режим - это режим воровок на доверии. Смысл аннексии как раз в том, что элита автономии, которая занималась расхищением полуострова во времена Януковича (а многие еще с начала 90-х) осталась при своих интересах. Спикер "парламента" не сменился, разве что подвинули вороватых "макеевских" соратников Януковича, но они всегда были чужеродным телом среди доморощенных крымских уголовников, всех этих разнообразных "башмаков", о которых впору можно было снимать сериал "Криминальный Симферополь" (Феодосия, Ялта, Судак, Севастополь - подходит любой город полуострова, всюду мрак).

Москва обеспечила настоящую - с кремлевской, да и с симферопольской точки зрения - крымскую самостоятельность. Самостоятельность воровства, которая, разумеется, обеспечивается готовностью сохранивших власть и деньги проходимцев делиться со своими покровителями и ни в чем им не перечить. За это Аксенов с Константиновым и компанией получили Крым в пользование - разумеется, до ограды российских военных баз. Там воруют уже генералы, адмиралы и прочая шушера в погонах.

И то, что время от времени кого-то из коррупционеров арестовывают свои же, не должно никого удивлять. Умение делиться наворованным - это тоже наука, которую не каждому дано усвоить на отлично: часто мешают глупость и жадность. Собственно, такие же расправы над теми, кто не научился делиться, - от арестов до убийств - в Крыму были и во времена Януковича. Путин лишь сохранил режим "воровок на доверии" в его первозданной чистоте - именно поэтому Крым сегодня выглядит даже не путинской Россией, а заповедником исчезнувшей в 2014 году криминальной Украины Януковича с ее воровским беспределом, правовым нигилизмом и могуществом новых "башмаков".