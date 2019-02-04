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Историю пыток принято исследовать, описывая орудия, которые использовались для истязания людей, и в ХХI веке эта методика едва ли устарела. Разница лишь в скорости распространения информации. В эпоху инквизиции могли пройти годы, прежде чем изустная молва доносила до устрашенных горожан и сельских жителей новые способы воздействия на еретиков и выведывания подноготной правды. Сегодня все происходит гораздо быстрей. Теперь это мемы в социальных сетях, типа знаменитой бутылки из-под шампанского в казанском ОВД "Дальний", символизирующей российскую пыточную систему допросов. Символов таких уже немало, и словарный наш запас постепенно расширяется.

Вчера в обиход введено новое слово - шуруповерт; впрочем, не станем утверждать, что данный инструмент дознания в деле "анархистов-террористов" употреблялся силовиками впервые. Однако именно вчера из рассказа задержанного аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова в изложении его подельницы Виктории Захваткиной и адвоката Светланы Сидоркиной мы узнали об оригинальной практике применения данного прибора. "Его шуруповертом тыкали и угрожали, что будут запихивать что-то в задний проход". "...Какой-то из сотрудников подставил предмет, похожий на шуруповерт, и этот шуруповерт приложил к грудной клетке снизу справа и сказал, что его используют, если он не будет делать то, что они просят". Короче, вчера это слово прогремело на всю страну.

Однако история любого гестапо будет неполной, если мы не поймем, почему, собственно, сотрудники карательных органов так охотно и безнаказанно пытают соотечественников, а также некоторых особенно бесправных иностранцев. И отчего руководство ФСБ и МВД, публично вроде бы не поддерживающее садистские технологии следствия, дружно выступает против предложения правозащитников дополнить УК РФ статьей, по которой должностных лиц можно было бы привлекать к ответственности за пытки. Как вообще так вышло, что все эти бутылки, карандаши, электрошокеры, противогазы и прочие шуруповерты, не говоря уж о незатейливых избиениях, стали рутиной в криминальных новостных сводках.

Размышляя на заданную тему, нельзя не вспомнить о традициях, которые корнями своими уходят в далекое и не слишком далекое прошлое - от времен татаро-монгольских до петровских, от шпицрутенов царя Николая до казематов царя Иосифа. Но проблема тут не только в традициях. Вековые обычаи, пусть и с немалым трудом, преодолеваются, если на месте бывшей тоталитарной империи устанавливается правовое государство. Если же на этой территории водворяется полицейский режим, да еще соединяющий в себе как основу идеологии мракобесие царских времен и чекистское наследие, то история повторяется. История пыток продолжается на современном этапе.

Отдельно следует заметить, что в действиях одичавших карательных органов, правящих Россией, прослеживается и некая логика, и даже, как бы поточнее выразиться, политическая дальновидность. Лишив граждан возможности отстаивать свои права цивилизованным путем, то есть фактически отменив и президентские, и парламентские, и губернаторские выборы, запретив протестные акции, придушив свободу слова, начальство догадывается, что само провоцирует их на поступки, которые не одобряет закон. Как некогда царская власть плодила народовольцев и других несогласных. Правда, россияне в массе своей пока на провокацию не поддаются, сколько над ними ни измывайся, и тогда опасных смутьянов приходится выдумывать.

Буквально на пустом месте создавая "революцию", как в деле "Артподготовки". Буквально на пустом месте, при помощи засланных казачков из ФСБ и ЦПЭ, учреждая в ресторане "Макдоналдс" экстремистскую организацию "Новое величие". А есть ведь еще и украинцы, которые, согласно контртеррористическим методичкам, прямо обязаны мстить оккупантам, и вот уже десятки граждан соседнего государства сидят в российских тюрьмах, ожидая или дождавшись суда. Большинство явно сидит ни за что, зато устрашающий их пример, по замыслу кремлевского руководства, должен служить предостережением для Петра Порошенко и его спецслужб.

По всей видимости, предостережением для неких неведомых террористов с бомбами должно стать и дело "Народной самообороны". Молодых людей, занимавшихся борьбой с рейдерами, которых опекают спецслужбы, и тем, вероятно, вызвавших дополнительное раздражение у руководства. Потому их так прессуют - Азата Мифтахова, Даниила Галкина, Илью Губского - применяя весь аресенал запугивания, от угроз до зверских пыток.

Однако общество, в котором происходят эти беззакония, все-таки не до такой степени задавлено, как при татаро-монголах и Сталине. Общество, в котором дозволена адвокатская деятельность, худо-бедно выживают правозащитники и не прикрыт интернет, сопротивляется. Адвокаты вытаскивают своих подзащитных - всех, кроме одного. Правозащитники устраивают громкий скандал. Люди вообще волнуются, так и не сумев привыкнуть к пыточным новостям из чуть ли не ежедневных хроник, и пресловутый шуруповерт, олицетворяя эпоху закручивания гаек, порождает и возмущение, и гнев. Сильные чувства порождает, которые, неровен час, выплеснутся наружу. В той или иной форме, чему опять-таки в истории примеров множество.

В конце концов государство, терроризирующее целый свет и собственных граждан, представляет смертельную опасность и для себя. Сатанея от вседозволенности, оно уже и внутри страны не мыслит жизни без провокаций и кидается на всех подряд, подобно врагу, который вторгся в чужие пределы. Так рушатся царства, о которых замученные бесконечным средневековьем подданные при всем желании не могут сказать ничего хорошего. Разве что под пыткой.