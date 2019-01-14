О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Победобесие
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/milshtein/m.274679.html | http://mirror715.graniru.info/opinion/milshtein/m.274679.html
Также: Мильштейн, Россия, Мир, Криминал, Колонки, Политика, Происшествия, Война, СМИ, Общество | Персоны: Илья Мильштейн, Александр Расторгуев, Орхан Джемаль, Евгений Пригожин, Максим Шевченко, Михаил Ходорковский

статья Свидетели Мартина

Илья Мильштейн, 14.01.2019
Илья Мильштейн
Илья Мильштейн
Реклама
статья Статья

Операция закрытия

Другое дело, ежели цепочка замыкается на убийцах, которые передали похищенные у журналистов вещи тем, кто позже провел громкую спецоперацию прикрытия. Спецоперация до некоторой степени удалась: главный редактор ЦУРа уволился, а Ходорковский прекратил финансирование проекта.

Илья Мильштейн
03.09.2018

Сперва пригожинское "агентство" - с открытым письмом к Следственному комитету и нелицеприятными вопросами. Целью которых являлось разоблачение, вообразите себе, клеветы, распространяемой "группой анонимных, предположительно, мошенников" из центра "Досье". Затем, часов тринадцать спустя, долгожданный ответ, хотя и странный. Официальный представитель СК Светлана Петренко, вступаясь за оболганных, почему-то предъявила претензии "Центру управления расследованиями", который был закрыт после гибели съемочной группы. Далее, задетый журналистом Шевченко, в полемику ввязался и сам кремлевский повар. Тот обозвал олигарха "ссученным барыгой", а этот обогатил родную речь словосочетанием "петух распальцованный". Ну и вишенкой на торте - воскресный текст в знаменитом таблоиде.

Дело в том, что одной из ключевых фигур в расследовании центра "Досье" стал фиксер Мартин, которого порекомендовал журналистам военкор ФАН Кирилл Романовский. Фиксер обернулся немецкой гражданкой, в живой природе отсутствующей, и тут образовалась цепочка: повар - Романовский - "Мартин" - шофер - местный жандарм - организаторы убийства - киллеры. Все в той или иной мере связанные с ЧВК. Коллеги из "Комсомолки" поставили перед собой задачу повышенной сложности: найти этого фиксера и тем посрамить Михаила Ходорковского и его репортеров, обвиняющих соратников Пригожина в убийстве журналистов, - и с задачей, как могло показаться, отлично справились, буквально за три дня. Им открылось, что это француз по имени Флоран Вернье, фотокорреспондент AFP в Центральноафриканской Республике, который решил, помогая россиянам, подзаработать левые деньги и потому скрылся под псевдонимом. Это был великолепный ход в пропагандистской войне РФ с МБХ, но вот беда: и француз не сознался в том, что он Мартин, и, главное, Романовский не признал в нем фиксера.

То есть во всех случаях вышел облом. СК не сумел на должном уровне защитить ФАН, убедив нас разве что в том, что следователи очень плохо относятся к Ходорковскому, но это вряд ли поможет им в расследовании преступления. Пригожин подтвердил свою репутацию матерого уголовника с соответствующим словарным запасом. Коллеги из государствообразующего таблоида рассказали нам очередную историю про испанского диспетчера - с той лишь разницей, что диспетчер оказался французским и не согласился свидетельствовать в пользу Кремля.

Иными словами, наиболее эффективным средством противодействия обвинениям в убийстве для пригожинских и тех, кто их поддерживает на самом верху, в МИДе, в силовых ведомствах и в прессе, по-прежнему остается молчание. Между тем они разговаривают, и всякий раз, как президент Путин заявит, что погибшие вели себя неправильно и потому стали жертвами "покушения местных группировок", Петренко изобличит ЦУР, Пригожин осрамит Шевченко, а коллеги найдут Мартина, это оборачивается стыдом и позором. Собственно, иначе и не бывает в подобных ситуациях, вспомним хоть Лугового с Ковтуном или Чепигу с Бошировым, но о том, что обвиняемые и их пособники не учитывают опыт прошлых ошибок, говорить не приходится.

Ибо стыд и позор - это условия игры, в которую играет начальство с присущими ему туристами и пехотинцами. Им непременно надо сообщить публике, что именно они и убили, и правила не меняются. Правила соблюдаются строго.

Ну а мы живем с этим знанием, от злодеяния к злодеянию, как бы и припирая их к стенке, убийц, и поражаясь их тупости, но в сущности следуя тем же канонам и даже подыгрывая поварам. С одной стороны, обвинительных заключений для грядущей Гааги накоплено уже с избытком, сотни и сотни томов, если считать с 1999 года. С другой стороны, когда оно наступит, это будущее, и кто до него доживет, неведомо.

Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев - не дожили, и мы сегодня наблюдаем, как явно причастные к преступлению негодяи со своими подручными глумятся над ними, чувствуя полнейшую безнаказанность, и это тоже необходимо запомнить. Подшивая к делу разные бессмысленные с виду открытые письма, гневные отповеди в стиле тюремных маляв и газетные статьи в жанре циничного пропагандистского вранья. Не особо надеясь на торжество справедливости в обозримые сроки, но для порядка. Это для всех нас, вне зависимости от принадлежности к несчастному журналистскому цеху, дело чести: фиксировать, не забывать, напоминать. Для всех, кто не расчеловечился и отличает нелюдей от людей.

Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 14.01.2019
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн. Courtesy photo

По мотивам "Вагнера"

Илья Мильштейн, 02.08.2018

Короче, версий убийства Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в избытке. Причем первые три легко соединяются: где убийство, там и грабеж, а мотивация складывается на ходу. Что же касается независимого повара Пригожина и его людей, то эта версия представляется наиболее реалистичной.

новость Новости по теме
11.01.2019 СКР об убийстве в ЦАР: Ходорковский хочет оправдать собственные просчеты →
10.01.2019 Центр "Досье": За группой Джемаля в ЦАР следил жандарм, связанный с подручным Пригожина →
28.09.2018 "Дождь": Журналистов группы Джемаля убили боевики ЧВК "Патриот" →
20.09.2018 Ходорковский: Публикация данных о гибели группы Джемаля чревата новыми жертвами →
16.08.2018 "МБХ-медиа": В ЦАР около места убийства журналистов обнаружены следы лагеря →
Фото и Видео
48150
Play own
2019. Берегите себя
48007
Play own
Мирный митинг облили мочой
47885
Play own
Апелляция Пономарева: месть ФСБ
47886
Play own
Эмиль Курбединов: 5 суток за "экстремизм"
Реклама


Выбор читателей
в блоге Распальцованный повар
26
статья Нацисты как жертвы насилия
Николай Клименюк
в блоге Ухнуть по Европе
26
новость Посол США нарушил протокол
Ричард Гренелл. Фото: state.gov
РЕКЛАМА
новость Секреты Трампа и Путина
Владимир Путин и Дональд Трамп в Гамбурге. Фото: kremlin.ru
новость Золотов остался без суда
Виктор Золотов. Кадр видео "Комсомольской правды"
в блоге Пассионарии из борделя
26
статья Маргиналы на службе Путина
Виталий Портников. Courtesy photo
новость Греция: отставки из-за Македонии
Панос Камменос. Фото: Flickr/dupontaignan
в блоге Майдан без секса
26
новость Европейцы за Дерипаску
Алюминиевый завод. Фото "Русала"
новость Трамп под прицелом ФБР
Дональд Трамп. Кадр CBS News
новость Убийство Вороненкова: продолжение
Юрий Василенко. Источник: youtube-канал Генпрокуратуры Украины
новость Покушение на начальника ЦПЭ
Обстрелянная машина. Фото: ren.tv
новость Ротенберг: уроки коррупции
Аркадий Ротенберг. Фото: sport.kazanfirst.ru
в блоге Постарее и пострашнее
26
новость Скоропадского не выдали России
Артем Скоропадский. Фото с личной ФБ-страницы
статья Патриарх обличил Киселева
Илья Мильштейн
новость Арест за отпуск в Турции
Похищение Исломбека Камалова, 27.12.2018. Кадр видео с youtube-канала Льва Пономарева
новость Минобороны: Хотим сбивать самолеты
Истребитель МиГ-29. Фото: Википедия