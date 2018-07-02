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Также: Мильштейн, Президент, Акции протеста, Правительство, Право, Экономика, Колонки, Россия, Общество, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Алексей Кудрин, Алексей Навальный, Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев, Игорь Сечин, Александр Солженицын

статья Сберечь себя

Илья Мильштейн, 02.07.2018
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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статья Статья

Год от года расти

Нет, президент не участвует в обсуждении пенсионной реформы, все вопросы к Медведеву и его министрам. А что обещал, пока живой и сидит в Кремле, не повышать возраст выхода на пенсию, так это ж когда было. С тех пор столько всего изменилось, включая "демографию, уровень развития экономики, международную конъюнктуру"...

Илья Мильштейн
18.06.2018

Экономическая стратегия вождя в авторитарной стране проста.

По итогам захватнических войн, обернувшихся изоляцией и штрафными санкциями, позарез нужны деньги, и где ж их брать, если не у народа. Того самого, кстати, народа, который поддерживал его во всех захватнических войнах, солидарно с "Искандерами" смеялся над санкциями и недавно вновь уверенно проголосовал за вождя в ходе его очередных выборов. Правда, отбирая деньги у населения, вождь слегка конфузится, оттого силами агитпропа, явного и тайного, людям сегодня объясняют, что, во-первых, вождь тут ни при чем; во-вторых, во всем виноваты окружающие его либералы; а в-третьих, до чего ж славно заживут граждане после того, как у них лет на 5-8 отожмут пенсии. Так что и непонятно даже, почему он не сознается в том, что сам устроил россиянам пенсионную реформу, когда перед ними открываются столь заманчивые перспективы. Зачем делится такой удачей с окружившими его либералами?

Протестная стратегия народа куда сложнее.

Респонденты в массе своей возмущены, что уже отражается и на президентских рейтингах. Но при этом понимают, что против него, любимого, не попрешь. Он, как всем известно, не поддается чужому давлению, кто бы на него ни давил: хоть Обама, а хоть бы и россияне.

Хуже того. Граждане догадываются, что если они в своих протестных выступлениях перейдут некую невидимую черту, за которой возникнет реальная угроза его власти, то это может скверно для них кончиться. Законно ими избранный способен устроить соотечественникам столько Новочеркассков, сколько понадобится для восстановления порядка и установления стабильности. Разумеется, под флагом борьбы с происками Госдепа и иностранными агентами, о чем задавленным сообщат те же специально обученные люди, которые поздравляли их с повышением пенсионного возраста и извещали о том, что Путин тут ни при чем.

Оттого на митинги против проклятых либералов, окруживших сурового, но безоглядно доверчивого вождя, россияне выходят довольно большими толпами, но под руководством проверенных политиков. Коммунистов, справоросов, жириновцев и деятелей профсоюзного движения, о которых с прошлого тысячелетия не было почти никаких вестей. Исключение среди проверенных политиков составляет разве что Алексей Навальный, укативший, от греха подальше, в отпуск, но его сторонников где только могут задерживают или сгоняют с трибун. Да, и протестуют россияне, конечно, лишь в тех городах, где не играют в футбол понаехавшие к нам мастера кожаного мяча, то есть где дозволено. Антипутинские речи звучат, но не слишком часто. Короче, негодуют граждане весьма аккуратно, не забывая о правилах внешних приличий и о том, что их ожидает при несоблюдении правил.

Эту стратегию следует признать мудрой. Коллективное бессознательное народа выбирает самый легитимный путь сопротивления, дерзая даже слегка обрушивать рейтинг незаменимого начальника, но невидимой черты не пересекая. Избиратели очень недовольны, точно зная, что им врут и про неведенье вождя, и о том, что при выходе на отмененный возраст дожития они с легкостью найдут себе работу и зарплату, и насчет неизбежного наполнения Пенсионного фонда средствами, которые отнимут у лишенных пенсии в прежние сроки. С чего ему наполняться, если с 2014 года предыдущие накопления шли на войнушку и будущие грохнутся в ту же пропасть? Однако лучше уж быть ограбленными, чем репрессированными, - и люди продолжают отчаянно, но и расчетливо бунтовать на коленях. В надежде, что чуткий Владимир Владимирович устыдится, что ли, и снизойдет к их мольбам.

Между тем он и рад бы устыдиться - иначе говоря, свалить вину на Медведева с Кудриным и "реформу" отменить, внимая заслуженным аплодисментам. Тут и Киселев с Соловьевым забудут про своих 90-летних старцев, до сих пор бьющих мировые рекорды по стрельбе с парашюта, и сброшенных с крыльца бояр будут показывать в прямом эфире, а потом и замедленной съемкой. По многу раз, как гол Дзюбы, забитый испанцам.

А в честь такого события - пенсионной амнистии - легко вышло бы и Основной закон уточнить, введя конституционную монархию и назначив вождя царем. Все это возможно. Но одну, куда более важную проблему таким способом решить не удастся.

Все-таки деньги очень нужны - и не на один только Крым в широком смысле, вместе с Донбассом и Сирией. Но и на госкорпорации, и на силовиков, ежегодно пожирающих триллионы, и на депутатов, и на пропаганду, внутреннюю и внешнюю, и на вмешательство во внутренние дела всюду, куда дотянется рука. А брать их неоткуда, кроме как у тех, кто уже стоит на коленях, старея, - не Игоря же Ивановича раскулачивать и прочих давних друзей. Потому, покуда одни с него требуют, а другие на него молятся, Владимир Владимирович отмалчивается и проводит секретные совещания. С силовиками на предмет маловероятных грядущих потрясений и с теми, кто нынче выводит граждан на разрешенные митинги в разрешенных местах. С лидерами той оппозиции, которая по праву зовется в народе системной.

В конечном счете все они заняты полезным трудом, вроде пенсионеров, лишенных пенсий. Силовики отслеживают и бдят. Коммунисты, вы не поверите, подают бумаги, желая провести всероссийский референдум - отдельно по старикам и старухам. Профсоюзы имитируют буйство с мандатом на буйство. А народ в целом занят своим сбережением - прямо по Солженицыну и в полном соответствии с прошлогодними призывами вождя. Сбережения не спасешь, так хоть самому сберечься. Народ, как всегда, прав.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 02.07.2018
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